Pražská burza posílila na nejvyšší úroveň od června. Nahoru ji táhne ČEZ

Pražská burza po mírném úterním poklesu znovu posílila na nejvyšší úroveň od loňského června. Index PX dnes stoupl o 0,97. Vyšší byl naposledy loni 9. června. Nahoru burzu táhly především akcie energetické firmy ČEZ.

Reklama

Posílila i Komerční banka

Na nejvyšší úroveň od 9. června 2022 se index pražské burzy dostal už před týdnem, kdy přesáhl 1320 bodů. Po dalším nárůstu na 1331 bodů pak sice burza v úterý oslabila, ale dnešní obchodování pokles smazalo a přiblížilo burzu k překonání čísel ze začátku loňského června, kdy se index pohyboval těsně nad 1345 body.

Posílení zaznamenala polovina z deseti hlavních emisí pražské burzy. K růstu burze pomohly hlavně cenné papíry ČEZ, které zaznamenaly nejvýraznější zdražení i nejvyšší objem obchodů z hlavních emisí. Připsaly si 2,08 procenta na 906,50 koruny. Posílila i druhá nejobchodovanější emise, akcie Komerční banky, a to o 1,29 procenta na 745 korun.

Týden tradera: ČEZ na Pražské burze posílil. Dařilo se i Tesle Trhy V uplynulém týdnu se trhy vydaly vstříc otestování lokálních maxim kolem 4050-4100 bodů měřeno hlavním americkým indexem S&P 500. Přicházející data z ekonomiky, zejména Indikátory indexu nákupních manažerů (PMI) z vyspělých zemí, jako je Velká Británie, USA, Francie nebo Německo potvrdily zlepšení aktivity v sektoru výroby a služeb. A jak vypadají výsledky Microsoftu a Tesly? Kryštof Míšek Přečíst článek

Oslabení postihlo pouze dvě z hlavních emisí. Cenné papíry Moneta Money Bank odepsaly 0,87 procenta na 80 korun a akcie zbrojovky Colt CZ 0,86 procenta na 579 korun. Další tři emise stagnovaly.

Česká měna zpevnila k oběma hlavním světovým měnám. Koruna posílila k euru o tři haléře na 23,78 koruny za euro a k dolaru o 13 haléřů na 21,78 koruny za dolar. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Reklama

Michal Šnobr: Postup státu při zestátňování ČEZ je absolutně skandální Politika Jsem strašlivým způsobem zklamán, že s plánem zestátnit nejhodnotnější část ČEZ zcela protizákonným způsobem přišla vláda, která by měla být konzervativní a měla by ctít hodnoty, jako je soukromý majetek či právní stát, říká menšinový akcionář polostátní energetické společnosti Michal Šnobr. Plán vlády nyní negovala legislativní rada vlády. Jak bude vláda dál postupovat, zatím není jasné. Podle Šnobra by zákon tak, jak je nyní připravován, stejně soudy zrušily. Dalibor Martínek Přečíst článek