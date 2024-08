Cena zlata dál pádí vpřed. Aktuálně překonala svůj historický rekord

Cena zlata je na rekordu, dostala se mírně nad 2486 dolarů (přes 57 tisíc korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Na trhu sílí očekávání, že americká centrální banka (Fed) začne v září snižovat základní úrokovou sazbu. Žlutý kov, jak se zlatu přezdívá, má za celý týden k dobru více než jedno procento.

Krátce před 15:30 středoevropského letního času se zlato k okamžitému dodání prodávalo kolem 2486,50 dolarů za unci, a proti předchozímu obchodnímu dni tak vykazovalo nárůst o 1,2 procenta. Naopak stříbro mírně oslabovalo.

Výraznějšímu růstu ceny zlata brání dohady, že by Fed v září mohl snížit sazby méně než o půl procentního bodu, jak očekávali někteří analytici.

„Obchodníci se zlatem postupují tento týden opatrně, protože údaje ze Spojených států výrazně snížily pravděpodobnost zářijového snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů,“ uvedl analytik Zain Vawda ze společnosti OANDA. To podle něj naznačuje, že zlato bude možná potřebovat další katalyzátory, aby překonalo hranici 2500 dolarů. Žlutý kov by na tuto hranici sice mohl nakonec dosáhnout, v nejbližší době to ale není pravděpodobné. Očekává se, že zlato zůstane v rozmezí 2360 až 2480 dolarů za unci, uvedl analytik.

Zlato svým držitelům neposkytuje žádný výnos, a proto mu svědčí prostředí nízkých úrokových sazeb. Ty snižují atraktivitu finančních produktů typu spořicích účtů nebo termínovaných vkladů.

Stříbro ve stejnou dobu ztrácelo 0,3 procenta a platina 0,2 procenta. Všechny drahé kovy ale byly na cestě vykázat za celý týden zisky.

ČNB drží zlato za miliardy dolarů

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda doplňuje, že rekordní je kromě ceny zlata i jeho hodnota v majetku ČNB, která ke konci letošního června přesahovala tři miliardy dolarů. „Neznamená to však, že je rekordní i množství zlata, které ČNB vlastní. ČNB ke konci letošního června držela 1,33 milionu troyských uncí zlata. V 90. letech vlastnila více zlata než dnes, až takřka 2,1 milionu uncí, avšak cena zlata v majetku ČNB byla nižší než dnes. Klíčovým důvodem je právě to, že dolarová nominální cena zlata je v současnosti historicky rekordní,“ říká Kovanda.

Česká národní banka ve druhém čtvrtletí nakoupila téměř šest tun zlata. Na konci pololetí dosáhlo jeho množství v rezervách centrální banky 1,334 milionu troyských uncí, což odpovídá 41,49 tuny. Za posledních 12 měsíců se zlaté rezervy ČNB více než zdvojnásobily.

Podle Světové rady pro zlato (WGC) hodlá v příštích 12 měsících zvýšit své zlaté rezervy třetina světových centrálních bank. Loni centrální banky přidaly do rezerv 1037 tun zlata, což je druhý nejvyšší roční nákup v historii, a to po rekordních 1082 tunách v roce 2022.