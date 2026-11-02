Vladimír Holovka z XTB o emocích při investování: Akcie jsou jako děti, leccos jim odpustíte
Investoři často věří, že se rozhodují racionálně, na základě dat a ekonomických analýz. Ve skutečnosti však jejich rozhodování zásadně ovlivňují emoce. Strach z promarněné příležitosti, panika při propadech trhů nebo přílišná náklonnost k akciím, které už vlastní, mohou vést k drahým chybám. Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko, v podcastu Newstream Byznys Talks vysvětluje, proč emoce nelze vypnout a jak si nastavit pravidla, která investora ochrání před vlastními rozhodnutími.
Emoce a jejich vliv na investování je fenomén, na který se ekonomové zaměřují čím dál více. Ukazuje se, že míra iracionality při volbě investic totiž hraje významnější roli, než se dlouhodobě tvrdilo. Stojí za tím evoluce lidského mozku, v důsledku níž emoce nejdou vypnout a ovlivňují naše veškeré chování včetně investičního, říká v podcastu Newstream Byznys Talks Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.
To se přitom projevuje celou škálou situací, v nichž emoce přebírají dokonce hlavní roli. „Jde třeba o FOMO efekt při uvádění velkých firem na burzu, jak jsme viděli nedávno při IPO SpaceX, můžeme to očekávat u Anthropicu či OpenAI,“ připomíná Holovka. U těchto velkých událostí investoři mnohdy odhlížejí od fundamentálních analýz a sázejí na růst, kterému věří a bojí se, že o něco přijdou, když se investice nezúčastní.
„Sám můžu uvést trochu jiný příklad, kdy moje intuice šla proti názorům analytiků. Šlo o situaci Googlu na začátku AI mánie, kdy se zdálo, že Google ten závod prohrává. Akcie šly dolů, ale já si říkal, že tam přeci pracují jedni z nejchytřejších lidí na světě, navíc jde o obří firmu se širokým portfoliem. Tak jsem naopak přikupoval. A dnes se ukazuje, že to bylo správné rozhodnutí,“ popisuje šéf XTB.
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Hlavním tématem pořadu je inflace, která je aktuálně největších strašákem pro investory. „Největší vliv na ni mají v současnosti ceny energií. A nejistá geopolitická situace poklesu inflace dál nenahrává,“ říká Holovka. Jak na to mají reagovat investoři?
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Newstream TV
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Hlavním tématem pořadu je inflace, která je aktuálně největších strašákem pro investory. „Největší vliv na ni mají v současnosti ceny energií. A nejistá geopolitická situace poklesu inflace dál nenahrává,“ říká Holovka. Jak na to mají reagovat investoři?
Akcie jsou jako děti
Holovka pak vztah k akciím, které již investor vlastní, přirovnává ke vztahu k dětem. „Oběma umíte leccos odpustit. U dětí to je třeba to, že neposlouchají, u firem, jejichž akcie už máte, odpustíte mnoho. Zlomový okamžik je tedy samotný nákup akcie,“ tvrdí Holovka.
Jedním z nejsložitějších okamžiků pak podle Holovky je chvíle, kdy akcie padají o desítky procent. Kdy prodat? Kdy ředit? Kdy držet pozice?
Šéf XTB nabízí několik umělých pravidel, která si investor může nastavit, aby právě emoce v těchto složitých situacích nezpůsobily víc škod než užitku.
„Můžeme se například inspirovat u velkých institucionálních investorů, kteří dlouhodobě na trzích dokážou mít velmi dobré výsledky. Fondy většinou nikdy nereagují na momentální pohyby na trhu, ale mají pravidelná zasedání, při nichž v souladu s dlouhodobou strategií činí konkrétní kroky. To je, myslím, dobré doporučení pro běžné investory,“ dodává Holovka v nejnovější epizodě podcastu Newstream Byznys Talks.
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl ředitel investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka. V rozhovoru se Stanislavem Šulcem rozebíral investiční strategie v době extrémní nejistoty, která v geopolitice, a také na trzích aktuálně panuje.
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Newstream TV
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl ředitel investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka. V rozhovoru se Stanislavem Šulcem rozebíral investiční strategie v době extrémní nejistoty, která v geopolitice, a také na trzích aktuálně panuje.
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„Sociální sítě jsou amplionem investiční horečky. Případ GameStop byl výjimečný,“ říká Vladimír Holovka k fenoménu meme akcií, které probudily sílu retailových investorů.
„Pravidelné investování pomáhá odstranit emoce z rozhodování. Široká ETF nabízejí jednoduchou cestu ke snižování rizika,“ nabízí jeden z receptů, jak snížit vliv emocí na rozhodování.
„Investiční strategie je základ. „Když si ten plán aspoň trochu načrtnu a pak se od něj nepatrně odchýlím, stále je to lepší varianta, než když do toho skočím bezhlavě, bez plánu a pak splašený v emocích vymýšlím, co odprodat, přikoupit nebo úplně opustit,“ popisuje šéf XTB význam dlouhodobé investiční strategie.
Podívejte se na celou epizodu Newstream Byznys Talks s Vladimírem Holovkou, šéfem XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.
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