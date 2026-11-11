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newstream.cz Enjoy Tauš a Eichler: Ze závislosti se člověk nedostane, dokud sám nechce

Tauš a Eichler: Ze závislosti se člověk nedostane, dokud sám nechce

Stanislav Šulc
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Závislost na omamných látkách je dalším z hříchů, kterým se věnuje podcastová série Sedm hříchů dobré společnosti. Moderátorka Sara Polak si do studia pozvala známého režiséra Viktora Tauše a spoluzakladatele platformy Hithit a šéfa komunikační agentury Nedori Pavla Eichlera. Nový díl podcastu najdete na YouTube, newstream.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Závislost není jen otázkou drog, ale také schopnosti přijmout pomoc. Režisér Viktor Tauš a novinář Pavel Eichler v podcastu Sary Polak Sedm hříchů dobré společnosti otevřeně popsali své zkušenosti s drogami, ztrátou kontroly nad vlastním životem i obtížným návratem do společnosti. Oba se shodují, že nabídnutá pomoc nemusí stačit, pokud ji člověk sám nedokáže přijmout.

Viktor Tauš: Záchranný kruh jsem měl, ale neuměl jsem si říct o pomoc

Tauš má za sebou zkušenost, která zásadně ovlivnila jeho život i tvorbu. Po natočení debutového filmu Kanárek, v němž se vyrovnával s vlastní drogovou minulostí, se ocitl pod tlakem veřejného zájmu, na který nebyl připravený. Postupně se uzavřel do sebe, přišel o bydlení a několik let strávil na ulici. Právě v tomto období se k drogám znovu vrátil.

Dnes však odmítá jednoduché vysvětlení, že ho společnost nechala padnout. Naopak připouští, že lidé kolem něj se mu snažili pomoci, ale on jejich podporu nedokázal využít.

Jak bojovat s hazardem neboli gamblingem v rozvinuté svobodné společnosti, mluvila v nejnovější epizodě podcastu Sedm hříchů dobré společnosti moderátorka Sara Polak s Václavem Sochorem z Tipsportu a Janem Řeholou z Institutu pro regulaci hazardních her.
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Hazard nezmizí zákazem. Podcast Sedm hříchů dobré společnosti hledá hranici mezi ochranou hráčů a osobní svobodou

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Dalším z hříchů dnešní společnosti, kterému se věnuje podcastová série Sedm hříchů dobré společnosti, je gambling. Do studia si Sara Polak pozvala Václava Sochora z Tipsportu a Jana Řeholu z Institutu pro regulaci hazardních her. Kromě jiného popisují světově unikátní model Iris, který i pomocí umělé inteligence pomáhá identifikovat problematické hráčské chování. Nový díl podcastu najdete na YouTube, newstream.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

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„Myslím si, že ten záchranný kruh já jsem kolem sebe měl. A neuměl jsem si říct o pomoc,“ vzpomíná Tauš. Připomíná například pedagogy z FAMU, kteří podle něj udělali maximum pro to, aby mohl pokračovat ve studiu a dát svůj život do pořádku.

Pavel Eichler: Skutečná léčba začíná až po návratu domů

Podobnou zkušenost popisuje také novinář a spoluzakladatel crowdfundingové platformy Hithit Pavel Eichler, který prošel léčbou závislosti na kokainu. I jemu nabízeli pomoc nejbližší lidé, kolegové a terapeuti. Dlouho však nebyl připravený svou situaci řešit. Připouští dokonce, že kdyby do léčby nastoupil o několik let dříve, pravděpodobně by ji nedokončil. Teprve vážné zdravotní a osobní důsledky závislosti ho přiměly ke změně.

Eichler absolvoval tříměsíční léčbu. V podcastu oceňuje především prostředí pražského Apolináře, v němž se pacienti učí otevřeně mluvit o svých problémech a přestávají lhát druhým i sami sobě. Důležitou roli podle něj hraje skupinová terapie, při níž mohou lidé sdílet zkušenosti s ostatními závislými bez obav z odsuzování.

