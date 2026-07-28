Zubr spadl do ztráty. Prodej piva se snížil o čtrnáct procent
Hospodaření společnosti Pivovary Zubr loni skončilo ztrátou 9,6 milionu korun. Ještě v roce 2024 přitom firma vykázala čistý zisk 94 milionů korun. Vyplývá to z její výroční zprávy.
Tržby pivovarnické skupiny se meziročně snížily o 160 milionů na 1,456 miliardy korun. Za zhoršenými výsledky stál zejména slabší prodej piva, který se propadl o 14 procent z 888 tisíc na 763 tisíc hektolitrů.
Export se výrazně propadl
Zatímco na českém trhu Pivovary Zubr utržily 1,061 miliardy korun, tedy přibližně stejně jako o rok dříve, vývoz zaznamenal citelný pokles. Tržby z exportu se snížily z 550 milionů na 394,6 milionu korun, tedy o více než 28 procent.
Po téměř šedesáti letech se v zámeckém pivovaru v Jindřichově Hradci znovu vaří pivo. Památkově chráněný areál ze 16. století, který desítky let chátral a poničil jej požár, se po rozsáhlé rekonstrukci otevřel veřejnosti. Město za jeho obnovu zaplatilo 512 milionů korun bez DPH.
OBRAZEM: V Jindřichově Hradci se po 60 letech znovu vaří pivo. Obnova pivovaru stála přes půl miliardy
Zprávy z firem
Po téměř šedesáti letech se v zámeckém pivovaru v Jindřichově Hradci znovu vaří pivo. Památkově chráněný areál ze 16. století, který desítky let chátral a poničil jej požár, se po rozsáhlé rekonstrukci otevřel veřejnosti. Město za jeho obnovu zaplatilo 512 milionů korun bez DPH.
Výsledky kontrastují s rokem 2024, kdy skupina zvýšila prodej piva o 7,6 procenta a její tržby vzrostly o více než desetinu na 1,616 miliardy korun. Čistý zisk ale už tehdy meziročně klesl o 13,6 milionu na 94 milionů korun.
Pivu nepřálo počasí
Podle vedení společnosti zasáhlo prodej také nepříznivé počasí. Chladnější rok s nízkým počtem slunečných dnů omezil příležitosti k venkovní konzumaci a dolehl především na spotřebu čepovaného piva.
„Nižší teploty a méně příležitostí k venkovní konzumaci se podepsaly zejména na spotřebě čepovaného piva,“ uvedla firma.
Česká hospoda už dávno není jen stůl, půllitr a otázka „ještě jedno?“. Mladší generace podle Adama Matušky pije méně, ale vybírá si pečlivěji: chce atmosféru, svobodu, dobré jídlo, design i zážitek. V rozhovoru mluví o tom, proč v Automatu Matuška zrušili klasickou obsluhu, jak se proměňuje vztah Čechů k pivu a proč budoucnost gastronomie nevidí v objemu, ale v kvalitě.
Pivovarník Matuška: Hospoda se mění. Méně štamgastů, víc atmosféry a kvalitního piva
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Česká hospoda už dávno není jen stůl, půllitr a otázka „ještě jedno?“. Mladší generace podle Adama Matušky pije méně, ale vybírá si pečlivěji: chce atmosféru, svobodu, dobré jídlo, design i zážitek. V rozhovoru mluví o tom, proč v Automatu Matuška zrušili klasickou obsluhu, jak se proměňuje vztah Čechů k pivu a proč budoucnost gastronomie nevidí v objemu, ale v kvalitě.
Celý český pivní trh podle společnosti loni meziročně klesl přibližně o čtyři procenta. Prodej sudového piva se snížil o šest procent a tankového téměř o sedm procent. Zároveň pokračoval přesun spotřebitelů k plechovkám a nápojům s nižším obsahem alkoholu.
Češi pijí méně piva a častěji doma
Na pivovarnický trh podle vedení společnosti dopadají rovněž dlouhodobé demografické změny. Česká populace stárne a noví obyvatelé přicházející ze zahraničí mají jiné spotřebitelské zvyklosti a chuťové preference.
„Pokračuje tak dlouhodobý pokles spotřeby piva na obyvatele,“ upozornilo vedení Pivovarů Zubr.
Mění se také místo konzumace. Stále více piva se vypije doma, zatímco hospody a restaurace ztrácejí část zákazníků. Na významu proto získávají plechovky, naopak prodej čepovaného piva slábne.
Pivovary ovládá Kofola s partnery
Společnost provozuje pivovary Zubr v Přerově, Litovel v Litovli a Holba v Hanušovicích a zaměstnává přibližně 500 lidí. Do letošního března vystupovala pod názvem Pivovary CZ Group.Stoprocentní podíl ve firmě na jaře 2024 koupila společnost Pivovary Triangl. Tu z 51 procent ovládá nápojářská skupina Kofola, investiční skupina RSJ drží 29 procent a společnost Úsovsko zbývajících 20 procent.Pivovary Zubr skončily ve ztrátě, prodej piva klesl o 14 procent
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.