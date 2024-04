Zlato láme rekordy. A má před sebou fantastický výhled

Zlato ve čtvrtek překonalo hranici 2 300 dolarů za unci. A drahý kov má před sebou býčí výhled. Do roka by to mohlo podle investičního veterána a ředitele společnosti Swiss Asia Capital Juerga Kienera dotáhnout až na hodnotu 2 600 dolarů.

Očekávání snižování úrokových sazeb a nákupy centrálních bank pomohly v posledních měsících podpořit rallye zlata. Drahý kov letos dosáhl několika rekordních maxim, včetně dalšího ve čtvrtek, kdy spotové zlato překonalo hranici 2 300 dolarů za unci. Poté mírně oslabilo. Na začátku pátku se obchodovalo kolem 2278 dolarů za unci.

Proč cena zlata roste

Důvody jeho dosavadního vzestupu - a to, o kolik výše může v blízkém až střednědobém horizontu vystoupat - jsou mezi investory žhavým tématem, zejména vzhledem k tomu, že růst akciových trhů zůstává silný.

Juerg Kiener, investiční ředitel společnosti Swiss Asia Capital, v pořadu televize CNBC řekl, že jeho analýza forwardové křivky pro zlato „vypadá fantasticky“.

Kiener očekává, že do roka by unce zlata mohla stát i 2600 dolarů. Cenu zlata podle něj podpoří posun k „multipolárnímu světu“, měnící se struktury mezinárodního obchodu a zrychlená poptávka po drahých kovech v Asii. Dalším důvodem jsou vlády, které „tisknou peníze, jako by nebylo zítřka,“ dodal.

Dalším často zmiňovaným faktorem je pravděpodobnost snížení úrokových sazeb americkým Fedem, podle očekávání k tomu dojde hned třikrát. Nižší výpůjční náklady obvykle zvyšují atraktivitu zlata, protože investoři se odklánějí od aktiv s pevným výnosem, jako jsou dluhopisy.

„Máme tu masivní tok drahých kovů, které opouštějí Západ,“ řekl Kiener. Poptávka po drahých kovech naopak roste v Asii. Podle Světové rady pro zlato (World Gold Council) čínští investoři a domácnosti v roce 2023 vykazovali zvýšenou poptávku po zlatě kvůli chaotickému vývoji na tamním trhu nemovitostí a propadu akciového trhu.

Centrální banky také v posledním roce zvýšily své zlaté rezervy, což podpořilo ceny zlata.

