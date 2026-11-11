Český developer našel zlatý důl na Bali. Apartmány nabízí od 4,3 milionu
Vlastní apartmán na tropickém Bali za cenu menšího bytu v Česku a k tomu vidina dvouciferného ročního výnosu. Český podnikatel Tomáš Vavřík rozšiřuje svůj realitní byznys v Indonésii. Jeho společnost The Personal Resorts Company chystá na vyhledávaném ostrově druhý luxusní resort za téměř 100 milionů korun.
Palmy, oceán, nekonečné bazény a apartmán, který má svému majiteli vydělávat, i když v něm zrovna nebydlí. Český podnikatel Tomáš Vavřík rozšiřuje svůj realitní byznys na indonéském ostrově Bali. Jeho rodinný holding FIPOX prostřednictvím společnosti The Personal Resorts Company připravuje už druhý luxusní resort. Projekt Ananta Villas Canggu představuje investici za téměř 100 milionů korun a nabídne 36 apartmánů určených k rekreaci i turistickému pronájmu.
Nový komplex vyroste v oblasti Canggu na jihozápadním pobřeží ostrova, která patří mezi oblíbené destinace surfařů a digitálních nomádů. Tři butikové viladomy nabídnou apartmány o velikosti 47 až 81 metrů čtverečních. Ceny začínají na 199 tisících dolarech, tedy přibližně 4,3 milionu korun. Dokončení a předání budoucím majitelům je naplánováno na začátek roku 2029.
„Čeští investoři mají stále větší motivaci diverzifikovat svá nemovitostní portfolia, a kromě tuzemských nemovitostí investovat i do těch zahraničních. V zemích mimo Evropskou unii jsou navíc mnohdy výhodnější podmínky pro výstavbu i provozování realit, což může znamenat vyšší a rychlejší návratnost investice,“ říká zakladatel holdingu FIPOX Tomáš Vavřík.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Dva týdny dovolené zdarma, po zbytek roku výdělek
Developer láká na model, který spojuje vlastnictví rekreační nemovitosti s pravidelnými příjmy z pronájmu. Majitelé mohou apartmán dva týdny v roce využívat zdarma, ve zbývajícím období se o jeho pronájem, údržbu i péči o hosty postará The Personal Resorts Company. Podle propočtů developera by investice mohla přinášet roční výnos 10 až 14 procent a vrátit se během sedmi až deseti let. Jde však o předpoklady, nikoliv o garantované zhodnocení.
„Investor si pořídí apartmán a my se postaráme o vše ostatní, od výstavby přes provoz až po samotný pronájem. Výnosy se neodvíjí od obsazení konkrétní jednotky, pracujeme se sdílenými příjmy napříč apartmány. Základem našeho provozního modelu je 70 procent obsazenost projektu,“ vysvětluje Kristýna Pauly, výkonná ředitelka The Personal Resorts Company.
„Z Chorvatska se stává topová destinace,“ říká šéf Domoplanu Tomáš Vavřík. Chorvatsko podle něj čeká další zdražování a posun k luxusnější turistice. Jeho skupina na Pagu připravuje resort za více než 120 milionů eur, kupuje další projekty u moře a investorům nabízí výnos kolem 8,5 procenta.
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„Z Chorvatska se stává topová destinace,“ říká šéf Domoplanu Tomáš Vavřík. Chorvatsko podle něj čeká další zdražování a posun k luxusnější turistice. Jeho skupina na Pagu připravuje resort za více než 120 milionů eur, kupuje další projekty u moře a investorům nabízí výnos kolem 8,5 procenta.
První vily za deset milionů téměř zmizely z nabídky
Architektura resortu se inspiruje oceánskými vlnami. Organicky tvarované fasády, přírodní materiály a zemité odstíny doplní palmové zahrady a tropická zeleň. Vedle klasických apartmánů vzniknou jednotky se soukromými zahradami a mezonety. Každý ze tří viladomů nabídne vlastní střešní terasu. Na jedné bude infinity bazén se saunou, další poslouží k pozorování západů slunce a třetí nabídne venkovní fitness centrum.
Nový resort navazuje na první Vavříkův projekt na Bali, Ananta Villas Nusa Dua v oblasti Kutuh. Ten zahrnuje osm luxusních vil se soukromými bazény a zahradami přímo u moře. Podle developera se během jediného měsíce podařilo prodat sedm z osmi vil, jejichž průměrná cena se pohybovala kolem deseti milionů korun. Dokončení projektu se plánuje na první polovinu roku 2027.
„Na Bali vnímáme mezi českou klientelou velkou poptávku, o čemž svědčí i rychlost prodeje našeho prvního projektu Ananta Villas Nusa Dua. Díky této zkušenosti jsme se rozhodli jít na trh s dalším holiday resortem,“ dodává Vavřík.
Rekreační nemovitosti už nejsou jen druhým domovem, ale také investicí a součástí životního stylu. Češi přitom stále více požadují kvalitní architekturu, soukromí a špičkové služby. Jak se mění rekreační development a co rozhoduje o úspěchu projektů? O tom v diskusi Leaders Byznys Talks debatovali Jan Jerie z Crescon, Michal Čapek z Capek&co. a Petr Marek z Fipox.
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Rekreační nemovitosti už nejsou jen druhým domovem, ale také investicí a součástí životního stylu. Češi přitom stále více požadují kvalitní architekturu, soukromí a špičkové služby. Jak se mění rekreační development a co rozhoduje o úspěchu projektů? O tom v diskusi Leaders Byznys Talks debatovali Jan Jerie z Crescon, Michal Čapek z Capek&co. a Petr Marek z Fipox.
Bali jako investiční magnet
Na rostoucí zájem o nemovitosti na Bali sází developer i do budoucna. Podle údajů, které společnost uvádí, vzrostly ceny tamních realit od roku 2019 přibližně o polovinu, tedy v průměru o sedm až osm procent ročně. V turisticky vyhledávané oblasti Canggu má být cenový růst ještě vyšší.
Právě kombinace turistického ruchu, zhodnocování nemovitostí a příjmů z krátkodobého pronájmu má být pro české investory hlavním lákadlem. Vedle vidiny vysokých výnosů je však třeba počítat i s riziky zahraniční investice, včetně místní legislativy, měnových výkyvů nebo nejisté budoucí obsazenosti. Zda se Vavříkovy ambiciózní propočty naplní, ukáže až skutečný provoz resortu.
Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.
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Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.