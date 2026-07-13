Ozempic mění jídelníček Evropanů. Omezují alkohol i sladké, více řeší bílkoviny
Méně sladkého, méně alkoholu, více bílkovin. Evropané mění jídelníček a stále častěji řeší, co skutečně obsahují potraviny, které kupují. Trend urychlují léky na hubnutí typu Ozempic, ale také rostoucí nejistota kolem rodinných rozpočtů.
Léky na hubnutí už neovlivňují pouze číslo na váze. Stále výrazněji promlouvají také do toho, co lidé nakupují, jak velké porce jedí a které potraviny ze svého jídelníčku vyřazují. Uživatelé přípravků ze skupiny GLP-1, mezi něž patří například Ozempic, Wegovy nebo Mounjaro, častěji sahají po potravinách s vyšším obsahem bílkovin a omezují cukry a sacharidy.
Tento trend zapadá do širší proměny spotřebitelského chování v Evropě. Lidé méně utrácejí za alkohol, slazené nápoje a sladkosti, zároveň ale více zkoumají složení výrobků a dávají přednost čerstvým potravinám nebo produktům bez umělých přísad. Vyplývá to ze studie European Consumers Sentiment Report poradenské společnosti Boston Consulting Group.
Zdravější volby přitom Evropané dělají v době, kdy rostou jejich obavy o vlastní finance. Zatímco před dvěma lety se nedostatku peněz na běžný život obávalo 40 procent respondentů, letos jejich podíl vzrostl na 53 procent. Spotřebitelé ale výdaje neomezují plošně. Nejčastěji šetří u módy, alkoholu, sladkých nápojů a cukrovinek.
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Zdravé jídlo je dnes velký byznys. Regály plní proteinové výrobky, funkční nápoje a superpotraviny, sociální sítě zase rady o kortizolu, glukóze nebo sacharidech. Jenže kde končí skutečná výživa a začíná marketing? V rozhovoru s nutriční specialistkou Vendulou Popelkovou, známou na sítích jako @doktorkapotravin, boříme nejčastější mýty o jídle a vysvětlujeme, proč zdravá strava nemusí být drahá ani složitá.
Méně sladkého, více bílkovin
Podle průzkumu považují téměř dvě třetiny Evropanů zdraví a psychickou pohodu za mimořádně důležité. Podobný podíl dává přednost čerstvému jídlu před hotovými pokrmy určenými k rychlému ohřátí.
Přibližně polovina respondentů cíleně vyhledává nápoje s nižším obsahem cukru. Obdobně velká skupina se zajímá o potraviny bez umělých přísad. Naopak roste poptávka po doplňcích stravy a po výrobcích obohacených o bílkoviny.
„Lidé se v mnohem větší míře než v předešlých letech zajímají o zdravý životní styl, což se propisuje i do jejich nákupních zvyků. Více se soustředí na složení potravin a v rámci svých možností dávají přednost čerstvým a zdravějším alternativám,“ uvedl David Antoš, partner pražské kanceláře BCG a expert na maloobchod a internetový prodej.
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Česká hospoda už dávno není jen stůl, půllitr a otázka „ještě jedno?“. Mladší generace podle Adama Matušky pije méně, ale vybírá si pečlivěji: chce atmosféru, svobodu, dobré jídlo, design i zážitek. V rozhovoru mluví o tom, proč v Automatu Matuška zrušili klasickou obsluhu, jak se proměňuje vztah Čechů k pivu a proč budoucnost gastronomie nevidí v objemu, ale v kvalitě.
Hůře si podle studie vedou kategorie založené hlavně na požitku, jako jsou čokolády, sušenky nebo zmrzliny. Lépe naopak odolávají výrobky, které se prezentují jako zdravější, například proteinové tyčinky, jogurty nebo jiné svačiny s vyšším obsahem bílkovin.
Průzkum nezahrnoval Českou republiku. Podle Antoše jsou však podobné změny viditelné také v tuzemských obchodech.
