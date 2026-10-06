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newstream.cz Politika „Nechte je zničit Los Angeles a San Diego.“ Trump šokoval výrokem o válce s Íránem

„Nechte je zničit Los Angeles a San Diego.“ Trump šokoval výrokem o válce s Íránem

Trump šokoval výrokem o válce s Íránem
ČTK
ČTK, fry
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Donald Trump vyvolal další politickou bouři. Před republikánskými příznivci v Nebrasce prohlásil, že Írán může „zničit Los Angeles nebo San Diego“ a že jde o „malou daň za vítězství ve válce“. Proti jeho slovům se ostře ohradili demokratičtí představitelé Kalifornie a distancoval se od nich i jeden z tamních republikánů.

Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že Írán by mohl zničit města jako Los Angeles nebo San Diego a že by šlo o malou daň za vítězství. Výroky, které pronesl na republikánském shromáždění v Nebrasce před volbami do Kongresu, vyvolaly ostrou reakci kalifornských politiků. Informovala o tom agentura Reuters.

Trump před svými příznivci v zemědělské oblasti Nebrasky mluvil o ekonomických obětech, které Američané nesou v souvislosti s válkou s Íránem. Prohlásil, že je odhodlán „dosáhnout obrovského vítězství, protože to stvrdí vše, co jsme udělali“. Ve zjevné narážce na růst cen pohonných hmot, hnojiv a dalších produktů způsobený narušením energetického trhu kvůli válce uvedl, že jde o malou daň.

„Je to malá daň za zajištění bezpečnosti světa, bezpečnosti naší země. Mohli by zničit město. Nechte je zničit Los Angeles, nechte je zničit San Diego. To je velmi malá daň a velmi brzy to skončí,“ řekl prezident necelý měsíc před volbami do Kongresu.

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ČTK, vku

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Trump tvrdí, že válka brzy skončí

„V podstatě už to skoro skončilo. Ale skončí to velmi brzy a skončí to tak či onak,“ dodal Trump o válce, kterou podle textu Spojené státy společně s Izraelem rozpoutaly útoky na Írán na konci února a která je mezi Američany nepopulární.

Právě pasáž o Los Angeles a San Diegu ale vyvolala největší pozornost. Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom označil prezidenta za vyšinutého a nebezpečného. „Poté, co vyslal Národní gardu a námořní pěchotu, aby okupovaly Kalifornii, nyní Donald Trump prohlašuje, že zahraniční nepřátelé by měli ‚zničit‘ Los Angeles a San Diego,“ napsal Newsom na síti X.

„Nikdy nebudeme malou daní“

Ohradila se také demokratická starostka Los Angeles a bývalá kongresmanka Karen Bassová. „Prezident Spojených států navrhl, aby zahraniční vláda zaútočila na Los Angeles. Jeho postoje proti našemu městu jsou nebezpečné a mohly by ohrozit naši bezpečnost,“ uvedla.

Podobně reagoval starosta San Diega Todd Gloria. „Nikdy nebudeme ‚malou daní‘. Vynechte naše město ze své válečné rétoriky,“ vzkázal prezidentovi.

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Od Trumpových slov se přitom distancoval i kalifornský republikán Jim Desmond, který v listopadových volbách usiluje o křeslo ve Sněmovně reprezentantů. „Rozhodně s výroky prezidenta Trumpa nesouhlasím. Amerika se musí Íránu postavit a bránit své zájmy, ale první povinností našeho vrchního velitele je chránit Američany a naši vlast,“ napsal na síti X.

„Žádné americké město není postradatelné a žádná americká rodina by nikdy neměla být vnímána jako vedlejší škoda,“ dodal.

Reakce na Trumpovo prohlášení se nezakládají na realitě, uvedl šéf komunikace Bílého domu Cheung na X. „Jasně řekl, že americká města by čelila hrozbě, pokud by jaderný Írán nebyl zastaven. Amerika je díky prezidentovi bezpečnější. Írán nemá žádné jaderné zbraně, námořnictvo, letectvo ani peníze,“ dodal.

Los Angeles je po New Yorku druhé nejlidnatější město Spojených států a nejlidnatější město v Kalifornii. San Diego je druhým nejlidnatějším městem tohoto státu. Ve městě, kde se nachází největší námořní základna na západním pobřeží země, je v současnosti rozmístěno více než 115 tisíc příslušníků americké armády.

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