První nakažený mimo Afriku. V Evropě se objevila nemoc mpox

Ve Švédsku byl prokázán jeden případ nákazy nemocí mpox, dříve známé jako opičí neštovice, oznámil švédský ministr zdravotnictví Jakob Forssmed, informovala agentura Reuters. Je to první případ mpox mimo Afriku.

Světová zdravotnická organizace ve středu vyhlásila nejvyšší stupeň varování kvůli nové variantě virového onemocnění mpox v Africe. Už v úterý Africká unie vyhlásila nejvyšší stupeň ohrožení veřejného zdraví na celém kontinentu.

Ministr Forssmed nyní uvedl, že ve Švédsku se objevila závažnější varianta viru označovaná jako Claude I.

Případ byl diagnostikován v okolí Stockholmu, nemocná osoba dříve žila v postižené oblasti v Africe, uvedla na tiskové konferenci ředitelka Agentury pro veřejné zdraví Olivia Wigzellová.

Veřejnost ministr ujistil, že zásoby vakcín v zemi jsou dostatečné a není třeba přijímat žádná další bezpečnostní opatření, píše server Omni.

Mpox je virové onemocnění, které se přenáší ze zvířat na člověka, ale také těsným fyzickým kontaktem s osobou nakaženou virem. Od ledna 2022 se v 16 afrických zemích objevilo 38 465 případů mpoxu a 1456 nakažených zemřelo. Letos je případů ve srovnání s loňským rokem o 160 procent více. Nejpostiženější je Kongo.

