Kryptomagnát viděl kolaps trhu přicházet, katastrofě ani tak zabránit nedokázal

Ostřílený finančník Barry Silbert, který se vždy držel strany zájmu médií, opakoval chyby, kterých se mnoho manažerů dopustilo před ním. Kvůli rychlému růstu se příliš zadlužil a kolaps cen kryptoměn jej stál vedle miliard i jeho firmy.

Reklama

Z deseti miliard na nulu

Před rokem byl čtyřicetiprocentní podíl Barryho Silberta v Digital Currency Group (DCG) oceněn na více než tři miliardy dolarů (přes 66 miliard korun). Kryptokonglomerát měl prsty v téměř všech koutech odvětví digitálních měn od půjčování po těžbu bitcoinů. DCG sídlil v přepychových kancelářích v Connecticutu s vlastním baristou a francouzským šéfkuchařem, píše deník Wall Street Journal. Ještě v listopadu 2021 byla celá skupina oceněná na 10 miliard dolarů. Dnes je vše čtvrtinové.

Silbert je 46letý veterán finančního světa, který svou kariéru začínal restrukturalizaci firem v potížích. Na rozdíl od mnoha kryptocelebrit varoval o rizikovém chování, které viděl v digitálních aktivech. Dnes se však snaží zachránit svoji úvěrovou společnost Genesis Global Capital od bankrotu. Další společnosti ze skupiny DCG, jako je správce fondů Grayscale Investments, Foundry, která se zabívá těžbou bitcoinů či CoinDesk také čelí značným problémům.

Zájem má i Komise

Zatímco příběh pádů kryptoburzy FTX a jejího zakladatele Sama Bankman-Frieda je příběhem o nezkušenosti a možném podvodu, krize ve společnosti DCG je o sérii chyb, které opakovaně podrazily nohy finančníkům, kteří byli příliš optimističtí. Šlo například o příliš rychlý růst, obchodování s nesprávnými lidmi a půjčení si příliš velkých peněz.

Mezi investory či poradce firmy patřil i bývalý americký ministr financí Larry Summers či spoluzakladatel investiční firmy Silver Lake Glenn Hutchins. Do DCG investovala i slavná Bain Capital Ventures. DCG ale kvůli rychlé expanzi nadělala velké dluhy. „Firma se tak rychle rozrostla, že se téměř stala obětí svého vlastního úspěchu,“ řekl Mike Alfred, zakladatel společnosti Digital Assets Data, která byla kdysi součástí investičního portfolia DCG. „Barry (Silbert) již nebyl schopen sám řídit řízení rizik v každé dceřiné společnosti.“

Další oběť pádu burzy FTX. Zkrachovala kryptopůjčovna Genesis Global, dluží miliardy Zprávy z firem Společnost Genesis Global Holdco, která půjčuje kryptoměny, ve čtvrtek vyhlásila ve Spojených státech bankrot. Jde zatím o poslední firmu, která zkrachovala v důsledku pádu velké kryptoměnové burzy FTX a loňské krize na trhu s digitálními aktivy. Firma dluží miliardy dolarů, uvedla agentura Bloomberg. ČTK Přečíst článek

Reklama

Největší vrásky na čele aktuálně Silbertovi dělá úvěrová společnost Genesis Global Capital – kdysi největší poskytovatel půjček v kryptoměnách se 131 miliardami nových půjček v roce 2021. Firma v listopadu uvedla, že není schopna vyplácet své klienty. Přestala poskytovat nové půjčky, propustila téměř polovinu zaměstnanců a nedávno prohlásila, že pokud nebude schopna získat nové peníze, podá návrh na bankrot.

Nejtěžší rok v životě

Oplétačky má také s Americkou Komisí pro cenné papíry (SEC). Ta ve čtvrtek podala na Genesis a kryptoměnovou burzu Gemini Trust žalobu s tvrzením, že jejich společný program, který tyto dvě firmy spustily, porušil zákony na ochranu investorů.

Hodnota společnosti Grayscale Bitcoin Trust, veřejně obchodovaného investičního nástroje spravovaného DCG, za poslední rok klesla o 63 procent a v závěru minulého týdne se obchodovala dokonce s 36procentním diskontem z čisté hodnoty aktiv. Aktiva, která spravuje, klesla na 12,3 miliardy dolarů z více než 40 miliard dolarů v roce 2021, tím se snížily také poplatky, které účtuje svým klientům.

„Uplynulý rok byl nejtěžší v mém životě,“ napsal Silbert svým akcionářům 10. ledna.

Na rozdíl od některých v kryptosvětě, kteří se starali o svůj obraz na veřejnosti prostřednictvím televizních vystoupení nebo odvážných předpovědí, se Silbert spíše vyhýbal vystupování na veřejnosti. Lidé, kteří s ním spolupracovali, říkají, že je mu nepříjemné konverzovat. Na stole má prý tři počítačové obrazovky, na kterých mu běží Twitter a televizní stanice CNBC.

Federální žalobci zabavili 700 milionů dolarů napojených na Bankmana-Frieda Leaders Federální žalobci zabavili 700 milionů dolarů (15,5 miliardy korun) v aktivech napojených na bývalého šéfa zkrachovalé kryptoburzy FTX Sama Bankmana-Frieda. Z toho převážnou většinu tvoří akcie Robinhood, které Bankman-Fried měl údajně nakoupit za peníze uživatelů FTX, informuje server CNBC. Americké úřady případ označují za jeden z největších podvodů v historii USA. Štěpán Kult Přečíst článek