Altman si jde pro další balík peněz. OpenAI chce od investorů 650 miliard
OpenAI chystá další obří investiční kolo. Od investorů chce získat nejméně 30 miliard dolarů, tedy zhruba 651 miliard korun, a svou hodnotu přitom stanovuje na přibližně 30 bilionů korun. O vstupu jednají fondy ze Spojených arabských emirátů a zájem má také jeden z největších světových správců aktiv BlackRock.
OpenAI se znovu obrací na investory pro další mimořádně vysokou kapitálovou injekci. Výrobce ChatGPT chce získat nejméně 30 miliard dolarů, v přepočtu přibližně 651 miliard korun. Firma přitom pro nové investiční kolo počítá s oceněním před vložením nových peněz kolem 1,4 bilionu dolarů, tedy zhruba 30,4 bilionu korun.
Agentura Bloomberg uvádí, že výraznou část peněz by mohly dodat investiční fondy ze Spojených arabských emirátů. Mezi nimi je také společnost MGX z Abú Zabí, která už v minulosti investovala do OpenAI i jejího konkurenta Anthropic. Fondy ze Spojených arabských emirátů nyní jednají o vytvoření společného investičního syndikátu a dohromady by mohly do nového kola vložit až 10 miliard dolarů, tedy přibližně 217 miliard korun.
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Do hry vstupuje také BlackRock
O účasti na financování jedná vedle arabských fondů také BlackRock. Konečná podoba transakce zatím není dohodnutá a podle zdrojů se může ještě změnit. OpenAI ani BlackRock se k jednáním nevyjádřily a zástupci MGX na žádost agentury Bloomberg o komentář nereagovali.
Pokud se OpenAI podaří plánovaných nejméně 30 miliard dolarů získat, půjde o další obrovský příliv kapitálu během krátké doby. Už letos v březnu firma získala v předchozím investičním kole 122 miliard dolarů, tedy zhruba 2,65 bilionu korun. Po započtení nových peněz tehdy její hodnota dosáhla 852 miliard dolarů, přibližně 18,5 bilionu korun. Nyní OpenAI míří s požadovaným oceněním ještě výrazně výš.
Data jsou nová ropa a umělá inteligence změní svět víc než železnice, elektřina a kolo dohromady. Alespoň s takovými očekáváními pracují AI firmy, jejich zakladatelé, investoři, politici a v podstatě již skoro každý, kdo o vývoji světa alespoň občas přemýšlí. AI firmy se tak skutečně již chovají jako ropní giganti, alespoň v tom, že ve snaze utéct ostatním ignorují následky. A když dojde k průšvihu, pokrčí rameny a řeknou: Sorry. A to je docela problém.
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Data jsou nová ropa a umělá inteligence změní svět víc než železnice, elektřina a kolo dohromady. Alespoň s takovými očekáváními pracují AI firmy, jejich zakladatelé, investoři, politici a v podstatě již skoro každý, kdo o vývoji světa alespoň občas přemýšlí. AI firmy se tak skutečně již chovají jako ropní giganti, alespoň v tom, že ve snaze utéct ostatním ignorují následky. A když dojde k průšvihu, pokrčí rameny a řeknou: Sorry. A to je docela problém.
OpenAI investorům rovnou říká, kolik má stát
Neobvyklý je také způsob, jakým firma k novému investičnímu kolu přistupuje. OpenAI podle zdrojů Bloombergu investorům předkládá ocenění 1,4 bilionu dolarů jako pevně stanovenou hodnotu společnosti před vložením nového kapitálu. A to přesto, že zatím nemá vybraného hlavního investora, který by celé kolo vedl.
U běžných kol rizikového kapitálu bývá postup jiný. Investiční společnosti obvykle předkládají své podmínky a následně s firmou vyjednávají o ocenění i o tom, kdo financování povede. OpenAI nyní místo toho přichází k investorům s již stanovenou cenou. Firma zároveň odložila plánovaný vstup na burzu nejméně do příštího roku s tím, že se chce soustředit na bezpečnost umělé inteligence.
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Vývoj umělé inteligence potřebuje stále více peněz
OpenAI není jedinou firmou z čela AI závodu, která se obrací na hluboké kapsy investorů z Blízkého východu. Stejnou cestou jde i Anthropic. Důvod je jednoduchý: vývoj a provoz nejpokročilejších modelů umělé inteligence spolyká obrovské částky a technologické firmy proto hledají kapitál i mimo tradiční americké investory.
Významným hráčem je v tomto směru MGX. Fond už investoval do předchozích kol OpenAI i Anthropicu a podle dřívějších informací Bloombergu letos získal téměř 50 miliard dolarů, tedy zhruba 1,09 bilionu korun, které chce nasměrovat do AI infrastruktury a technologií. Do nového kola OpenAI se přitom mohou zapojit i stávající investoři firmy. Podle zdrojů jednala OpenAI s nadačním fondem Kalifornské univerzity a o další investici diskutují také Thrive Capital a Andreessen Horowitz.
Pro trh ale bude klíčové především to, zda se OpenAI podaří nové financování uzavřít za požadovaného ocenění. Po březnovém kole měla firma hodnotu 852 miliard dolarů včetně čerstvě získaného kapitálu. Teď investorům předkládá hodnotu kolem 1,4 bilionu dolarů ještě před vložením nových peněz. Pokud na tuto cenu investoři přistoupí, půjde o další výrazný skok v ocenění OpenAI během pouhých několika měsíců.
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