„Zatímco před několika lety byly potraviny obohacené o bílkoviny výsadou specializovaných obchodů, dnes tyto sekce najdeme prakticky ve všech českých supermarketech,“ uvedl.
Alkohol omezuje téměř polovina Evropanů
Změna spotřebitelského chování je patrná také u alkoholu. Celkem 46 procent dotázaných uvedlo, že pije méně, případně o omezení spotřeby vážně uvažuje. Část lidí volí úplnou abstinenci.
Neznamená to však automaticky rychlý růst zájmu o nealkoholické varianty. Pouze 28 procent respondentů, kteří alkohol omezují, ho nahrazuje nealkoholickým pivem, vínem nebo nápoji s nízkým obsahem alkoholu.
Pro výrobce a obchodníky je to důležitý signál. Pokles spotřeby alkoholu totiž nemusí být pouze přesunem zákazníků k jinému druhu nápoje, ale může znamenat, že lidé z této kategorie odejdou úplně.
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Ozempic mění chutě i velikost nákupu
Do proměny jídelníčku stále více zasahují léky ze skupiny GLP-1. Původně byly vyvinuty především pro léčbu diabetu, některé přípravky se dnes používají také při léčbě obezity. Jejich účinek spočívá mimo jiné v potlačení chuti k jídlu a prodloužení pocitu sytosti.
Povědomí o těchto přípravcích podle studie dosahuje mezi evropskými spotřebiteli 74 procent. Čtvrtina dotázaných je buď užívá, nebo o jejich nasazení vážně uvažuje.
Největší zájem je mezi mileniály a generací Z. O užívání léků uvažuje 19 procent mladších respondentů, kteří je zatím neužívají. U starších generací jde o osm procent.
„Lidé, kteří užívají léky typu GLP-1, se při nakupování a stravování chovají výrazně jinak než před jejich nasazením. Preferují potraviny s vyšším obsahem bílkovin, více si vaří doma a omezují příjem cukrů a sacharidů,“ uvedl Antoš.
Uživatelé těchto léků také zpravidla jedí menší porce. To může postupně ovlivnit nejen složení potravin, ale také velikost balení, nabídku restaurací nebo podobu hotových jídel.
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NutraRating převádí klíčové vlastnosti produktů na procentní skóre a přiděluje jim známky od nejkvalitnějšího A+ až po méně kvalitní D. Hodnocení se zaměřuje na pět hlavních oblastí: koncentraci bílkoviny, kvalitu zdroje, čistotu složení, testování a transparentnost.
Obchodníci budou muset nabídku změnit
Podle BCG se nyní překrývají dva trendy. Mladší generace obecně více sledují složení potravin a zajímají se o zdravější životní styl. Současně přibývá lidí, kteří užívají léky potlačující chuť k jídlu.
Výrobci a obchodní řetězce proto mohou očekávat další růst zájmu o potraviny s vyšším obsahem bílkovin, nižším množstvím cukru a kratším seznamem přísad. Naopak klesat může poptávka po velkých baleních sladkostí, slazených nápojích nebo výrobcích určených především k impulzivní spotřebě.
Změna však není motivována pouze zdravím. Více než polovina Evropanů se obává, zda bude mít dost peněz na běžný život. Právě kombinace tlaku na rodinné rozpočty a zájmu o zdravější stravu vede spotřebitele k tomu, že si pečlivěji vybírají, za co utratí.
Nejde tedy o to, že by Evropané nakupovali jednoduše méně. Stále častěji spíše škrtají položky, které považují za zbytné, a peníze přesouvají k výrobkům, od nichž očekávají větší zdravotní nebo výživovou hodnotu.
Co ukázal průzkum
- 53 % lidí se obává, zda bude mít dost peněz na běžný život.
- 46 % lidí pije méně alkoholu nebo jeho omezení zvažuje.
- 74 % spotřebitelů zná léky na hubnutí typu GLP-1.
- Čtvrtina lidí je užívá nebo o nich vážně uvažuje.
- Přibližně polovina vyhledává nápoje s méně cukrem a výrobky bez umělých přísad.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.