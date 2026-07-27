Rakovina jí vydělává miliardy. AstraZeneca teď zkouší uspět i s pilulkou na hubnutí
AstraZeneca překonala očekávání analytiků. Britské farmaceutické skupině pomohla především rostoucí poptávka po lécích na rakovinu prsu a plic. Dosavadní úspěchy však investorům nestačí. Po nedávném nezdaru ve vývoji jednoho přípravku nyní sledují, zda firma dokáže dodat další generaci miliardových léků. Želízkem v ohni by mohl být experimentální lék na hubnutí.
AstraZeneca má za sebou silné čtvrtletí. Upravený zisk na akcii, který nezahrnuje některé mimořádné položky, vzrostl na 2,63 dolaru. Analytici oslovení Bloombergem očekávali pouze 2,48 dolaru.
Tržby ve druhém čtvrtletí dosáhly 15,38 miliardy dolarů a po očištění o pohyb měn meziročně vzrostly o pět procent. Firma zároveň ponechala beze změny výhled na celý rok.
Biohacker Bryan Johnson investoval do svého těla desítky milionů dolarů, sleduje stovky biomarkerů a roky testuje hranice optimalizace zdraví. Teď přiznal autoimunitní gastritidu, nemoc, kterou medicína neumí vyléčit. Vědecké studie přitom ukazují, že kořeny autoimunitních onemocnění často sahají k traumatům z dětství a chronickému stresu – tedy k faktorům, které žádný protokol biomarkerů nezachytí.
Biohacking: Nejsledovanější tělo světa selhalo, Bryan Johnson bojuje s nemocí bez léku
Enjoy
Biohacker Bryan Johnson investoval do svého těla desítky milionů dolarů, sleduje stovky biomarkerů a roky testuje hranice optimalizace zdraví. Teď přiznal autoimunitní gastritidu, nemoc, kterou medicína neumí vyléčit. Vědecké studie přitom ukazují, že kořeny autoimunitních onemocnění často sahají k traumatům z dětství a chronickému stresu – tedy k faktorům, které žádný protokol biomarkerů nezachytí.
Rakovina jako hlavní zdroj příjmů
Hlavním motorem zůstávají onkologické přípravky. Tržby této divize ve druhém čtvrtletí po očištění o kurzové vlivy vzrostly o 15 procent na 7,33 miliardy dolarů a představovaly téměř polovinu celkových příjmů skupiny.
Dařilo se zejména přípravku Enhertu, používanému především při léčbě některých nádorů prsu. Jeho čtvrtletní tržby vzrostly o 31 procent na 888 milionů dolarů. Lék Imfinzi, nasazovaný mimo jiné u rakoviny plic, přidal 27 procent a utržil 1,85 miliardy dolarů.
Pod vedením Pascala Soriota se AstraZeneca během posledních let proměnila v jednoho z nejsilnějších světových hráčů v onkologii. Vedle Enhertu a Imfinzi jí miliardové příjmy přináší také Tagrisso. Trh se však stále více ptá, zda firma dokáže na tuto úspěšnou sérii navázat.
Na sociálních sítích jeho profil sleduje asi sto tisíc lidí. Jeho příspěvky o složení potravin budí nevídané vášně. Na jedné straně stojí ti, kteří si nechtějí „nechat vzít“ Coca-Colu, energetické nápoje nebo točenou zmrzlinu, na straně druhé ti, kteří si po zhlédnutí jeho videí dost možná nic z toho už nikdy nekoupí. Martin, který stojí za projektem Pravda bez obalu, odkrývá skutečné složení obyčejných potravin, překládá etikety tak, aby jim rozuměl úplně každý, ukazuje realitu skrytou za líbivými obaly a učí Čechy, jak a proč konečně přestat jíst blbě.
Předražený cukr, „jedovatý“ chleba i šunka plná chemie. Pravda bez obalu ukazuje, co Češi jedí
Enjoy
Na sociálních sítích jeho profil sleduje asi sto tisíc lidí. Jeho příspěvky o složení potravin budí nevídané vášně. Na jedné straně stojí ti, kteří si nechtějí „nechat vzít“ Coca-Colu, energetické nápoje nebo točenou zmrzlinu, na straně druhé ti, kteří si po zhlédnutí jeho videí dost možná nic z toho už nikdy nekoupí. Martin, který stojí za projektem Pravda bez obalu, odkrývá skutečné složení obyčejných potravin, překládá etikety tak, aby jim rozuměl úplně každý, ukazuje realitu skrytou za líbivými obaly a učí Čechy, jak a proč konečně přestat jíst blbě.
Jeden neúspěch připomněl rizika farmacie
Nervozitu investorů zvýšilo červencové selhání pozdní fáze klinické studie léku Wainua u srdečního onemocnění. Přípravek nesplnil hlavní cíl studie, což bylo u firmy známé vysokou úspěšností vývoje nepříjemné překvapení.
Smíšené zprávy přinesla AstraZeneca také společně s výsledky. Experimentální lék sone-Ve prodloužil přežití pacientů s některými nádory žaludku. Naopak přípravek Ultomiris neuspěl ve studii zaměřené na vzácnou komplikaci po transplantaci kmenových buněk.
„Jsme zklamáni výsledkem studie CARDIO-TTRansform, ale zůstáváme přesvědčeni o síle našeho vývoje,“ uvedl Soriot. AstraZeneca očekává během příštích 18 měsíců více než dvacet výsledků důležitých klinických studií.
Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít.
Tlustí lidé neradi kupují oblečení. Ozempic a spol. to vyléčí
Enjoy
Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít.
Léčba obezity je velký byznys. AstraZeneca chce svůj díl
Vedle rakoviny chce firma posílit také nabídku přípravků na kardiovaskulární a metabolická onemocnění. Stále více peněz proto směřuje do léčby obezity, které nyní dominují společnosti Eli Lilly a Novo Nordisk. AstraZeneca nechce chybět. Její experimentální tableta elecoglipron pomohla účastníkům studie po 36 týdnech snížit tělesnou hmotnost až o 11,8 procenta. AstraZeneca ji tak posouvá do třetí fáze klinického testování a zvažuje její kombinování s dalšími přípravky.
Další vývoj ceny akcií ale bude záviset hlavně na tom, zda z laboratoří přijdou nové léky schopné jednou nahradit dnešní bestsellery.
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zlepšila výhled na rok 2026 poté, co její tabletová verze léku Wegovy na hubnutí v prvním čtvrtletí překonala očekávání. Akcie firmy v Kodani během dopoledního obchodování rostly o 6,7 procenta, přičemž dříve přidávaly více než osm procent. Uvedl to server CNBC.
Pilulka na hubnutí vrátila Novo Nordisk do hry. Akcie vystřelily vzhůru
Trhy
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zlepšila výhled na rok 2026 poté, co její tabletová verze léku Wegovy na hubnutí v prvním čtvrtletí překonala očekávání. Akcie firmy v Kodani během dopoledního obchodování rostly o 6,7 procenta, přičemž dříve přidávaly více než osm procent. Uvedl to server CNBC.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.