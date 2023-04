Investoři čínským akciím příliš nevěří. Zatím?

Od chvíle, kdy Čína oznámila překvapivě silný hospodářský růst v letošním prvním kvartále, tamní akcie paradoxně oslabují. Jde o signál, že investoři mají pochybnosti, že probuzení čínské ekonomiky po koronavirové pauze bude pokračovat v nastoleném tempu.

Od minulého týdne ztratily akciové indexy burz v Šanghaji a Šen-čenu dohromady téměř 3,6 bilionu juanů (přes 11 bilionů korun) v tržní kapitalizaci. Tržní hodnota společností zahrnutých do indexu Nasdaq Golden Dragon, který sleduje přední čínské technologické skupiny kotované v New Yorku, také klesla o více než 31 miliard dolarů (661 miliard korun). Píše deník Financial Times.

Minulé úterý Čína zveřejnila, jak se tamní ekonomice dařilo v prvních třech měsících letošního roku. Meziroční růst o 4,5 procenta překvapil většinu analytiků.

Akciový výprodej tak odráží nejistotu ohledně vyhlídek čínské ekonomiky a obavy, že hospodářské oživení po třech letech ničivé pekingské zero covid politiky by mohlo v nadcházejících měsících ztrácet dech.

Lukáš Kovanda: Probuzená ekonomika Číny vystrašila Německo a Itálii. Znovu se proto staví proti zákazu spalovacích motorů Money Německo a Itálie, tedy první a třetí největší ekonomika EU, se postavily proti plánu Bruselu na zákaz prodeje aut se spalovacím motorem, který má platit od roku 2035. Členské státy EU už přitom plán loni předběžně odsouhlasily. Berlín a Řím se však stále zřetelněji obávají konkurence v podobě čínských elektroaut, která by mohla zaplavit jednotný trh EU, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Čínská centrální banka s „povolováním šroubů“ nespěchá

Analytici uvedli, že překvapivě vysoký růst v prvním kvartále mohl pomoci urychlit výprodej, protože by to znamenalo menší potřebu stimulu ze strany centrální banky. Což je faktor, který obvykle tlačí ceny akcií v Číně vzhůru a řada domácích investorů ho nyní očekávala.

Tommy Xie, vedoucí čínského výzkumu v OCBC Bank, uvedl, že nálada na čínském trhu se zhoršila poté, co centrální banka minulý týden nedokázala ani naznačit možnost budoucích stimulačních opatření.

Zou Lan, vedoucí oddělení měnové politiky Čínské lidové banky, na pátečním brífinku v Pekingu řekl, že centrální banka zachová měnovou politiku přesnou a důraznou. Dodal, že centrální banka bude udržovat nabídku úvěrů přiměřeně stabilní.

Tyto rezervované komentáře byly zklamáním pro mnoho drobných čínských investorů, kteří často pomáhají udávat směr tamním akciovým trhům. „Trh již počítal se snížením úrokové sazby, ale tyto naděje se po brífinku centrální banky minulý týden rozplynuly,“ uzavřel Xie.

AKTUALIZOVÁNO: Čína překvapila. Ekonomika zrychlila více, než se čekalo Money Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí zrychlila růst meziročně na 4,5 procenta z tempa 2,9 procenta v předchozím čtvrtletí. Oznámil to čínský statistický úřad. Růst byl silnější, než čekali analytici, podle nich je za vyšším růstem hrubého domácího produktu (HDP) hlavně ukončení přísných protiepidemických opatření na konci loňského roku. ČTK Přečíst článek