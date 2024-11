Americké akcie po Trumpově triumfu zavřely na rekordech

Americké akcie ve středu výrazně posílily, jejich hlavní indexy tak uzavřely na nových rekordních maximech. Výrazný nárůst zaznamenal rovněž americký dolar, který vystoupil na čtyřměsíční maxima. Finanční trhy tak reagovaly na vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa v prezidentských volbách.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 3,57 procenta a zakončil obchodování na 43 729,93 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 2,53 procenta na 5929,04 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 2,95 procenta na 18 983,46 bodu.

Investoři si od Trumpa slibují například snížení daní a deregulaci. „Panuje úleva, že volební výsledek byl rychlý a nezpochybnitelný,“ uvedl analytik David Morrison ze společnosti Trade Nation. „Trumpovo vítězství je vnímáno jako velmi pozitivní pro americké podniky, a to kvůli jeho slibům ohledně snižování daní a rušení regulací,“ dodal.

Akcie Trumpovy mediální společnosti Trump Media & Technology Group, v níž má Trump většinový podíl, si ve středu připsaly zhruba šest procent. O téměř 15 procent posílily akcie výrobce elektromobilů Tesla, v jehož čele stojí miliardář Elon Musk, který Trumpa během volební kampaně podporoval.

Výrazně posilovaly také například akcie bankovních společností, které by podle investorů mohly profitovat z nižší regulace. Akcie největší americké banky JPMorgan Chase si připsaly téměř 12 procent.

Trumpovo vítězství považují investoři za pozitivní rovněž pro dolar. Euro kolem 22:00 SEČ vůči dolaru ztrácelo zhruba 1,8 procenta a pohybovalo se v blízkosti 1,0735 dolaru. Během dne sestoupilo až na 1,0683 dolaru, tedy na nejnižší úroveň od konce června.

Trumpovy plány na omezování nezákonné imigrace, zavádění nových cel, snižování daní a deregulaci by podle analytiků mohly podpořit hospodářský růst i inflaci. To by omezilo schopnost americké centrální banky (Fed) snižovat úrokové sazby, což by bylo příznivé pro dolar.

Všeobecně se předpokládá, že Fed ve čtvrtek sníží svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 4,50 až 4,75 procenta. V září centrální banka přikročila k prvnímu snížení úroků za více než čtyři roky, když svou základní sazbu zredukovala o půl procentního bodu.

