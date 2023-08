Argentinská centrální banka devalvuje měnu. Děsí se ultrapravičáka Mileie v roli prezidenta

Argentinské primárky přinesly ohromné překvapení. Favoritem nadcházejících voleb v zemi plné ekonomických problémů se stal Javier Milei, libertarián označovaný za ultrapravicového politika. Místní centrální banka na to reaguje mimořádnými kroky: devalvuje peso o 18 procent a zvyšuje úrokové sazby o 21 procentních bodů. Aktuálně tak je argentinská základní úroková sazba 118 procent.

Ekonomika jihoamerické Argentiny je v problémech již několik dekád. Několikrát musela vyhlásit bankrot, přitom má bohaté přírodní zdroje, s nimiž čile obchoduje. Přesto ani v poslední dekádě se jí nepodařilo reagovat na ekonomický růst vyspělých zemí a například v roce 2015 již v zemi byla inflace neuvěřitelných 30 procent.

V důsledku toho se zemi nedaří lákat zahraniční investory a její ekonomika nadále strádá.

V Argentině je ekonomika výrazně provázána se státem. I proto jsou z ekonomického hlediska výrazně očekávané nadcházející prezidentské volby. Jenomže jejich favoritem se nyní stal libertarián Javier Milei, kterého většina komentátorů označuje za ultrapravicového politika.

Na to trhy reagovaly velmi negativně. A argentinská centrální banka hasí, co může. Cíleně devalvovala peso o 18 procent a zvýšila základní úrokovou sazbu o 21 procentních bodů, píše server CNBC.com. Tím se úroky v Argentině vyšplhaly ke 118 procentům, a latinskoamerická země tak posílila svou pozici země s druhou nejvyšší úrokovou sazbou na světě. Prvenství v této statistice drží Zimbabwe s aktuálními úroky na úrovni 150 procent.

Smutné prvenství Venezuely

Centrální banka vyhlásila, že až do říjnových voleb se bude peso obchodovat v kurzu 350 peso za 1 dolar. Bude zajímavé sledovat, jak moc bude muset argentinská centrální banka být aktivní na trhu, protože její devizové rezervy se podle CNBC výrazně tenčí.

Navíc inflaci se bankéřům třetí největší ekonomiky latinské Ameriky nedaří srážet dostatečně efektivně, pro letošní rok se odhaduje argentinská inflace ve výši 142,4 procenta. Pokud by to tak skutečně dopadlo, patřila by Argentina do pětice zemí s nejvyšší inflací na světě. Prvenství si zatím „drží“ Venezuela, kde inflace přesahuje tisíc procent.

