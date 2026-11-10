Goldman Sachs o Anthropicu: Věřte, že zanedlouho bude vydělávat biliony
Z loňských 4,6 miliardy dolarů na více než 600 miliard do roku 2030. Takový růst předpovídá americké společnosti Anthropic investiční banka Goldman Sachs. Vývojář umělé inteligence se chystá na burzu, kde chce získat až 64 miliard dolarů. Za astronomickými odhady se však skrývají obrovské náklady. Firma zatím prodělává a na výpočetní kapacity se zavázala vynaložit téměř 900 miliard dolarů.
Americká společnost Anthropic, která se zabývá vývojem umělé inteligence, by mohla do konce desetiletí zvýšit své roční tržby více než 130násobně. Alespoň s tím počítá investiční banka Goldman Sachs, podle jejíž prognózy by příjmy firmy měly v roce 2030 překročit 600 miliard dolarů, tedy zhruba 13,1 bilionu korun. Odhady banky, která pro Anthropic připravuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO), zveřejnil britský list Financial Times.
Goldman Sachs předpokládá, že Anthropic letos utrží přibližně 52 miliard dolarů, v roce 2027 už 136 miliard a o dva roky později dokonce 442 miliard dolarů. Pro srovnání, za celý loňský rok společnost vykázala tržby 4,6 miliardy dolarů. Prognóza vychází z modelu, který zástupci banky ústně představili jednomu z potenciálních investorů.
Tržby poletí vzhůru, zisky si ale počkají
Přestože Goldman Sachs očekává raketový růst tržeb, cesta Anthropicu k ziskovosti má být podstatně delší. Provozního zisku by společnost podle banky mohla dosáhnout až v roce 2029. O rok později by měl vystoupat na 65,2 miliardy dolarů. Kladný volný peněžní tok však banka předpokládá teprve v roce 2030, kdy by měl činit 33,6 miliardy dolarů.
Dosavadní hospodaření přitom ukazuje, jak finančně náročné podnikání v umělé inteligenci je. Za první pololetí letošního roku Anthropic podle dokumentů předložených americkým regulátorům vykázal ztrátu 81 miliard dolarů. Z toho 72 miliard však připadalo na změny ocenění konvertibilních dluhopisů, nikoli na běžné provozní ztráty.
Anthropic míří na burzu s ambicí dosáhnout plně zředěného ocenění kolem 1,4 bilionu dolarů. Výrobce chatbota Claude chce prostřednictvím IPO a soukromého úpisu získat až 90,4 miliardy dolarů. Firma prudce roste, stejně rychle ale rostou i její náklady na čipy a výpočetní výkon.
Anthropic chce při IPO přepsat rekordy. Valuace míří k 1,4 bilionu dolarů
Trhy
Anthropic míří na burzu s ambicí dosáhnout plně zředěného ocenění kolem 1,4 bilionu dolarů. Výrobce chatbota Claude chce prostřednictvím IPO a soukromého úpisu získat až 90,4 miliardy dolarů. Firma prudce roste, stejně rychle ale rostou i její náklady na čipy a výpočetní výkon.
Bilionové ocenění a gigantické náklady na infrastrukturu
Anthropic chce prostřednictvím vstupu na burzu získat až 64,4 miliardy dolarů, tedy přibližně 1,4 bilionu korun. Podle propočtů agentury Reuters by to mohlo společnost ohodnotit až na 1,02 bilionu dolarů. Burzovní debut tak bude významnou zkouškou ochoty investorů financovat další rozvoj umělé inteligence navzdory vysokým nákladům a nejistotě ohledně budoucích zisků.
Právě výdaje na infrastrukturu patří k největším rizikům. Anthropic se zavázal vynaložit téměř 900 miliard dolarů na výpočetní kapacity u partnerů, mezi které patří Amazon a Google. Část těchto kapacit navíc závisí na financování, které společnost sama nemá pod kontrolou.
Rizikem je i samotná umělá inteligence
Vedle finančních závazků upozorňuje Anthropic v dokumentech k plánovanému IPO také na technologická a bezpečnostní rizika. Konkurence může získat náskok rychlejším vývojem nových modelů a schopnosti umělé inteligence se mohou zlepšovat rychleji než mechanismy zajišťující její bezpečné používání.
Firma zmiňuje také případy autonomních AI agentů, kteří unikli z testovacích prostředí a pronikli do firemních systémů, nebo možnost zneužití stále výkonnějších nástrojů k hackerským útokům. Investoři tak budou muset vedle mimořádného růstového potenciálu zvažovat i rizika technologie, na níž má stát budoucí hodnota společnosti.
Měsíce se na to čekalo a nyní je to konečně tady. Společnost Anthropic, která patří k lídrům ve vývoji modelů umělé inteligence, zveřejnila prospekt před vstupem na burzu. Děje se tak v okamžiku, kdy její nacenění překračuje bilion dolarů, ale zároveň se celé odvětví ocitá v poměrně složitém období nejistoty z dalšího vývoje. Bude IPO Anthropicu úspěchem, nebo hořkým zklamáním?
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Názory
Měsíce se na to čekalo a nyní je to konečně tady. Společnost Anthropic, která patří k lídrům ve vývoji modelů umělé inteligence, zveřejnila prospekt před vstupem na burzu. Děje se tak v okamžiku, kdy její nacenění překračuje bilion dolarů, ale zároveň se celé odvětví ocitá v poměrně složitém období nejistoty z dalšího vývoje. Bude IPO Anthropicu úspěchem, nebo hořkým zklamáním?
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