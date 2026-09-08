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newstream.cz Politika Babiš je v potenciálním střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. „Nezajímá mě to,“ vzkázal premiér

Babiš je v potenciálním střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. „Nezajímá mě to,“ vzkázal premiér

Andrej Babiš
ČTK
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Evropská komise dál zpochybňuje způsob, jakým Andrej Babiš vyřešil svůj vztah k Agrofertu. Podle Bruselu svěřenský fond RSVP Trust potenciální střet zájmů dostatečně neodstraňuje, a firmám z holdingu proto pozastavila část dotací ze zemědělského i kohezních fondů. Babiš vzkázal, že ho postoj Komise „nezajímá“ a že Agrofert nevlastní ani z něj nemá prospěch.

Evropská komise znovu otevřela spor kolem Andreje Babiše a Agrofertu. Po právním posouzení dospěla k závěru, že český premiér se nachází v potenciálním střetu zájmů a svěřenský fond RSVP Trust, do kterého v únoru vložil akcie holdingu, podle ní problém dostatečně neřeší. Firmám z Agrofertu proto pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova i z kohezních fondů.

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„Mohu potvrdit, že komise po důkladném posouzení dospěla k závěru, že český premiér se nachází v potenciálním střetu zájmů v souvislosti s řízením fondů politiky soudržnosti a zemědělských fondů,“ uvedla mluvčí Evropské komise Louise Bogeyová. „Komise se domnívá, že svěřenský fond, který pan Babiš zřídil, tuto situaci dostatečně neřeší,“ dodala.

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Brusel teď žádá české úřady o další informace a objasnění. Komise jim už zaslala dopis a opírá se přitom o vlastní právní posouzení Babišova majetkového uspořádání. Podle Státního zemědělského intervenčního fondu se pozastavení v případě zemědělských dotací týká 3,18 milionu eur, tedy zhruba 76,9 milionu korun. Evropská komise dnes konkrétní částku nepotvrdila.

„Do té doby, než české orgány přijmou vhodná opatření k řešení této situace, komise požádala vnitrostátní orgány, aby Evropské komisi nevykazovaly žádné výdaje související s operacemi provedenými od 9. prosince 2025, pokud se tyto operace týkají subjektů kontrolovaných panem Babišem nebo s ním spojených, a to jak uvnitř, tak mimo svěřenský fond,“ upřesnila mluvčí Evropské komise. Jde o datum, kdy se Andrej Babiš opětovně stal českým premiérem.

Ostrá reakce Babiše

Babiš dal najevo, že stanovisko Bruselu odmítá řešit. „Nezajímá mě to a ani to neřeším. Agrofert nevlastním, nikdy už vlastnit nebudu a nemám z něj ani žádný prospěch. Nevím, co bych měl udělat víc. U Evropské komise stačí, pokud komisař střet zájmů nahlásí, a tím je to vyřešené. U mne by ale zřejmě ani nestačilo, kdybych se zastřelil,“ uvedl premiér.

Evropská komise v dopise konstatuje, že stále neukončila prověřování, a proto na půl roku proplácení některých dotací pozastavila, řekla novinářům ve Sněmovně místopředsedkyně ANO a ministryně financí Alena Schillerová. Prověřování tak podle ní bude pokračovat. „Andrej Babiš jako náš premiér opakovaně zdůraznil, že udělal vše, co po něm účinná legislativa žádá, ať už česká, nebo evropská. Takže já jsem přesvědčena, že to nemůže dopadnout jinak, než že naplnil podmínky zákona,“ uvedla.

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Agrofert reaguje podobně odmítavě. Mluvčí holdingu Pavel Heřmanský uvedl, že informace o pozastavení dotací má zatím pouze z médií. „I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly. A tak budeme postupovat i nadále,“ řekl.

Spor se tak znovu vrací k otázce, zda Babišův přesun akcií do RSVP Trust skutečně odstranil jeho vazbu na Agrofert natolik, aby vyhověl pravidlům o střetu zájmů. Evropská komise říká, že ne. Babiš naopak trvá na tom, že holding nevlastní, nikdy ho už vlastnit nebude a žádný prospěch z něj nemá.

Kritika opozice

Opozice po verdiktu Komise přitvrdila. Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš tvrdí, že Babiš svým řešením „trochu obelhal prezidenta i celý národ“ a že situace je stejná jako za jeho předchozích vlád. „Pokud premiér flagrantně porušuje české zákony a i rozhodnutí soudů, tak je to do nebe volající,“ uvedl Bartoš. Podle něj je Babiš nadále beneficientem zisků Agrofertu z dotací a veřejných zakázek.

STAN mezitím vyzval vládu, aby Česko okamžitě zastavilo čerpání dotací pro Agrofert. „Nejenom proto, že jsme varovali, že je zde flagrantní střet zájmů, který tady pan premiér má, ale protože i v té současné debatě o státním rozpočtu je to jeden z dalších vlivů, který má velmi negativní dopad na státní rozpočet,“ řekl místopředseda hnutí Lukáš Vlček.

Tvrdě reagoval i bývalý premiér a někdejší předseda ODS Petr Fiala. Podle něj Babiš střet zájmů nevyřešil a obelhal prezidenta, Parlament i své voliče. „Premiér musí být schopen bez jakýchkoli pochybností hájit veřejný zájem. Pokud tento základní předpoklad nesplňuje, měl by rezignovat,“ uvedl.

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