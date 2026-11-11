Pojištění psa a kočky: Kolik stojí a co kryje
Operace, úraz nebo vážná nemoc domácího mazlíčka mohou majitele připravit o desetitisíce korun. Pomoci může pojištění, jehož cena se však výrazně liší podle plemene, věku zvířete i rozsahu krytí. Zatímco u čivavy může pojistka začínat na několika stokorunách měsíčně, u větších psů či rizikovějších plemen se vyšplhá na více než tisíc korun. A pozor, pojišťovny nehradí všechno. Srovnali jsme nabídky tuzemských pojišťoven a podívali se na jejich limity, výluky i spoluúčast.
Když domácí mazlíček onemocní, přihodí se mu úraz anebo potřebuje pomoc veterináře s komplikovaným porodem, je třeba sáhnout dost hluboko do peněženky. Například porod psa vyjde na 15 tisíc korun, kastrace kočky na pět tisíc. Ošetření po úraze však může stát podstatně více. Nemluvě o léčení závažných onemocnění, které si navíc může vyžádat několik let. Hodit se ale může i asistenční pomoc, kdy pojišťovna například pomůže chovateli zvířete, které potkal úraz či náhlá nemoc, najít veterináře, zajistit konzultaci s ním či převoz na ošetření a zpátky.
Obecné podmínky pojištění
Na českém trhu už několik pojišťoven přímo nabízí speciální produkt, zaměřený na veterinární péči. Standardní součástí je pojištění psů a koček, některé pojišťovny ale pojišťují i jiná zvířata, například koně. Podmínkou uzavření pojistné smlouvy napříč trhem je, aby zvíře bylo ke dni uzavření pojištění zdravé a splňovalo určité věkové hranice. Obvykle je požadováno minimální stáří 50 dnů a maximální věk může u psa záležet na plemeni zvířete, respektive jeho váhové kategorii. Například Generali Česká pojišťovna pojistí psa o hmotnosti do 40 kilogramů do jeho deseti let do 10 let, anebo do šesti let u psa s hmotností nad tuto hranici. Kočky je možné pojistit do osmi let jejich věku.
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Další podmínkou je, že zvíře musí být jednoznačně identifikovatelné, tedy že musí mít čip, anebo tetování. A není pravda, upozorňuje GČP, že by pojištění bylo možné sjednat pouze pro zvířata s průkazem původu.
Pojišťovny nabízejí různé produktové balíčky. V tom základním je pojištění léčebných výloh pro případ úrazu či nemoci. „Základ pojištění v podobě Pojištění léčení úrazu nebo nemoci se vztahuje na bezodkladné veterinární ošetření nebo vyšetření v důsledku úrazu nebo onemocnění zvířete. Nelze řešit chronická, vrozená nebo vývojová onemocnění či preventivní nebo kosmetické zákroky,“ uvádí například GČP, která toto pojištění nabízí od roku 2007. Varianta s nadstandardními náklady na léčení se vztahuje navíc ještě na kožní onemocnění, akutní onemocnění dutiny ústní, graviditu a porod, hospitalizaci, alternativní léčbu, rehabilitaci a také speciální potravu.
Je také možné si sjednat pojištění odpovědnosti za škody, které by mohl pes či kočka někomu způsobit na zdraví či majetku, dále pojištění pro případ smrti mazlíčka, pokud zvíře zemře či jej bude nutné utratit v důsledku nemoci či úrazu. Anebo asistenci. Pojišťovna pak pomůže s vyhledáním veterináře, zajištěním konzultace s ním, s převozem zvířete na ošetření či zpátky domů po jeho ošetření či hospitalizaci nebo dokonce s nalezením ztraceného zvířete.
Podobně jako u jiných typů pojištění je i u pojištění domácích mazlíčků standardem spoluúčast. Například u GČP činí desetinu pojistné částky, minimálně tisíc korun. Stejně jako u pojištění lidí či majetku i v oblasti pojištění zvířat existují takzvané výluky. U pojišťovny Halali je to například BOAS, tedy obstrukční syndrom dýchacích cest.
