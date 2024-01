Klíčový vliv na trhy bude mít efekt zvaný FOMO. Nahoru bude tlačit bitcoin i firmy působící v AI

Rok 2024 bude podle portfolio manažerů a ekonomů na trzích podobně složitý jako rok předchozí. Ten sice přinesl nakonec velké zisky, většinu z nich ale dodaly až rapidní nárůsty v posledním čtvrtletí. Navíc se zdaleka nedařilo všem. V letošním roce pak bude mít na trzíc hlavní slovo efekt známý pod zkratkou FOMO, Fear-of-Miss-Out, tedy strach z minuté příležitosti. Kde se tento efekt projeví nejvíc?

Technologické akcie v loňském roce zazářily. V letošním roce by takzvaná Magnificent 7, tedy sedmička nejvýznamnějších technologických akcií, mohla na loňský růst navázat. Scénář ale může být i zcela jiný. Akcie Googlu, Meta, Applu, Amazonu, Nvidie, Tesly a Microsoftu budou mít výnosy spíše konzervativní, protože investoři budou hledat dynamičtěji potenciál růstu. A právě zde se o slovo přihlásí efekt známý pod zkratkou FOMO, tedy Fear-of-Miss-Out. Jedná se o důležitý efekt popisující časté jednání investorů do oblastí, kterým sice příliš nerozumí, ale o to víc důvěřují v rapidní růst.

Velké výnosy by tak podle tohoto možného scénáře mohly přinést zejména akcie firem působících v oblastech takzvané umělé inteligence a s ní spojených výrobců čipů. Nvidia, která se stala hlavním vítězem této první vlny zájmu o AI a čipy, vloni přidala neuvěřitelných 240 procent a zařadila se mezi nejhodnotnější firmy světa. I proto se bude hledat, kde je podobný potenciál růstu v dalším období. Další více než ztrojnásobení hodnoty totiž odborníci neočekávají.

Čipy a AI

Lze tedy čekat například rostoucí zájem o akcie společnosti Arm, která na burzu vstoupila teprve vloni, po prvotním propadu ceny akcie zatím od IPO posílily o necelých 30 procent. Letošek zatím je velmi dobrý pro akcionáře, protože od začátku roku akcie Arm posílily o téměř 15 procent, což je vyšší nárůst než u všech akcií Magnificent 7 s výjimkou Nvidie, které posílily téměř o 24 procent.

V oblasti umělé inteligence opět lze vsadit na některou z osvědčených velkých firem, tedy zejména Microsoft a Google, jejichž potenciál pro zavádění konkrétních AI produktů do služeb pro koncové zákazníky je velmi rychlý a má rychlou odezvu. Přesto opět platí, že tyto blue-chip akcie jsou drahé a nelze od nich očekávat zásadní růst.

Potenciální růst

Z řady veřejně obchodovaných firem, které nepatří do první ligy, ale mají velký potenciál, patří například společnost CrowdStrike, která využívá umělou inteligenci v kyberbezpečnosti a v ochraně proti hackerským útokům. Za poslední rok CrowdStrike přinesl výnos 180 procent a růst ceny neoslabuje.

Druhou společností s možností růstu je Arista Networks. Ta se zaměřuje na využívání AI v datových centrech. Také Arista Networks si za uplynulý rok vedla více než slušně, když výnos činil téměř 130 procent. A do třetice tu je společnost Salesforces, která AI modely zavádí do svých služeb pro e-commerce. V uplynulém roce činil výnos takřka 90 procent.

Strach z (absence) krypta v portfoliu

A pak tu je ještě jedna významná oblast, kde se efekt FOMO bude pravděpodobně projevovat velmi silně. Kryptoměny a také ETF navázané na spotovou cenu bitcoinu, které před několika dny schválila americká komise pro cenné papíry.

Právě efekt FOMO budou moci zneužívat prodejci velkých investičních společností, které budou právě tyto kryptoměnové fondy prodávat. Budou moci pracovat s emocí, že je lepší mít alespoň trochu krypta, které potenciálně vynese stovky procent než žádné krypto. A právě strach z toho, že minu tyto vysoké zisky, zatímco ostatní zázračně zbohatnou, povede řadu lidí k investicím, kterým pravděpodobně vůbec nebudou rozumět, ale budou doufat, že vyjdou.