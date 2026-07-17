Volkswagen chystá historický řez. Zaniknout může až 140 tisíc míst
Personální otřes ve Volkswagenu může být ještě výraznější, než se dosud očekávalo. Podle podnikové závodní rady hrozí v příštích letech zánik až 140 tisíc pracovních míst, tedy více než pětiny současného počtu zaměstnanců koncernu. Ve hře je také úplné uzavření čtyř německých továren.
Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech zrušit až 140 tisíc pracovních míst. S odvoláním na závodní radu německé automobilky o tom informovala agentura Reuters. Dosavadní odhady přitom hovořily o propouštění zhruba 100 tisíc zaměstnanců.
Volkswagen podle výroční zprávy zaměstnával na konci loňského roku přibližně 663 tisíc lidí. Pokud by se nejčernější scénář naplnil, zaniklo by více než 20 procent všech pracovních míst v koncernu, do něhož patří také česká Škoda Auto, Porsche nebo Audi.
Mluvčí Volkswagenu se k novému odhadu závodní rady odmítl vyjádřit.
Ke sto tisícům míst může přibýt dalších čtyřicet tisíc
Časopis Manager Magazin na konci června napsal, že generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume připravuje celosvětové zrušení až 100 tisíc pracovních míst. To odpovídá zhruba 15 procentům současného počtu zaměstnanců.
Agentura Reuters a časopis Der Spiegel následně uvedly, že Blume poprvé konkrétní rozsah plánovaných škrtů zmínil v interním rozhovoru zveřejněném na koncernovém intranetu.
Současné kritické potíže Volkswagenu, největší evropské automobilky, jsou jen špičkou ledovce. V úpadkovém stavu se nachází podstatná část evropského autoprůmyslu. Vždyť index Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts je nyní poblíž minim za celou dobu od covidového roku 2020.
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Názory
Současné kritické potíže Volkswagenu, největší evropské automobilky, jsou jen špičkou ledovce. V úpadkovém stavu se nachází podstatná část evropského autoprůmyslu. Vždyť index Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts je nyní poblíž minim za celou dobu od covidového roku 2020.
K již dojednanému zániku přibližně 50 tisíc míst do roku 2030 by podle těchto informací mělo přibýt dalších 50 tisíc pozic. Propouštění by se nemělo omezit pouze na hlavní značku Volkswagen, ale mohlo by zasáhnout i další části koncernu včetně Audi a Porsche.
Nový odhad závodní rady počítá navíc s dalšími 40 tisíci místy, která by mohla zaniknout v souvislosti s možným uzavíráním továren po roce 2030.
Čtyřem německým závodům hrozí konec
Podle Manager Magazinu se mají personální škrty týkat především Německa. Úplné uzavření údajně hrozí čtyřem závodům – v Hannoveru, Emdenu, Cvikově a Neckarsulmu.
Právě případný konec těchto továren by podle závodní rady mohl znamenat zánik dalších zhruba 40 tisíc pracovních míst.
Volkswagen se pokouší uklidnit investory zeštíhlením nabídky, jeho plán je však příliš vágní. Koncern dál ztrácí konkurenceschopnost v Číně, bojuje s drahou pracovní silou i problémy elektromobilů. Otázkou zůstává, zda se ozdravný řez dotkne také Škody Auto.
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Názory
Volkswagen se pokouší uklidnit investory zeštíhlením nabídky, jeho plán je však příliš vágní. Koncern dál ztrácí konkurenceschopnost v Číně, bojuje s drahou pracovní silou i problémy elektromobilů. Otázkou zůstává, zda se ozdravný řez dotkne také Škody Auto.
Napětí mezi zaměstnanci a vedením koncernu tak pravděpodobně vyvrcholí v srpnu. Volkswagen připravuje několik setkání, na kterých budou mít pracovníci možnost Blumeho s plány vedení přímo konfrontovat.
Ve Wolfsburgu, kde má koncern sídlo, se setkání uskuteční 25. srpna. O den později se má šéf automobilky setkat se zaměstnanci v závodech v Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné uzavření.
Škoda Auto pokračuje v omezení nepřímých pozic
Česká Škoda Auto na konci června v reakci na informace o rozsáhlém propouštění odkázala na program oznámený již před dvěma lety. Ten se zaměřuje na snižování počtu nepřímých pracovníků, zejména prostřednictvím přirozené demografické obměny.
Přímých zaměstnanců ve výrobě se program netýká, uvedl mluvčí automobilky pro výrobu a personalistiku Martin Vejdělek.
Škoda Auto podle něj počet zaměstnanců průběžně upravuje již řadu let, aby udržela konkurenceschopnost svých českých závodů.
Méně modelů i variant výbavy
Volkswagen minulý týden po zasedání dozorčí rady oznámil také drastické omezení výroby. Nabídka modelů koncernu by se měla postupně zredukovat až o polovinu a počet dostupných variant výbavy by mohl klesnout až o 75 procent.
K možnému propouštění se však automobilka při oznámení těchto opatření nevyjádřila.
Koncern se snaží reagovat na vysoké výrobní náklady, nevyužité kapacity evropských továren, sílící konkurenci čínských automobilek a americká dovozní cla. Právě kombinace těchto tlaků nutí vedení Volkswagenu k jednomu z nejrozsáhlejších úsporných programů v historii společnosti.
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