Nejstarším z nich je letos 29 let a k pojištění přistupují jinak než jejich rodiče či prarodiče. To ale neznamená, že by generace Z byla méně zodpovědná než ty předchozí, jak dokazuje nejnovější průzkum společnosti Deloitte. Klasická pojištění (života, zdraví, bydlení aj.) zoomeři, jak se lidem narozeným po roce 1996 také přezdívá, vnímají v životě jako klíčové, ale zatím jsou bez závazků, takže ve svém věku si často pořizují primárně cestovní pojištění nebo „niche“ pojištění – například domácích mazlíčků či elektroniky.
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Nejstarším z nich je letos 29 let a k pojištění přistupují jinak než jejich rodiče či prarodiče. To ale neznamená, že by generace Z byla méně zodpovědná než ty předchozí, jak dokazuje nejnovější průzkum společnosti Deloitte. Klasická pojištění (života, zdraví, bydlení aj.) zoomeři, jak se lidem narozeným po roce 1996 také přezdívá, vnímají v životě jako klíčové, ale zatím jsou bez závazků, takže ve svém věku si často pořizují primárně cestovní pojištění nebo „niche“ pojištění – například domácích mazlíčků či elektroniky.
Různá plemena, různý věk, různé pojistné
Ceníky pojištění domácích mazlíčků se u pojišťoven obecně liší a výše pojistného záleží vedle výběru varianty pojistného produktu na mnoha faktorech. GČP u koček nabízí pojistné plnění od 20 do 100 tisíc korun a minimální pojistné obnáší 300 korun měsíčně.
U psů pojistné závisí vedle věku také na plemenu. Každé plemeno má totiž sklon k jiným nemocem. Například u GČP činí pojistné krytí 20 až 120 tisíc korun a pojistné začíná v případě čivavy na 300 korunách, u francouzského buldočka, který je dnes v Česku velmi oblíbený, stejně jako u labradorského retrívra na 800 korunách měsíčně.
Česká podnikatelská pojišťovna ze skupiny Vienna Insurance Group nabízí pojištění s názvem Hafan a konkrétní plemeno není pro výpočet pojistného rozhodující. Pojistné krytí se pohybuje dle vybrané varianty pojištění mezi 10 až 50 tisíci korunami a pojistné činí 91 až 657 Kč měsíčně, tedy 1 100 Kč až 7 854 korun ročně. Podmínkou je, aby „hafanovi“ byly v době sjednávání pojištění nejméně tři měsíce a maximálně osm let.
|Srovnávaný parametr
|ČPP
|Generali Česká pojišťovna
|Colonnade
|Halali
|ROZSAH KRYTÍ
|Veterinární péče – úraz
|Ano – akutní úrazy.
|Ano – bezodkladné ošetření po úrazu.
|Ano – PET START, PET PLUS i PET MAX.
|Ano – bezodkladná veterinární léčba závažného úrazu.
|Veterinární péče – nemoc
|Ano – akutní onemocnění.
|Ano – akutní onemocnění; některé diagnózy jsou v základním krytí vyloučeny.
|PET START: ne. PET PLUS: pouze vyjmenovaná onemocnění. PET MAX: úrazy i nemoci.
|Ano – akutní nechronická onemocnění, která mohou ohrozit život a vyžadují okamžitou léčbu.
|LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ
|Veterinární náklady
|10 000–50 000 Kč.
|Pes: 20 000–120 000 Kč.
Kočka: 20 000–100 000 Kč.
|PET START: úraz 30 000 Kč.
PET PLUS: úraz 30 000 Kč; vyjmenované nemoci 50 000 Kč.
