Americký útok na Írán srazil bitcoin pod 100 tisíc dolarů. Krvácejí i další kryptoměny

Bitcoin po nedělním americkém útoku na íránská jaderná zařízení klesl pod hranici 100 tisíc dolarů (2,15 milionu korun). Výrazně podle serveru CoinDesk oslabují i další digitální měny včetně druhého největšího etheru. Protože tradiční trhy jsou o víkendu zavřené, představují kryptoměny jedinou třídou aktiv, která reaguje na turbulentní vývoj na Blízkém východě.

Krátce po 17:00 SELČ ztrácel bitcoin podle specializovaného serveru CoinDesk za posledních 24 hodin 3,7 procenta na zhruba 99 720 dolarů. Ještě mnohem výrazněji oslaboval ether, který ve stejný čas odepisoval 9,2 procenta a byl pod hranicí 2200 dolarů.

„Trhy nervózně sledují aktuální geopolitický vývoj,“ uvedla spoluzakladatelka investiční společnosti Orbit Markets, Caroline Mauronová. Dodala, že po opětovném otevření tradičních trhů se pozornost zaměří zejména na ropu.

Bitcoin se zatím nejvýše vyšplhal 22. května, kdy překročil hranici 110 tisíc dolarů. Agentura Bloomberg tehdy napsala, že k tomu přispěla stoupající poptávka ze strany institucionálních investorů a vyhlídky na příznivější regulační prostředí ve Spojených státech, jejichž současný prezident Donald Trump je příznivcem kryptoměn.

