Radim Pařík: Spolupráce s americkými hvězdami stojí spoustu peněz

Nejznámější český vyjednavač Radim Pařík pomáhá vyjednávat miliardové dealy, píše bestsellery, vyučuje, ale i se sám učí na prestižních univerzitách na třech kontinentech a k tomu komentuje geopolitické události z pohledu vyjednavačů. Co znamená, nasadit protistraně uniformu záchranáře? Jaký je vyjednavač Donald Trump? Jak se dá vyjednat nemožné? I na to odpovídá Radim Pařík v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.

Začneme knihami. Napsal jste jich několik a poslední, kterou jste psal s americkým vyjednavačem Chrisem Vossem se stala ve své kategorii bestsellerem Amazonu. Jak se člověk stane spoluautorem bestselleru pro světový trh? Jak jste se k Vossovi dostal?

S Chrisem Vossem, dnes nejslavnějším vyjednavačem světa, se známe mnoho let. Absolvoval jsem všechny jeho vzdělávací programy vyjednávání. Léta se potkáváme na vyjednávacích konferencích a summitech. Na přelomu jara a léta 2023 mě spolu se svým producentem a režisérem Nickem Nantonem oslovili a nabídli tuto jedinečnou příležitost. Být spoluautorem knihy spolu s dalšími profesionály z celého světa je velká čest. Po ohromujícím úspěchu knihy Empathetic Leadership přišla od obou přátel nabídka na další knihu. Influence & Impact jsme vydali teprve před páry týdny a je z ní bestseller na Amazonu. Před rokem jsme společně sledovali v Beverly Hills soukromou premiéru nejnovějšího Nantonova filmu Hero, připíjeli si na příběhy lidí, kteří přišli o zdraví, o nohy, o identitu, o rodinu, znovu vstali, zabojovali a nakonec dosáhli fenomenálních úspěchů. Ptám se Chrise s Nickem, u Empathetic Leadership jsem byl jediným z EU. Jak to? Nick se pousmál, Chris na něj mrkl, a říká, máme tě na seznamu už dlouho.

Kniha je sborníkem esejů různých autorů, kdo jsou vaši kolegové?

Kromě Chrise Vosse je spoluautorem právě i Nick Nanton, mimochodem držitel 22 cen Emmy, pak světově uznávaní stratégové, generální ředitelé firem, bývalý špičkový agent FBI, slavný americký trestní právník nebo šéf firmy pro vývoj a technologie. Polovinu jsem znal osobně, druhou polovinu jsem poznal na předávání cen pro nejlepší americké autory.

Bude vaše spolupráce nějak pokračovat?

Chris Voss natáčí svůj vlastní pořad pro americké televize. Pozval mě jako hosta do své show That’s right. Natáčeli jsme 4. září 2024 v Beverly Hills. S Nickem Nantonem pracujeme na dalších televizních pořadech, včetně pořadu Based on the Best-Seller pro Amazon Prime. Zatímco jsou na mě mí nejbližší velmi hrdí, osobně trpím pochybnostmi, jestli to bude tak skvělé. Cítím obrovskou odpovědnost. Pořád jsem obyčejný kluk z České republiky, kterou většina Američanů vůbec nezná. A teď nás mám všechny v televizích prodat americkým divákům tak, aby si nás zamilovali.

V bulváru se objevila kritika, že jste si knihu „zaplatil“. Kolik stojí vydat v USA takovou knihu s celebritami?

Samozřejmě taková spolupráce stojí spoustu peněz. Platíte letenky, hotely, amerického PR manažera. Dostáváte tréninky, jak máte mluvit na kameru. Sám jsem absolvoval intenzivní mediální trénink se slavným Jessem Todtfeldem, který trénuje IBM, OSN, JP Morgan, LinkedIn, Land Rover nebo třeba politiky a hvězdy byznysu. Bohužel nemohu podle smlouvy mluvit o konkrétních částkách, celá spolupráce na vybudování brandu v USA stojí ale ročně vyšší desítky tisíc dolarů. Do toho máte skvělý networking s americkými hvězdami jako právě Voss, Canfield, Lisa Nichols, Brisa Turner, ale i s americkými CEO velkých firem, režiséry, producenty. Všem bych přál, aby to zažili. Každoročně se pak sjedou na Success Summit do Beverly Hills a slaví úspěch.

Chystáte další knihy?

Chystáme knihu s Jackem Canfieldem, kterou jsme pojmenovali Unlocking Success, kterou vydáme v roce 2025. Canfield napsal slavnou knihu Slepičí polévka pro duši. Prodal 500 milionů kusů. Spoluautorství je skvělý koncept. Sám Jack Canfield spoluautoroval několik knih. Inspirujeme se tímto konceptem a s jedním vydavatelstvím právě zahajujeme spoluautorskou knihu na českém a slovenském trhu pro 25 osobností. Je to totiž skvělá příležitost pro autory i čtenáře. Téma, které zpracuji sám, je svět Radima Paříka. Najednou se ale můžeme inspirovat pětadvaceti různými pohledy na jedno téma.

Radim Pařík

Po dlouhých letech ve vysokých manažerských postech v evropských retailových společnostech se stal mezinárodním profesionálním vyjednavačem. Zároveň je Radim Pařík uznávaný lektor a překladatel do znakové řeči. Od konce roku 2022 je prezidentem Asociace vyjednavačů. Vystupuje a publikuje v českých i slovenských médiích, je autorem či spoluautorem několika knih.

Naše vyjednávací tréninky a konzultace nejsou drahé. Jsou u nás nejdražší, tedy pokud uvažujete v nákladech. Jenže to my neděláme. Je Harvard drahý? Ne. Harvard je investice.

Zjistil jsem, jak velmi úspěšní lidé, majitelé miliardových firem a zkušení manažeři naivně přistupují k vyjednávání, protože v této oblasti nemají znalosti. A překvapilo mne, že někdo chce ode mne takovouto pomoc, a ještě je ochoten mi za to zaplatit.

Empatie není sympatie. Není to soucit a není to akceptování toho, co druhý člověk dělá nebo říká. Empatie znamená, že respektuji to, že má druhý na tu věc jiný pohled a nevynáším k tomu žádné soudy.

