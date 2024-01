Velký zájem investorů. Nové ETF na spotový bitcoin přitáhly již téměř dvě miliardy dolarů

Nové fondy na spotové bitcoiny obchodované na burze (ETF) přitáhly v prvních třech dnech obchodování 1,9 miliardy dolarů (43,4 miliardy korun). I přes velký zájem investorů ale za nejodvážnějšími odhady zaostaly. Podle agentury Reuters není jasné, zda budou schopny udržet tempo přílivu investic v následujících týdnech. Lví podíl prostředků získaly fondy gigantů BlackRock a Fidelity.

Reklama

Kolektivní toky do devíti schválených fondů předčily po uvedení na trh toky do fondu ProShares Bitcoin Strategy ETF. Ten v prvních třech dnech obchodování po svém uvedení na trh v roce 2021 přitáhl rekordní 1,2 miliardy dolarů.

Nově schválené fondy se od dosavadních fondů liší v tom, že mohou nakupovat bitcoiny, a jejich cena se pak bude od cenových pohybů bitcoinu přímo odvíjet. Dosavadní fondy nedokázaly přesně odrážet výkonnost bitcoinu, protože se spoléhaly na derivátové smlouvy, které předpovídaly jeho budoucí pohyby.

Reddit hodlá vstoupit na burzu, prodat chce zhruba deset procent svých akcií Trhy Internetová sociální síť Reddit hodlá v březnu vstoupit na akciovou burzu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené s plány podniku. ČTK Přečíst článek

Přesto investice do dlouho očekávaných ETF na spotový bitcoin spuštěných 11. ledna, tedy den po obdržení souhlasu od americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), za nejagresivnějšími odhady zaostaly. Ty počítaly, že toky investic budou za první den činit miliardy dolarů.

Podle účastníků trhu se teprve ukáže, do jaké míry budou fondy sledující notoricky volatilní kryptoměnu nadále přitahovat drobné a institucionální investory, a kteří emitenti se prosadí. Někteří optimističtí analytici uvedli, že by přílivy prostředků mohly do konce roku dosáhnout 50 až 100 miliard dolarů.

Bitcoin od 11. ledna klesl o více než osm procent. V posledních měsících přitom posiloval právě v očekávání, že nové ETF, o kterých se mluvilo roky, konečně dostanou od SEC souhlas.