PET MAX: úraz a nemoc 100 000 Kč.
|20 000–150 000 Kč (rozpětí uvedené v podkladu; členění limitů podle rizika neuvedeno).
|MĚSÍČNÍ POJISTNÉ PODLE ZVÍŘETE
|Čivava
|91–657 Kč (orientačně)
|Od 300 Kč; horní hranice neuvedena.
|219–949 Kč.
|175–1 721 Kč.
|Francouzský buldoček
|91–657 Kč (orientačně)
|Od 800 Kč; horní hranice neuvedena.
|219–949 Kč.
|175–1 721 Kč.
|Labradorský retrívr
|91–657 Kč (orientačně)
|Od 800 Kč; horní hranice neuvedena.
|219–1 539 Kč.
|200–1 918 Kč.
|Kočka
|Není uvedeno.
|Od 300 Kč; horní hranice neuvedena.
|219–949 Kč.
|Pojištění koček není aktuálně v nabídce.
|SPOLUÚČAST A OSTATNÍ PODMÍNKY
|Spoluúčast
|Od 1 000 Kč; procentní sazba neuvedena.
|10 % z nákladů, minimálně 1 000 Kč.
|PET START: 1 000 Kč.
PET PLUS: 1 000 Kč, od 10 let +500 Kč za každý další rok věku.
PET MAX: 10 %, minimálně 1 000 Kč.
|10 % z nákladů na každou pojistnou událost, minimálně 1 000 Kč.
|Věkové podmínky při sjednání
|Pes ve věku od 3 měsíců do 8 let.
|Zdravé zvíře starší 50 dnů; pes do 40 kg do 10 let, nad 40 kg do 6 let; kočka do 8 let.
|Věkový limit při sjednání neuvádí (u PET PLUS zvýšená spoluúčast od 10 let).
|Modelový pes nar. 1. 6. 2026, bez chronických onemocnění a dědičných vad. Věkové podmínky sjednání neuvedeny.
|Výluky a rozšířená péče
|Kryta akutní onemocnění či úraz; další výluky neuvedeny.
|Základ: bez chronických, vrozených a vývojových onemocnění; bez prevence a kosmetiky. Nadstandard rozšiřuje krytí mj. o kožní potíže, dutinu ústní, porod, rehabilitaci a speciální stravu.
|PET PLUS kryje jen vyjmenované nemoci; podrobné výluky nejsou v podkladu uvedeny.
|Výluky zahrnují např. chronické, kožní a alergické nemoci či parazitózy. U francouzského buldočka je BOAS považován za chronické onemocnění.
Ceny nejsou nabídkami pro stejně staré zvíře ani totožné krytí. U Halali jde o modelového psa narozeného 1. 6. 2026. „Neuvedeno“ neznamená automaticky, že služba není dostupná.
Zdroj: podklady ČPP, Generali České pojišťovny, Colonnade a Halali; vlastní zpracování.
Pojišťovna Colonnade se hodně zaměřuje také na pojištění odpovědnosti na zdraví a majetku, které může domácí zvíře způsobit. V případě kočky i psa dosahuje pojistné plnění v případě základní varianty a střední varianty pro škody na zdraví a majetku milion korun, u nejdražší varianty pak 2,5 milionu korun. Veterinární náklady pak pojišťovna hradí v základní variantě a střední variantě v případě úrazu do 30 tisíc korun, u střední varianty se pojistná ochrana vztahuje i na vyjmenované nemoci, a to až do 50 tisíc korun. U nejvyšší varianty se počítá s veterinárními náklady na úraz a nemoc až do 100 tisíc korun.
Colonnade myslí i na případ, kdy se majitel kočky či psa ocitne v nemocnici, a zaplatí péči o něj do pěti tisíc korun. I tato pojišťovna nabízí asistenční služby včetně pomoci s nalezením zvířete, které se zaběhlo.
Pojištění kočky stojí u Colonnade od 219 do 949 korun měsíčně, podle zvolené varianty a věku, stejně jako u menších psů, jako jsou čivava a francouzský buldoček. Pojištění labradorského retrívra začíná rovněž na 219 korunách, může ale dosáhnout až 1539 korun měsíčně.
Pojišťovna PetExpert, která patří pod ČSOB Pojišťovnu, vedle pojištění úrazu či nemoci rovněž nabízí krytí případných škod způsobených psem či kočkou. Týká se ovšem jen majetkových škod a nevztahuje se na škody, které zvíře způsobí majiteli či jeho blízkým osobám, a dále například na škody při profesionální sportovní činnosti nebo přípravě na ni.
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