Akcie francouzského Alstomu se propadly o 35 procent. Kvůli potížím s cash flow

Akcie Alstomu se podle údajů pařížské burzy LSEG propadly o 35 procent. Děje se tak v reakci na přiznání firmy, že má potíže s cash flow. Francouzský výrobce vlaků snížením odhadu svých hotovostních toků de facto přiznal zhoršené finanční zdraví. Má ale jít jen o dočasný stav.

Reklama

Obchodování s akciemi Alstomu bylo při otevření pařížské burzy krátce pozastaveno. Podle údajů LSEG je tento propad na cestě k nejhoršímu dni za posledních nejméně 20 let. Pokles akcií vymazal z tržní hodnoty Alstomu zhruba 2,6 miliardy eur (2,73 miliardy dolarů), píše agentura Reuters. Akciový propad o 35 procent přišel poté, co společnost snížila svou prognózu cash flow. Cash flow napovídá o finančním zdraví podniku. Je to soupis všech pohybů peněz ve firmě, který ukazuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za konkrétní období.

Extrémní propad v cash flow

V neauditovaných pololetních výsledcích zveřejněných ve středu večer společnost uvedla, že její cash flow kleslo ze záporných 45 milionů eur na záporných 1,15 miliardy eur. Dále uvedla, že nyní očekává cash flow v rozmezí záporných 500 až 750 milionů eur za celý rok, zatímco předchozí prognóza byla „výrazně kladná“.

Alstom nemá o nové zakázky nouzi. Rychlý organický růst ale v kombinaci s projekty, které se teprve dokončují, zatížily cash flow firmy zejména v prvním pololetí tohoto roku, uvedl výrobce vlaků v prohlášení.

Druhá polovina roku přinese zlepšení

Analytik UBS Supriya Subramanian k tomu pro CNBC uvedl, že cash flow bylo „klíčovým nedostatkem“ středeční aktualizace prognózy. Pod očekáváním ale podle něj skončily i objednávky a prodeje firmy. V druhé polovině roku by podle něj mělo dojít ke zmírnění výrobních problémů.

Českem se bude prohánět TGV přes 300 kilometrů v hodině. Půjde jen o test Zprávy z firem Naposledy bylo TGV v Česku k vidění letos v létě. Historickou soupravu vyrobenou v roce 1980 nechala přivézt státní organizace Správa železnic, která tak chtěla propagovat přípravu vysokorychlostních tratí v zemi. ČTK Přečíst článek