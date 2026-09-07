GLS jako první zásilková služba nabídne sobotní doručování balíků po celém Česku
Zásilkové služby se předhánějí, kdo a jak vylepší své služby. Po sdílení výdejních boxů přichází další novinka, tentokrát od GLS. Kurýři budou vozit balíčky i v sobotu. Přepravce sází na vlastní boxy, přibude jich ještě tisícovka.
GLS spouští sobotní doručení do celé sítě výdejních boxů v rámci celé České republiky. Stává se tak první přepravní společností, která nabízí sobotní doručení po celé republice, nejen ve vybraných regionech. Síť boxů chce přitom dále rozšiřovat, do jara příštího roku chce zprovoznit zhruba tisíc dalších vlastních boxů, to vše ve spolupráci s obcemi a při dodržování pravidel jejich vhodného umístění, oznámila firma serveru newstream.cz v tiskové zprávě.
Domácnosti podle GLS potvrzují rychle rostoucí zájem o doručování i o víkendu. „Startujeme proto doručení do výdejních boxů i v sobotu, chceme v sobotu doručovat do všech více než 2000 našich boxů po celé České republice, nebude se jednat jen o lokální záležitost,“ říká ředitel GLS v České republice Petr Pěcha.
Zákazníci chtějí zboží hned
GLS tak jako první nabízí sobotní doručení do celé vlastní sítě GLS boxů v rámci celé České republiky. „Ze sobotního doručení budou těžit jak nakupující, tak i e-shopy. Koncoví zákazníci nemusejí čekat do pondělí, ale mohou zboží zakoupené na konci pracovního týdne využít už o víkendu. Nakupující stále častěji řeší nákup impulsivně a chtějí mít zboží hned, třeba s ohledem na počasí nebo plánované víkendové aktivity,“ podotkl Petr Pěcha.
Pro e-shopy je podle něj sobotní doručení možností, jak se odlišit od konkurence a získat zajímavou konkurenční výhodu. V sobotu bude GLS doručovat za standardních podmínek a výhradně do sítě vlastních GLS Parcel Boxů. „Síť našich výdejních boxů prošla rychlou expanzí. A právě dostatečná síť výdejních boxů umožňuje nabídnout e-shopům i jejich klientům skutečně smysluplnou službu. Můžeme doručovat o víkendu, aniž by to pro klienty znamenalo, že musejí čekat na kurýra doma. Především pro menší e-shopy znamená možnost víkendového doručení zajímavou konkurenční výhodu,“ dodal Petr Pěcha.
Tisíce boxů
Síť boxů GLS přitom prochází rychlou expanzí. Zatímco před dvěma lety měla jen 250 vlastních boxů, před několika týdny zprovoznila box s pořadovým číslem 2000. Celkem tak doručuje do zhruba 6500 výdejních míst a boxů. „Naše loňská představa, že dva tisíce vlastních boxů budou pro letošek odpovídat potřebám klientů, se ukázala jako málo ambiciózní. Poptávka po nových boxech nepolevuje, v rozšiřování sítě proto budeme dále pokračovat. A zhruba za půl roku bychom rádi měli alespoň tři tisíce boxů po celé České republice,“ dodal Petr Pěcha. „Zpětná vazba od domácností i e-shopů je jednoznačná – boxy se staly suverénně nejoblíbenějším způsobem nejen pro doručení balíčků, ale i pro jejich jednoduché posílání,“ doplnil.
Cílem přitom je, aby domácnosti měly nejbližší výdejní box do 5 minut chůze či jízdy od domova nebo zaměstnání. V takové pozici je nyní podle podzimního průzkumu Instant Research pro GLS 58 procent lidí, dalších 27 procent má box do 10 minut chůze či jízdy. Více než 20 minut to mají k nejbližšímu boxu jen tři procenta lidí. Zatímco ve velkých městech má boxy do 5 minut chůze či jízdy téměř 70 procent lidí, tak v malých obcích je to jen 43 procent.
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S rostoucí oblibou posílání balíčků především mezi mladými lidmi (hlavně díky aplikacím umožňujícím jednoduchý prodej nepotřebného zboží) přitom roste význam boxů i pro posílání zásilek. „Lidé ale při posílání balíčků už neběží na poštu. Dvě třetiny odesilatelů jednoduše uloží balíček do boxu nebo na výdejní místo, především obliba boxů i v tomto směru rychle roste,“ říká Petr Pěcha.
Podle stejného průzkumu je 63 procent lidí spokojeno s počtem výdejních boxů v jejich obci. Téměř pětina (19 procent) by naopak uvítala ještě další rozšíření sítě.
Nejvíce by přitom o rozšíření stály domácnosti v menších obcích, s rostoucí velikostí obce jsou lidé s počtem boxů více spokojeni. Zatímco v obcích do 1000 obyvatel by více boxů uvítalo 39 procent obyvatel, tak v obcích do 5000 obyvatel už je to jen 24 procent lidí. A ve velkých městech s více než 100 tisíci obyvateli chce víc boxů 10 procent respondentů.
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Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.