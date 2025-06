Nejdřív cla, teď bombardování. Konflikt na Blízkém východě představuje další nejistotu pro firmy

Po celní politice prezidenta USA Donalda Trumpa je současný konflikt na Blízkém východě další nejistotou pro podnikatelský sektor, řekl hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek. Konkrétní dopady teď podle něj nelze odhadnout, nicméně hrozí skokové zvýšení cen ropy. To by ale nejspíš nebylo takové jako po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022, uvedl Čížek.

Spojené státy o víkendu zaútočily na tři jaderné provozy v Íránu. Přímo se tak zapojily do izraelsko-íránské války, kterou začal 13. června Izrael ve snaze zničit íránský jaderný program. Podle Izraele Teherán vyvíjí jadernou zbraň, to ale íránské vedení odmítá.

„Kromě nestability v oblasti mezinárodního obchodu po nástupu administrativy Donalda Trumpa se jedná o další nejistotu pro podnikatelský sektor. Konkrétní ekonomické dopady nyní nelze přesně odhadnout, budou záviset na délce a celkovému vyhrocení této krize,“ uvedl Čížek.

Negativní dopad na ekonomiku by podle něj mělo případné uzavření Hormuzského průlivu, který představuje strategický dopravní uzel. „Tímto místem prochází každý den přibližně 20 procent světové spotřeby ropy a 25 procent celosvětového obchodu se zkapalněným zemním plynem. Pokus Íránu o uzavření průlivu by se jistě odrazil ve skokovém zvýšení ceny ropy, i když nejspíš ne takovém, jako jsme zažili při invazi Ruska na Ukrajinu,“ uvedl Čížek. Podle íránské televize Press TV uzavření průlivu už schválil íránský parlament. Souhlas ale ještě musí dát íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti.

Riziko stagflace

Také podle tajemníka Hospodářské komory Ladislava Minčiče se budou dopady konfliktu odvíjet od jeho délky a rozsahu. „Ve střednědobém horizontu by pokračující napětí mohlo přinést riziko stagflace, zpomalení investic i zvýšenou opatrnost firem a spotřebitelů,“ řekl. „Hospodářská komora doufá, že se nenaplní pesimistické scénáře eskalace konfliktu, tedy jeho rozšíření do dalších států a regionů, což by mohlo vést až ke globálnímu hospodářskému poklesu,“ doplnil.

Americké údery v Íránu nejspíš zintenzivní další zdražování pohonných hmot v Česku. Zapojení USA do konfliktu na Blízkém východě totiž podle expertů výrazně posouvá riziko další eskalace konfliktu v regionu, na což budou reagovat i ropné trhy. Ceny paliv tak podle ekonomů v příštích dnech vzrostou v řádu korun za litr, v krajním případě mohou překonat i 40korunovou hranici. Růst cen navíc bude zřejmě trvat delší dobu, uvedli analytici.

