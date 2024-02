Bývalý majitel řetězce Pepco má hroší kůži. Vrací se s diamanty

Legenda je zpět. Dvaaosmdesátiletý Christo Wiese byl sice aktérem i obětí jednoho z největších krachů v Evropě, na podnikání ale evidentně nezanevřel. Naopak, otevřel diamantový důl v rodné Jihoafrické republice.

Talentovaný obchodník Christoffer "Christo" Wiese za svůj život zvládl poměrně hodně: vybudoval největší africké maloobchodní řetězce Pepkor a Shoprite, s nimi úspěšně vyrazil do světa, shromáždil miliardový majetek a stal se nejbohatším Jihoafričanem, postavil evropského retailového giganta Steinhoff, vydal jeho akcie na burze - a pak v něm propálil skoro všechny své peníze. Podle agentury Bloomberg se tento dvaaosmdesátiletý šíbr vrací opět na scénu - a také ke kořenům. Do byznysu s diamanty.

Christo Wiese býval nejbohatším Jihoafričanem repro newstream.cz

Se svým zetěm koupil těžební společnost Trans Hex Group a kromě diamantů s ní plánuje časem těžit další vyhledávané minerály a kovy, jako jsou fosfáty, lithium, zlato a platina.

Má čtyři velké lodě vybavené speciálním zařízením, které dokáže hledat tyto poklady vysáváním štěrku ze dna oceánu, který se zpracovává na palubě, než se hlušina vyhodí zpět do moře. Takové moderní plavidlo na těžbu diamantů přitom podle Bloombergu může stát až 420 milionů dolarů. Těží na jihozápadním pobřeží kontiintentu, kam prý více než 2,5 miliardy let starý kráter Kaapvaal a posun kontinentálních desek přenesly diamantonosný detrit po jihoafrické řece Orange River. „Diamanty mě vždycky fascinovaly, protože je to úžasné odvětví, kde se člověk plahočí a jednoho dne narazí na velký kámen, který mu může změnit celý život,” řekl agentuře Wiese. „V tomto úseku Atlantského oceánu se těží jedny z nejkvalitnějších diamantů na světě.” Sní prý o tom, že objeví velký diamant - údajně už jeden růžový diamant za 10 milionů dolarů firma našla.

Cesta tam a zase zpátky

Wiese býval nejbohatším Jihoafričanem, jehož majetek napočítal Bloomberg na sedm miliard dolarů. To platilo do roku 2017, kdy se pověstně dostal příliš blízko hvězd. Jeho jihoafrický retailový řetězec s evropským sídlem v Německu, Steinhoff vlastnil řadu značek včetně nábytku Kika i třeba oblíbeného řetězce s levnými oděvy Pepco, jeho akcie se duálně obchodovaly na frankfurtské burze. Jenže pak se přišlo na účetní skandál, jehož velikost se srovnávala s americkým Enronem, akcie prudce propadly a Steinhoff musel nuceně začít prodávat majetek. Dílo zkázy bylo dokonáno loni, když akcionáři odhlasovali zrušení Steinhoff Holding a jeho stažení z burzy. Celý případ newstream.cz detailně popsal zde.

I oblíbené Pepco na skandály mateřského Steinhoffu doplatlo. V roce 2021 vydalo akcie na polské burze a od té doby hodnota jeho akcií klesla o šedesát procent, ačkoli obchodně se mu celkem daří.

Pepco akcie yahoo finance/newstream

Mimochodem, jedním z dravců, kteří se tehdy na oslabený Steinhoff slétli a skupovali levně jeho majetek, byl rakouský realitní podnikatel René Benko. Ten od Steinhoffu získal rakouská aktiva včetně nábytkářského řetězce Kika. Štěstí mu to ale nepřineslo, a protože retail a reality jsou evidentně byznys pro ostré hochy, i Benko dopadl relativně špatně, jeho Singa Holding zatížený obřími dluhy loni vyhlásil platební neschopnost a chystá se na bankrot.

Proč jsou diamanty pro Wieseho návrat ke kořenům? Protože první diamantový důl u Orange River vlastnil už před skoro padesáti lety, byl to dokonce druhý největší takový podnik v zemi, dvojka za doly globálního diamantového gigantu De Beers. Vlastnil ho pět let a pak jej s pěkným ziskem prodal, aby ovládl retailový řetězec Pepkor, základ jeho budoucího retailového impéria.

Buďte aktivní, říká legenda

I jihoafričtí experti říkají, že pustit se do podnikání s diamanty je nyní vcelku odvaha. Ceny diamantů v poslední době spíše padaly a poptávka klesala. Těžba je složitá z hlediska enviromentálního i sociálního, sektor je po řadě skandálů velmi ostře sledován a regulován.

Po spektakulárním pádu Steinhoffu Wiesemu přece jen něco zbylo, jeho majetek Bloomberg odhaduje na 1,7 miliardy dolarů a podnikatelská legenda ani jinak nezahálí - kromě Shoprite vlastní také rozlehlou vinici v blízkosti Kapského Města (mimochodem nedaleko odsud spoluvlastní podobně historickou vinici Klein Constantia český podnikatel Zdeněk Bakala), fitness řetězec Virgin Active, jihoafrický potravinářský řetězec Premier Group či soukromou rezervaci poblíž pouště Kalahari.

„Mnoho lidí si myslí, že jsem blázen, když sem stále chodím a sedím každý den v kanceláři,” řekl. „Ale já si myslím, že dokud jste naživu, buďte aktivní, buďte součástí života. A já si to užívám, ačkoli se někdy potýkáme s problémy,” glosoval pro Bloomberg Wiese svoji životní filozofii.