Lukáš Kovanda: Inflace je mírně vyšší, než trh čekal. Koruna proto zpevnila

Koruna po oznámení březnové inflace bezprostředně zpevnila, a to z úrovně nad 25,41 za euro až pod 25,38. To svědčí o tom, že část trhu předpokládala inflaci dokonce pod úrovní dvou procent.

To, že meziroční míra inflace zůstala v březnu na úrovni dvouprocentního cíle ČNB, upevňuje argumentaci centrálních bankéřů pro další svižné snižování úrokových měr. Lze tak nyní předpokládat, že základní úroková sazba klesne do konce letošního roku na úroveň 3,75 procenta, a to ze současné hodnoty 5,75 procenta. Například hypotéky by tak do konce letoška měly zlevnit průměrně o necelý procentní bod.

Na inflaci pod úrovní dvou procent by ČNB mohla reagovat zrychlením tempa letošního snižování úroků, což by vytvořilo dodatečný tlak na oslabení koruny. Tento možný scénář devizoví investoři do kurzu zahrnuli. A když vyšla inflace o něco vyšší, shledali, že se tempo redukce sazeb zvyšovat nemusí, pročež ani tlak na oslabení koruny nemusí být tak silný. A ta tak tedy právě zpevnila.

Část analytiků předpokládala inflaci v rozmezí od 1,7 do 1,9 procenta. Průměr odhadů dle Bloombergu činil 1,96 procenta. V tomto smyslu je tedy březnová inflace dokonce nepatrně vyšší, než trh v průměru čekal.

Za celý letošní rok inflace vykáže hodnotu 2,2 procenta.