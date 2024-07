Legendární výrobce baterek Varta je na odpis. Akcie propadly o 85 procent

Většinu hodnoty za poslední dva dny odepsaly akcie legendárního německého výrobce baterií Varta. Důvodem je pokles prodejů, ale také dopady kybernetického útoky z letošního únoru. Záchranné scénáře počítají s odchodem Varty z burzy.

Reklama

Týden hrůzy momentálně prožívají držitelé akcií německé společnosti Varta. Slavný výrobce baterií čelí bezprecedentnímu výprodeji, který odstartoval ještě v noci na pondělí. V premarketu se hodnota akcií propadla o osmdesát procent na úroveň okolo 2,30 eur. Výprodej však pokračoval a aktuálně se cena pohybuje kolem 1,45 eura za akcii. Oproti páteční ceně při zavření frankfurtské burzy cena propadla o téměř 85 procent, tedy zhruba 350 milionů eur z tržní kapitalizace společnosti.

Investoři masivně vyprodávající akcie Varty reagují na nedělní prohlášení společnosti, že pro další budoucnost potřebuje restrukturalizační plán, který firmě přinese „investice v řádu vyšších desítek milionů eur“.

Blázni, nebo předvídaví investoři? Embéčko může stát klidně milion a zájem je i o trabanty Enjoy Registrovaných automobilových veteránů je v Česku něco kolem 25 tisíc, dalších 10 tisíc stojí ve stodolách nebo v dílnách, kde čekají na renovaci. Na jeden takový sraz milovníků starých aut jsme se vypravili a vyzkoušeli si, jaké je to šplhat s téměř 60 let starým autem do kopce. Petra Nehasilová Přečíst článek

Zachrání Vartu investoři, nebo Porsche

Více než 130 let stará společnost zvažuje údajně dvě varianty. Jednou z nich je investice od výrobce luxusních vozů Porsche. Varta a Porsche před několika týdny oznámily záměr vytvořit společný podnik na výrobu baterií pro elektromobily. Právě přehodnocení výše společné investice by mohlo být součástí záchranného plánu Varty.

Reklama

„Porsche by mohlo převzít majoritu v elektromobilní divizi Varty a také menšinový podíl v celé společnosti,“ spekuluje agentura Bloomberg. Důvodem by přitom podle Porsche bylo, aby „důležité technologie zůstaly v Německu“, citovala prohlášení společnosti agentura Bloomberg.

Další scénář počítá s investicí od stávajících investorů a věřitelů, v jejichž čele je rakouský podnikatel a investor Michael Tojner.

„Oba návrhy počítají se zjednodušeným snížením základního kapitálu společnosti na nula eur, po němž bude následovat navýšení kapitálu s vyloučením práva na úpis a vydáním nových akcií,“ uvádí společnost v tiskovém prohlášení. Tedy: stávající akcionáři pravděpodobně přijdou o své akcie a Varta následně odejde z burzy.

Pokles prodejů a kybernetický útok

Problémy společnosti Varta jsou dlouhodobé a měly několik příčin. Varta čelila mnoha problémům s dodávkami kvůli problémům v dodavatelských řetězcích. Tím se její role na trhu s bateriemi stále zhoršovala a společnost se nedokázala vrátit do černých čísel.

Navíc letos v únoru čelila velkému kybernetickému útoku, který vyřadil pět jejích továren z provozu. K plné výrobě se továrny vrátily až po měsíci.