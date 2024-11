Útlum uhelných elektráren potrápí výrobce sádrokartonu. Musejí si najít jiný zdroj sádrovce

Sádrokarton je stavební materiál, který vznikl na přelomu 19. a 20. století v USA. První patent na sádrokarton získal před 130 lety, v roce 1894 americký vynálezce Augustine Sackett, a proto se sádrokartonové desky zpočátku označovaly jeho jménem jako „Sackett board“. Původní desky byly tvořeny vrstvami papíru a sádry, ale postupně se jejich složení zdokonalovalo.

Zatímco výroba Sackett Board trvala pouze přibližně 25 let, otevřela cestu k obrovské transformaci ve způsobu, jakým byly budovy navrhovány a stavěny. Produkt byl také začátkem zcela nového odvětví zaměřeného na výrobu, přepravu, distribuci a montáž sádrových panelů. Hlavní surovinou pro jeho výrobu je sádrovec. V závodě Rigips u Mělníka získávají tento nezbytný nerost jako vedlejší produkt z místní tepelné elektrárny. Kde se ale v elektrárně bere sádrovec?

Jak se vyrábí sádrokarton

„Důvodem je ochrana životního prostředí. Aby elektrárny nevypouštěly škodlivé oxidy síry, musí se jejich zplodiny odsířit, a k tomu se využívá vápenec. Vápník a síra hrají v sádrovci důležitou roli. Čistota sádrovce z elektrárny dosahuje přes 95 procent. Symbióza těchto dvou průmyslových komplexů – elektrárny a výrobny sádrokartonu – se tedy přímo nabízí. V Mělníku stojí vedle sebe, a tak se sádrovec dopravuje pásovým dopravníkem, bez nákladních aut,” popisuje Nikola Hoffmann, člen představenstva společnosti Saint-Gobain, pod kterou značka Rigips spadá.

Za rok by papírem, který v továrně spotřebují, obtočili zeměkouli. Papíry jsou barevně rozlišené na protipožární růžový, akustický modrý, zelený voděodolný a klasický bílý. „Barva papíru je však pouze orientační. O potřebných vlastnostech sádrokartonu rozhoduje receptura složení směsi,” doplňuje Hoffmann.

U Mělníka ročně vyrobí dvacet milionů metrů čtverečních sádrokartonu. Polovina se zpracuje v Česku a druhá jde na export.

Výrobní linka, kterou od procesu mletí sádry po cestu na pásu do sušárny obsluhuje jen pět lidí, je v nonstop provozu vždy týden a pak se uskuteční krátká kontrolní odstávka.

S útlumem uhelných elektráren bude docházet ke snížení množství domácího sádrovce. „Další cesta tak pro nás je ve větším využití recyklace, zpracování starých zásoby u elektráren i těžba z přírodních zdrojů, které jsou ve Francii a Španělsku. Pracujeme i na další strategii, ale tu z konkurenčních důvodů nebudeme prozrazovat,” zakončil Hoffmann.

V Evropě se sádrokarton používá téměř osmdesát let

Do Evropy se sádrokarton dostal po druhé světové válce, kdy byla potřeba rychle opravovat zničené budovy. Postupně si získal popularitu díky svým vlastnostem a univerzálnosti.

Sádrokarton se v průběhu té doby stal nedílnou součástí moderního stavebnictví, zejména díky jeho flexibilitě, ekologickému charakteru a možnosti rychlé realizace stavebních projektů. Díky neustálému vývoji a inovacím je pravděpodobné, že jeho použití a vlastnosti se budou nadále rozšiřovat.

