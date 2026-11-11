Tauš a Eichler: Ze závislosti se člověk nedostane, dokud sám nechce
Závislost na omamných látkách je dalším z hříchů, kterým se věnuje podcastová série Sedm hříchů dobré společnosti. Moderátorka Sara Polak si do studia pozvala známého režiséra Viktora Tauše a spoluzakladatele platformy Hithit a šéfa komunikační agentury Nedori Pavla Eichlera. Nový díl podcastu najdete na YouTube, newstream.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Závislost není jen otázkou drog, ale také schopnosti přijmout pomoc. Režisér Viktor Tauš a novinář Pavel Eichler v podcastu Sary Polak Sedm hříchů dobré společnosti otevřeně popsali své zkušenosti s drogami, ztrátou kontroly nad vlastním životem i obtížným návratem do společnosti. Oba se shodují, že nabídnutá pomoc nemusí stačit, pokud ji člověk sám nedokáže přijmout.
Viktor Tauš: Záchranný kruh jsem měl, ale neuměl jsem si říct o pomoc
Tauš má za sebou zkušenost, která zásadně ovlivnila jeho život i tvorbu. Po natočení debutového filmu Kanárek, v němž se vyrovnával s vlastní drogovou minulostí, se ocitl pod tlakem veřejného zájmu, na který nebyl připravený. Postupně se uzavřel do sebe, přišel o bydlení a několik let strávil na ulici. Právě v tomto období se k drogám znovu vrátil.
Dnes však odmítá jednoduché vysvětlení, že ho společnost nechala padnout. Naopak připouští, že lidé kolem něj se mu snažili pomoci, ale on jejich podporu nedokázal využít.
Dalším z hříchů dnešní společnosti, kterému se věnuje podcastová série Sedm hříchů dobré společnosti, je gambling. Do studia si Sara Polak pozvala Václava Sochora z Tipsportu a Jana Řeholu z Institutu pro regulaci hazardních her. Kromě jiného popisují světově unikátní model Iris, který i pomocí umělé inteligence pomáhá identifikovat problematické hráčské chování. Nový díl podcastu najdete na YouTube, newstream.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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Dalším z hříchů dnešní společnosti, kterému se věnuje podcastová série Sedm hříchů dobré společnosti, je gambling. Do studia si Sara Polak pozvala Václava Sochora z Tipsportu a Jana Řeholu z Institutu pro regulaci hazardních her. Kromě jiného popisují světově unikátní model Iris, který i pomocí umělé inteligence pomáhá identifikovat problematické hráčské chování. Nový díl podcastu najdete na YouTube, newstream.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
„Myslím si, že ten záchranný kruh já jsem kolem sebe měl. A neuměl jsem si říct o pomoc,“ vzpomíná Tauš. Připomíná například pedagogy z FAMU, kteří podle něj udělali maximum pro to, aby mohl pokračovat ve studiu a dát svůj život do pořádku.
Pavel Eichler: Skutečná léčba začíná až po návratu domů
Podobnou zkušenost popisuje také novinář a spoluzakladatel crowdfundingové platformy Hithit Pavel Eichler, který prošel léčbou závislosti na kokainu. I jemu nabízeli pomoc nejbližší lidé, kolegové a terapeuti. Dlouho však nebyl připravený svou situaci řešit. Připouští dokonce, že kdyby do léčby nastoupil o několik let dříve, pravděpodobně by ji nedokončil. Teprve vážné zdravotní a osobní důsledky závislosti ho přiměly ke změně.
Eichler absolvoval tříměsíční léčbu. V podcastu oceňuje především prostředí pražského Apolináře, v němž se pacienti učí otevřeně mluvit o svých problémech a přestávají lhát druhým i sami sobě. Důležitou roli podle něj hraje skupinová terapie, při níž mohou lidé sdílet zkušenosti s ostatními závislými bez obav z odsuzování.
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Samotným odchodem ze zdravotnického zařízení však cesta nekončí. „Ta léčba většinou začíná až potom, když odejdete z toho zařízení,“ upozorňuje Eichler.
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Sex, drogy a rock ‘n‘ roll. To jsou hříchy, které v moderní společnosti zná téměř každý a přestávají být tabu. Tedy alespoň pokud se to s nimi nepřehání, zazní v pilotní epizodě nové podcastové série Sedm hříchů dobré společnosti, do které si moderátorka Sara Polak pozvala propagátora svobody Martina Urzu a umělce Martina Pohla, známého jako rapper Řezník. V podcastu se shodují na tom, že k největším společenským tabu dneška patří umírání, smrt a bolest, kterou přináší.
Co mají společného Řezník, Urza, chirurg Tomáš Šebek, olympionička Patrícia, boxerka Fabiána Richter a režiséři? A jak do toho zapadá byznys, gambling, a sex? Nová série podcastu Good Company Circle Sedm hříchů dobré společnosti staví velmi rozdílné osobnosti před témata, podle kterých rádi soudíme druhé – od svobody, ambicí a závislosti po manipulaci nebo násilí. Nehledá viníky ani správné odpovědi. Zkoumá, co nás skutečně pohání, proč se naše hodnoty někdy rozcházejí s tím, jak žijeme, a zda spolu dokážeme mluvit i přes zásadní rozdíly. Protože právě na tom stojí odolnost společnosti v době AI.
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Co mají společného Řezník, Urza, chirurg Tomáš Šebek, olympionička Patrícia, boxerka Fabiána Richter a režiséři? A jak do toho zapadá byznys, gambling, a sex? Nová série podcastu Good Company Circle Sedm hříchů dobré společnosti staví velmi rozdílné osobnosti před témata, podle kterých rádi soudíme druhé – od svobody, ambicí a závislosti po manipulaci nebo násilí. Nehledá viníky ani správné odpovědi. Zkoumá, co nás skutečně pohání, proč se naše hodnoty někdy rozcházejí s tím, jak žijeme, a zda spolu dokážeme mluvit i přes zásadní rozdíly. Protože právě na tom stojí odolnost společnosti v době AI.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.