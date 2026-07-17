Český trh fúzí drží tempo. Investoři utratili přes pět miliard
Český trh fúzí a akvizic zůstal ve druhém čtvrtletí stabilní. Uskutečnilo se na něm 26 transakcí za 212 milionů eur, tedy přibližně 5,1 miliardy korun. Zatímco Česko se drží na loňských číslech, celý region střední a východní Evropy zaznamenal pokles počtu i hodnoty obchodů.
Počet ani objem transakcí na českém trhu fúzí a akvizic se ve druhém čtvrtletí letošního roku v meziročním srovnání prakticky nezměnily. Na území České republiky nebo se zapojením českých subjektů se uskutečnilo 26 obchodů v celkové hodnotě 212 milionů eur, v přepočtu zhruba 5,1 miliardy korun.
Ve stejném období loňského roku bylo transakcí rovněž 26 a jejich zveřejněná hodnota dosáhla 214 milionů eur, tedy přibližně 5,2 miliardy korun. Vyplývá to z pravidelné analýzy společnosti TPA Valuation & Advisory.
Největší českou transakcí byla chorvatská akvizice DRFG
Největší zveřejněnou transakcí se zapojením českého investora byla koupě nákupního centra Lumini nedaleko chorvatského Varaždinu investiční skupinou DRFG. Jde o největší maloobchodní destinaci v severozápadním Chorvatsku.
Za sedm a půl roku, co Hana Cajthamlová působí v investiční skupině DRFG, původně lokální firma vyrostla v mezinárodního hráče. Jak se řídí finance firmy podle mezinárodních standardů a v evropském prostředí, popisuje finanční ředitelka investiční skupiny DRFG v podcastu Newstream Byznys Talks.
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Newstream TV
Za sedm a půl roku, co Hana Cajthamlová působí v investiční skupině DRFG, původně lokální firma vyrostla v mezinárodního hráče. Jak se řídí finance firmy podle mezinárodních standardů a v evropském prostředí, popisuje finanční ředitelka investiční skupiny DRFG v podcastu Newstream Byznys Talks.
Pro DRFG se jednalo již o druhou akvizici komerční nemovitosti na chorvatském trhu. „Hodnota transakce činí přibližně 51,8 milionu eur a akvizice představuje další krok v expanzi realitního portfolia DRFG v regionu střední a východní Evropy,“ uvedl partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč.
V regionu ubylo obchodů i investovaných peněz
V celém sledovaném regionu střední a východní Evropy zaznamenala TPA meziroční pokles počtu transakcí o šest procent na 217. Jejich celkový objem se snížil z loňských 6,07 miliardy eur na 5,57 miliardy eur, tedy z přibližně 147 miliard na 135 miliard korun.
Analýza zahrnuje Albánii, Bulharsko, Černou Horu, Českou republiku, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko.
Nejvíce transakcí se uskutečnilo opět v Polsku. Největší celkový objem obchodů naopak zaznamenalo Rakousko.
Foxconn chce ovládnout rakouský Kontron
Nejvýznamnější zveřejněnou transakcí druhého čtvrtletí v regionu byla nabídka na převzetí rakouské společnosti Kontron AG. Firma patří mezi přední evropské výrobce vestavěných systémů a řešení pro takzvaný AIoT, tedy propojení umělé inteligence s internetem věcí. Působí ve více než 30 zemích světa.
Tchajwanské společnosti Foxconn vzrostl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 27 procent na 44,4 miliardy tchajwanských dolarů, tedy zhruba o 31 miliard korun. Výsledky překonaly odhady analytiků díky vysoké poptávce po serverech pro umělou inteligenci. Foxconn je známý také jako Hon Hai Precision Industry a je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě.
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Tchajwanské společnosti Foxconn vzrostl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 27 procent na 44,4 miliardy tchajwanských dolarů, tedy zhruba o 31 miliard korun. Výsledky překonaly odhady analytiků díky vysoké poptávce po serverech pro umělou inteligenci. Foxconn je známý také jako Hon Hai Precision Industry a je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě.
Kupujícím je tchajwanská společnost Ennoconn Corporation ze skupiny Foxconn, která je akcionářem Kontronu již od roku 2016. Po překročení kontrolního třicetiprocentního podílu oznámila v červnu 2026 nabídku na odkup akcií za 23,50 eura za kus.
Hodnota nabízeného podílu dosahuje přibližně 1,322 miliardy eur. Transakce ještě podléhá schválení regulačních orgánů. Rozhodnuto by mohlo být na konci srpna 2026.
Investory brzdí geopolitika a ceny energií
Trh fúzí a akvizic podle Hlaváče nadále ovlivňuje vysoká míra nejistoty. Ta pramení především z pokračujícího konfliktu na Ukrajině, nestabilní globální bezpečnostní situace a geopolitického napětí.
Nejistotu prohlubuje také konflikt na Blízkém východě a související kolísání cen energií. Tyto faktory negativně ovlivňují očekávání investorů i jejich ochotu pouštět se do větších transakcí.
„Výhled na druhou polovinu roku 2026 je opatrný, lze očekávat oživení v atraktivních segmentech,“ uvedl Hlaváč.
Zájem investorů se podle něj bude nadále soustředit na počítačový software, automatizaci, digitalizaci, robotizaci a telekomunikace. Atraktivní zůstávají rovněž energetika, zdravotnictví a infrastruktura. Stabilní poptávka přetrvává také po výrobních společnostech s unikátním produktem.
Proti prvnímu čtvrtletí se region výrazně propadl
Ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku se počet transakcí v celém regionu snížil o 42 a jejich objem klesl o více než 60 procent.
Výrazný propad je však do značné míry způsoben mimořádně vysokou srovnávací základnou. Výsledky prvního čtvrtletí ovlivnila rekordní transakce spojená s lucembursko-polskou logistickou společností InPost, která provozuje síť více než 61 tisíc automatických výdejních boxů po celé Evropě.
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V samotném Česku se počet obchodů proti prvnímu čtvrtletí zvýšil o jeden. Jejich zveřejněný objem vzrostl ze čtyř milionů eur na 212 milionů eur.
Nízká hodnota za první čtvrtletí ale neodráží skutečnou aktivitu na trhu. Je způsobena především tím, že kupní cena byla zveřejněna pouze u jediné české transakce.