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Sex a jeho zneužívání ve společnosti jako největší tabu? Bohužel to pořád platí, říkají Fáberová a Khousnoutdinova

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I v 21. století pořád přetrvává řada společenských tabu spojených se sexualitou. A to se projevuje jak v legislativě, tak i třeba v přístupu k těhotným ženám. Situaci pak navíc komplikují také novinky spojené s digitalizací našich životů. Jaké jsou nejhorší společenské dopady? Nejen o tom hovoří Markéta Fáberová a Lilia Khousnoutdinova v nové epizodě podcastu Sedm hříchů dobré společnosti, který najdete na portálu newstream.cz, YouTube a na svých oblíbených podcastových platformách.

Stanislav Šulc

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Samotným odchodem ze zdravotnického zařízení však cesta nekončí. „Ta léčba většinou začíná až potom, když odejdete z toho zařízení,“ upozorňuje Eichler.

Jak otevřeně mluvit o závislosti ve společnosti, kde je dílem standardem, ale zároveň patří mezi tabu?

Kdy je na čase vyhledat odbornou pomoc?

I o tom hovoří hosté další epizody podcastové série Sedm hříchů dobré společnosti, kterou iniciovala společnost JT International a již najdete na YouTube, newstream.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Další epizoda podcastu Sedm hříchů dobré společnosti přivítá Tomáše Šebka a Milana Půlkrábka alias Sodomáka.
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Pro kyberšmejdy je přístup do vašeho AI chatbota zlatý důl

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Kde je hranice mezi informováním a snahou ovlivnit druhého? Co se mění s AI, personalizací a možností generovat obsah v obrovském měřítku? A jaké nástroje má obyčejný člověk ve sporu s organizovanými strukturami, které mu mnohdy chtějí uškodit? Moderátorka Sara Polak si do epizody podcastové série Sedm hříchů dobré společnosti věnované zneužívání informací a mocenské manipulaci pozvala lékaře Tomáše Šebka a odborníka na kybernetickou bezpečnost Milana Půlkrábka alias Sodomáka. Podcast najdete na portálu YouTube a newstream.cz.

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Smrt jako tabu. Pořád o ní neumíme mluvit, shodli se Urza a Řezník v podcastu Sedm hříchů dobré společnosti
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Smrt jako tabu. Pořád o ní neumíme mluvit, shodli se Urza a Řezník v podcastu Sedm hříchů dobré společnosti

Leaders

Sex, drogy a rock ‘n‘ roll. To jsou hříchy, které v moderní společnosti zná téměř každý a přestávají být tabu. Tedy alespoň pokud se to s nimi nepřehání, zazní v pilotní epizodě nové podcastové série Sedm hříchů dobré společnosti, do které si moderátorka Sara Polak pozvala propagátora svobody Martina Urzu a umělce Martina Pohla, známého jako rapper Řezník. V podcastu se shodují na tom, že k největším společenským tabu dneška patří umírání, smrt a bolest, kterou přináší.

Stanislav Šulc

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Startuje podcast Sedm hříchů dobré společnosti. S vlivnými osobnostmi se zaměří na společenská tabu

Leaders

Co mají společného Řezník, Urza, chirurg Tomáš Šebek, olympionička Patrícia, boxerka Fabiána Richter a režiséři? A jak do toho zapadá byznys, gambling, a sex? Nová série podcastu Good Company Circle Sedm hříchů dobré společnosti staví velmi rozdílné osobnosti před témata, podle kterých rádi soudíme druhé – od svobody, ambicí a závislosti po manipulaci nebo násilí. Nehledá viníky ani správné odpovědi. Zkoumá, co nás skutečně pohání, proč se naše hodnoty někdy rozcházejí s tím, jak žijeme, a zda spolu dokážeme mluvit i přes zásadní rozdíly. Protože právě na tom stojí odolnost společnosti v době AI.

Stanislav Šulc

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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Stanislav Šulc

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