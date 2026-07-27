V Brně vyšší stropy než v Praze? Takhle výstavba nezrychlí, říká Zdařilová z ČKAIT
Jak široký má být schod a jak vysoký strop? Odpověď se může lišit podle toho, zda se staví v Praze, Brně, nebo jinde v republice. Renata Zdařilová z ČKAIT v podcastu Realitní Club vysvětluje, proč rozdílné normy brzdí dostupnou a modulární výstavbu.
Novela stavebního zákona, kterou schválila Sněmovna ve třetím čtení a která míří do Senátu, se ještě na poslední chvíli měnila prostřednictvím řady pozměňovacích návrhů. Stále tedy není přesně jasné, jaká je její definitivní podoba a jak se promítne do výstavby. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) činných ve výstavbě má obavy, aby se nezačaly stavět méně bezpečné budovy.
Úspory nesmějí být na úkor bezpečnosti
Klíčový je pohled, který se v novele vyskytuje, že nebude třeba plnit některé technické požadavky na výstavbu, pokud budou ekonomicky nepřiměřené. Taková formulace vzbuzuje obavy inženýrů a techniků, kteří nesou odpovědnost za prováděcí dokumentaci stavby.
„V novele se trochu pletou pojmy závazná a určená norma. U statiky nebo požárních opatření jsou využívány závazné normy. Musí se splnit, co norma říká, nelze využít jiné řešení,“ říká Renata Zdařilová, členka představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Developeři v Česku často tvrdí, že jsme přesyceni normami. S tím Zdařilová nesouhlasí. V Česku podle ní existuje asi třicet tisíc norem ve všech oblastech, ve stavebnictví jich je kolem patnácti set. Normy jsou podle ní vodítkem a říkají, jaká je bezpečná míra plnění požadavků na stavbu.
Největší riziko novely stavebního zákona spočívá v tom, že se mohou rozvolnit technické požadavky na výstavbu v případě, že by investor upřednostnil ekonomické zájmy, říká Renata Zdařilová, členka představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
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Největší riziko novely stavebního zákona spočívá v tom, že se mohou rozvolnit technické požadavky na výstavbu v případě, že by investor upřednostnil ekonomické zájmy, říká Renata Zdařilová, členka představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Modulární výstavbě rozdílná pravidla nepomáhají
Normy však mají ještě jednu roli. Novela stavebního zákona byla přijata zejména kvůli rozvoji dostupného bydlení. „Rychlá a dostupná výstavba bude fungovat, pokud budeme maximálně uplatňovat prefabrikaci, inovace a digitalizaci. Rychlé nájemní bydlení je o modulové výstavbě, což zaručí výrazně nižší ceny. Rozdílné parametry znemožňují modularitu a rychlou výstavbu,“ argumentuje Zdařilová.
V současnosti jsou v Česku platné kromě celostátních předpisů ještě tři městské předpisy, které zavádějí vlastní parametry. Má je Praha, Brno a Ostrava. Novela počítá s tím, že své vlastní normy by mohla mít všechna krajská města. S tím komora nesouhlasí. „Naší výtkou k novele bylo, že má umožnit, aby si každé krajské město mohlo vytvořit své vlastní požadavky na stavbu, včetně technických.“
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Jiné schody v Praze, jiné v Brně
Zdařilová uvádí příklad schodiště. V Praze a Brně může být schod hlavního schodiště budovy široký minimálně 21 centimetrů, celostátní předpis říkal do 30. června, kdy byla vyhláška zrušena, že to má být 30 centimetrů.
„My jako komora jsme chtěli, aby technické požadavky na stavby zůstaly v celé zemi stejné,“ říká Zdařilová. Jako další příklad uvádí světlou výšku bytů. Jiná je v Brně, jiná v Praze, a jiná v rámci republiky. V Brně musí mít obývák světlou výšku minimálně 2,6 metru aspoň na polovině místnosti, ve zbylé části místnosti se může snížit na 2,2 metru. V dalších místnostech je to 2,4 metru. V Praze je minimální výška stanovena na 2,5 metru minimálně v polovině jedné místnosti. Výrobcům modulárních řešení a stavebníků tyto rozdíly komplikují život a zpomalují a prodražují výstavbu.
Renata Zdařilová byla hostkou podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.
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