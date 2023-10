Rubl propadl na nejslabší úroveň za rok a půl. Nespasily ho ani vyšší ceny ropy

Ruský rubl v pondělí vůči americkému dolaru sestoupil na nejslabší úroveň za zhruba jeden a půl roku. Dolar zpevnil nad hranici 102 RUB/USD, dostal se tak nejvýše od loňského března, napsala agentura Reuters. Rubl letos tlačí dolů klesající přebytek běžného účtu ruské platební bilance. Jeho dnešnímu oslabení nezabránil ani výrazný nárůst cen ropy, která je hlavním exportním artiklem Ruska.

Dolar se během dne vůči rublu vyšplhal až na 102,3621 RUB/USD, později však o část zisků přišel. Kolem 15:30 středoevropského času si připisoval zhruba 0,7 procenta a nacházel se blízko 101,6 RUB/USD, plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg.

Rubl od zahájení ruské invaze na Ukrajinu prochází značnými výkyvy. Loni v březnu, tedy krátce po začátku invaze, se dolar vůči rublu vyšplhal až na rekordních 121,5275 RUB/USD, píše Reuters. Později však rubl výrazně zpevnil, a to díky růstu exportních příjmů a omezením pro pohyb kapitálu, která Moskva zavedla. Loni v červnu tak dolar sestoupil pod 60 RUB/USD.

Letos rubl oslabuje kvůli kombinaci poklesu ruského exportu, na který mají negativní vliv západní sankce, a oživení importu. Když v polovině srpna dolar poprvé od loňského jara překonal hranici 100 RUB/USD, přimělo to ruskou centrální banku na mimořádném zasedání zvýšit hlavní úrokovou sazbu o 3,5 procentního bodu na 12 procent.

V září pak centrální banka přikročila k dalšímu zvýšení, a to na 13 procent. O měnové politice bude opět rozhodovat 27. října. Analytici podle průzkumu agentury Reuters očekávají, že úrokové sazby znovu zvýší.