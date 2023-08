Prodejce tenisek Footshop už se obchoduje na pražské burze

Prodejce tenisek Footshop je na burze. Slavnostní zvonění na pražském parketu proběhlo v úterních dopoledních hodinách a ohlásilo tak první úspěšně završenou SPAC transakci ve střední Evropě. Zakladatelé si díky tomu odnesli stamiliony korun.

S akciemi Footshopu se od dnešního dne (1. srpna) obchoduje na pražské burze. Prodejce tenisek vstoupil na pražský parket na české poměry netradiční formou SPAC společnosti, kterou připravili poradci z Wood & Company. Díky tomu zakladatelé a první investoři získali stamiliony na expanzi, která je hlavním cílem prodejce tenisek.

Footshop už je na burze, podívejte se na slavnostní zvonění:

Footshop podle dřívějších informací získal pro rozvoj strategických aktivit, expanzi kamenných obchodů a posilování značky 445 milionů korun. Společnost je v současnosti již přítomna na několika evropských trzích a z miliardových tržeb zhruba 70 procent pochází právě z trhů mimo Česko. Díky svému zaměření na mladou streetwearovou komunitu se společnost stala partnerem světových značek jako Adidas, Nike, Converse či Vans pro distribuci jejich prémiových řad obuvi i oblečení. Aktuálně provozuje tři prémiové kamenné prodejny v evropských metropolích – Praze, Budapešti a Bukurešti.

Footshop s expanzí nezahálí

A s expanzí skutečně nezahálí. V nejbližších dnech proto otevře nový Footshop v centru Bratislavy.

„Těším se na nový level podnikání a nové zkušenosti. Dedikuji svůj intelekt a energii na budování dlouhodobé hodnoty,” říká Peter Hajduček, CEO Footshopu.

Evropský průkopník

„Jsem rád, že jsme první burzou v regionu, která se může pochlubit úspěšným listingem společnosti, která na trh vstoupila prostřednictvím SPACu. Pro zájemce o listing se tak otevírá další způsob, který lze při vstupu na trh využít. SPACy jsou podle mě jednou z mála inovací kapitálového trhu za poslední desetiletí a v USA měly trochu smůlu, že přišly v nevhodnou dobu přemrštěných valuací nových technologických firem. Věřím, že v Praze se pro tyto instrumenty otevírá nová doba. Díky Wood & Company a hlavně Footshop za to, že se touto cestou vydali a pomohli tak cestu SPACu na tuzemském kapitálovém trhu prošlapat. Na trh se dostává firma, která má jasnou růstovou evropskou ambici a pevně věřím, že vstup na pražskou burzu Footshopu pomůže své plány splnit”, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Stanislav Šulc: Nový hráč na pražské burze. Má smysl investovat do tenisek? Trhy Prodejce tenisek Footshop vstupuje na burzu. Jeho zakladatelé si díky tomu odnesli stamiliony korun. A investoři budou mít další možnost podílet se na velkém úspěchu malé české firmy. Dobrá zpráva pro pražskou burzu. Nebo ne? Stanislav Šulc Přečíst článek