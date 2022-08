Průzkum: Průměrná mzda s bonusy je skoro 50 tisíc. Firmy ale na vyšší mzdy už nemají kde brát

Rostoucí životní náklady zvyšují tlak zaměstnanců na růst mezd. Ekonomická situace firem ale přidávání příliš nenahrává. Průměrná mzda s bonusy se podle platového portálu Profesia.cz v prvním čtvrtletí mírně rostla a dostala do blízkosti 50 tisíc korun. „Firmy budou dál přidávat spíše jen tam, kde nutně potřebují získat nebo udržet pracovní síly,“ uvedl manažer pracovního portálu Profesia.cz Michal Novák.

Reklama

Celková průměrná mzda včetně bonusů a odměn za první pololetí tohoto roku činila 49 166 korun. Oproti stejnému období loňského roku vzrostly výdělky zaměstnanců o sedm procent, vyplynulo z průzkumu mezi více než 45 tisíci respondenty.

„Největší meziroční nárůst celkové průměrné mzdy, a to o 10,3 procenta, jsme v posledním roce zaznamenali ve třetím čtvrtletí 2021, pak se ale téměř zastavil. V prvním čtvrtletí 2022 byla celková průměrná mzda jen o 0,8 procenta vyšší než v posledním kvartálu 2021. To nasvědčuje tomu, v současné době se růst mezd mírně nastartoval,“ uvedl Novák.

Většina firem podle něj potřebuje stabilizovat lidské zdroje, takže lze očekávat, že budou zvyšovat mzdy tak, aby je udržely na konkurenceschopné výši vzhledem k ostatním v regionu.

Lukáš Kovanda: Ano, přidejme státním zaměstnancům. A také jich spoustu propusťme Názory Platy státních zaměstnanců mají růst o pět až sedm procent, bude-li to více, zbytečně se roztočí inflace. Vláda by jich navíc měla propustit alespoň nižší desítky procent. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Mzdové skoky ale v následujících měsících očekávat nelze. V některých oborech a regionech se dokonce můžeme dočkat i snižování nákladů a zeštíhlování. „Finanční rezervy mnoha firem jsou kvůli negativnímu dopadu událostí v posledních dvou letech již vyčerpané,“ uvedl Novák. Na navyšování mezd tak už nemají z čeho brát.

Reklama

Z pohledu jednotlivých oborů mělo podle dat nejvýraznější vliv na meziroční nárůst mezd v prvním pololetí 2022 zvýšení minimální mzdy. Největší posun byl v kategorii pomocné práce (o 23 procent), dřevozpracující průmysl (o 16 procent), služby (o 11 procent). Ve všech těchto oborech je nízká průměrná celková mzda, od 26 tisíc korun za pomocné práce po 33 400 korun v dřevozpracujícím průmyslu.

Palivové dříví dvojnásobně zdražilo, lesníci i tak zažívají výrazně vyšší poptávku Zprávy z firem Průměrná cena palivového dříví v druhém čtvrtletí meziročně stoupla na 1001 korun za metr krychlový, což je nárůst o 111 procent. Cena se zvyšuje od začátku roku. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Soukromé firmy i Lesy ČR pozorují výrazný nárůst poptávky po dřevu, lidé se zásobují nejen na zimu, ale i na další roky. ČTK Přečíst článek

Zlatý důl? IT manažer

Z ostatních oborů, kde je úroveň mezd vyšší, si nejvíce polepšili zaměstnanci zajišťující kontrolu kvality, kde průměrná celková mzda stoupla o 11 procent na 46 tisíc korun. Jsou ale i obory, kde se průměrná mzda zvýšila jen nepatrně. Mezi ně patří zemědělství a potravinářství, chemický průmysl a zákaznická podpora, ukázal průzkum.

Vedle platů vrcholového managementu si podle nich zaměstnanci nejvíce vydělají v IT, kde je průměrná celková mzda včetně bonusů a odměn 63 240 Kč. Nad hranicí 50 tisíc korun je průměr také v bankovnictví (50 400 korun), na podobné hladině jsou pak mzdy v oborech management kvality (46 tisíc kroun), ekonomika a účetnictví (44 300 korun) a lidské zdroje (44 100 korun).

Z pohledu regionů vede Praha (58 300 korun), následovaná Středočeským (47 200 korun) a Jihomoravským krajem (46 tisíc korun). Na opačném konci žebříčku jsou kraje Karlovarský (36 500 korun), Olomoucký (38 600 korun) a Zlínský (39 200 korun).

Reálné mzdy prudce propadají. Dno ale teprve přijde, míní ekonomové Money Průměrná mzda za první čtvrtletí letošního roku zvýšila o 7,2 procenta. Na první pohled vysoké číslo. Po započtení inflace ale měsíční výdělek ve srovnání se stejným obdobím loni v průměru klesl o 3,6 procenta, uvádí Český statistický úřad. vku Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Potvrzeno. Mzdy se letos reálně propadají nejvíce v tomto tisíciletí Názory V Česku probíhá historicky rekordní pád životní úrovně. Reálné mzdy se letos v prvním čtvrtletí meziročně propadly o 3,6 procenta. I když meziročně sice přidaly přes sedm procent nominálně, takže většina lidí má pocit, že „bere více“, reálně, tedy po zohlednění více než 11procentní inflace, se historicky propadly. Potvrzují to nejnovější data Českého statistického úřadu. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Šéf odborů Středula: Nesvalujme inflaci jen na válku, rostla už před ní. Milionu Čechů hrozí chudoba Leaders Blíží se doba, kdy řada lidí nebude mít na nenadále výdaje. A začne se to týkat i střední třídy, tedy lidí, kteří by se za chudé rozhodně neoznačili. Myslí si to šéf odborů Josef Středula, podle něhož by se firmy měly o své zisky dělit se zaměstnanci. Jinak hrozí, že veškerá tíha inflace dopadne právě na ně. „Nejde všechno hodit na válku, propad životní úrovně tu byl už předtím,“ říká dlouholetý odborář. Majitelé firem si podle něj vždy najdou peníze na luxusní služební auto, ale na adekvátní odměny zaměstnancům už nikoliv. Dalibor Martínek Přečíst článek