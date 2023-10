Král kryptoměn. Bitcoin slaví patnáct let existence

Dnes je to přesně patnáct let, co Satoshi Nakamoto představil technologii blockchainu, na které následně spustil bitcoinovou síť. Ve své době se tak stalo stranou pozornosti široké veřejnosti. Z dnešního pohledu šlo ale o zrod celého odvětví kryptoměn, kterých od té doby vzniklo na 23 tisíc.

Reklama

Záhada vzniku

Psal se 31. říjen 2008. Finanční svět byl v plamenech. Řada firem, včetně investiční banky Lehman Brothers, bankrotovala. Před patnácti lety se objevil takzvaný „white paper“ blockchainové technologie, které se stala základem bitcoinu.

Co Nakamota vedlo k vytvoření digitální měny zůstává dodnes záhadou, kterou se snaží odhalit nejen krypto komunita. Je možné, že šlo právě o reakci na finanční krizi z let 2007 až 2008, kolaps investičních bank, pokles cen komodit a pumpování peněz do ekonomiky ze stran vlád a centrálních bank ve snaze odvrátit ekonomický pokles. Právě tištění, tedy zvyšování objemu v oběhu, peněz mnozí viděli jako problém klasických měn.

Investorská legenda Mark Mobius pro newstream.cz: Inflace bude, dokud tu budou centrální banky Leaders Hlavní hvězdou nadcházejícího Global Investment Summitu, který se uskuteční 2. listopadu na Pražském hradě, bude legendární investor Mark Mobius. V exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Mobius prozrazuje, do čeho má nyní cenu investovat, jak vnímá potenciál České republiky a také proč ve své nejnovější knize oslavuje deflaci. Stanislav Šulc Přečíst článek

U bitcoinu byl jejich počet od začátku zastropován. Konečné vytěžené množství bude 21 miliard. Aktuálně trvá vytěžit jeden bitcoin deset minut a z celkového objemu jich již bylo vydolováno 90 procent. Těžba bude ale nadále zpomalovat a všech 21 miliard bitcoinů se má vytěžit až v roce 2140.

Na horské dráze

Zatímco v roce 2010 stál bitcoin necelý dolar, na své maximum 69 tisíc dolarů se nejznámější měna dostala před dvěma lety v listopadu, od té doby zažila jízdu jak na horské dráze. Když její hodnota spadla k 16 tisícům dolarů. Od začátku letošního roku se ale cena bitcoinu zvýšila na dvojnásobek. Při dnešní hodnotě 34,4 tisíce dolaru za kus je hodnota všech vytěžených bitcoinů zhruba 660 miliard dolarů (přes 15 bilionů korun).

Bitcoin v posledních letech potvrdil své dominantní postavení na trhu digitálních měn. Na jejich celkové hodnotě má podíl 53 procent. Hodnota všech kryptoměn, kterých za poslední dekádu a půl podle serveru Coinmarketcap vzniklo 23 tisíc, se pak pohybuje okolo 1,25 bilionu dolarů. Ještě na počátku loňského roku to bylo o bilion více.

Nevyzvednuté bohatství

O kolik se bitcoin zhodnotil procent od svého počátku se nedá přesně určit. Zpočátku byla jeho hodnota určována dohodou na internetových fórech. V prvních letech to bylo i méně než jeden cent za bitcoin. Známý je příběh z května 2010, kdy webový designer Laszlo Hanyecz nabídl 10 tisíc bitcoinů někomu, kdo mu za ně prodá dvě pizzy. Někdo výzvu skutečně přijal a Hanyeczimu dovezl dvě pizzy z podniku Pappa John’s. Oněch 10 tisíc bitcoinů má dnes hodnotu bezmála osm miliard korun.

Investování není jen pro geeky. Stačí se řídit jednoduchým pravidlem a úspěch je zaručen Názory Investování se může zdát jako složitá disciplína plná velkého množství informací, dat, matematiky, účetnictví a emocí. Ale musí to tak opravdu být? ptá se investiční analytik z J&T Jakub Kudýn a rozvádí myšlenku, jak by vypadalo investiční portfolio, kdybychom k němu přistupovali jako bychom žili věčně. Jakub Kudýn Přečíst článek

Tvůrce bitcoinu Nakamoto, ať šlo již o jednoho člověka či skupinu lidí, platil vždy za nejzáhadnější postavu kryptoměnové komunity. Před téměř dvanácti lety se ale odmlčel a pravděpodobně se nikdy nevrátí. Spekuluje se o tom, že zemřel. Nikdy si nevyzvedl ani své bitcoiny, který dle odhadů vlastnil milion. To by při dnešní ceně kryptoměny představovalo přes 47 miliard dolarů (více než bilion korun). V žebříčku nejbohatších lidí světa by taková suma stačila na 30. místo.

Podle společnosti Chainalysis bylo od vzniku bitcoinu již ztraceno 3,5 miliardy Bitcoinů, tedy bezmála pětina vytěženého objemu, v aktuální hodnotě 166 miliard dolarů. Nejčastějším důvodem je ztráta přístupu do peněženky, kde byla kryptoměna uložena. V dobách, kdy pizza stála 5 tisíc bitcoinů si svoji kryptoměnu spousta prvních těžařů a nadšenců příliš nehlídala a dnes toho lituje.