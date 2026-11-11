Strnadova CSG dál roste. Zakázky vystřelily na rekordních 18 miliard eur
Zbrojařská skupina CSG Michala Strnada dál roste. Za první tři čtvrtletí zvýšila tržby o 6,1 procenta na 4,76 miliardy eur a zakázkový backlog vytáhla na rekordních 18 miliard eur. Firma zároveň potvrdila celoroční výhled a dál investuje do výroby munice v Evropě i USA.
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada zvýšila za první tři čtvrtletí letošního roku tržby meziročně o 6,1 procenta na 4,76 miliardy eur, tedy zhruba 115,9 miliardy korun. Hrubý provozní zisk EBITDA vzrostl na 1,2 miliardy eur. Výsledky za samotné třetí čtvrtletí ale zaostaly za očekáváním analytiků, akcie CSG na pražské burze v úvodu obchodování reagovaly propadem okolo 20 procent.
Největší část byznysu dál tvoří divize Defence Systems, která zahrnuje především výrobu munice středních a velkých ráží a pozemní vojenské techniky. Její tržby vzrostly o 9,5 procenta na 3,79 miliardy eur, samotná pozemní technika přidala 15,8 procenta.
Skupina CSG si dál upevňuje pozici na americkém obranném trhu. Její společnost MSM North America se dostala mezi vybrané dodavatele americké armády, kteří budou moci soutěžit o modernizaci sedmi muničních závodů. Pětiletý program má celkový finanční strop zhruba 4,2 miliardy dolarů, samotné zařazení do něj ale ještě negarantuje konkrétní zakázky.
CSG se dostala mezi dodavatele americké armády. Ve hře je program za 4,2 miliardy dolarů
Zprávy z firem
Skupina CSG si dál upevňuje pozici na americkém obranném trhu. Její společnost MSM North America se dostala mezi vybrané dodavatele americké armády, kteří budou moci soutěžit o modernizaci sedmi muničních závodů. Pětiletý program má celkový finanční strop zhruba 4,2 miliardy dolarů, samotné zařazení do něj ale ještě negarantuje konkrétní zakázky.
„Celkově CSG za prvních devět měsíců roku 2026 dosáhla dobrých výsledků. Tržby meziročně vzrostly o 6,1 procenta a v segmentu Defence Systems o 9,5 procenta. Nadále úspěšně realizujeme zakázky z našeho portfolia,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel CSG Michal Strnad.
„Management CSG uvedl, že přibližně 300 milionů eur tržeb, které původně očekával ve třetím čtvrtletí, se přesunulo do závěrečného kvartálu roku. Právě tento faktor byl hlavním důvodem slabšího kvartálního výsledku,“ uvedl Adam Kahánek z Patria Finance.
Zakázky za stovky miliard
Zakázkové portfolio skupiny dosáhlo rekordních 18 miliard eur, tedy přibližně 438 miliard korun. Dalších 29 miliard eur představují obchodní příležitosti ve fázi vyjednávání. Dohromady tak CSG eviduje zakázky a potenciální kontrakty za 47 miliard eur.
Za samotné třetí čtvrtletí firma utržila 1,51 miliardy eur. Výsledky ovlivnilo načasování dodávek pozemní techniky a přechod na výrobu munice s prodlouženým dostřelem. Část tržeb očekávaných ve třetím čtvrtletí se podle Strnada přesune do posledních tří měsíců roku.
„Poptávka zůstává silná, mimo jiné po munici středních a velkých ráží a v Land Systems. To nám dává důvěru v náš celoroční výhled tržeb,“ uvedl Strnad. CSG proto potvrdila očekávané celoroční tržby v rozmezí 7,4 až 7,6 miliardy eur.
Drony ovládají záběry z bojišť, tradiční zbrojovky však o zakázky nepřicházejí. Armády dál objednávají tanky, rakety i munici a současně potřebují technologie, které je ochrání před novými hrozbami. Výsledkem je další byznys pro zavedené výrobce. Růst hlásí také české skupiny CSG a Colt CZ.
Drony mění válku. Miliardy ale dál tečou do tanků a raket. Těží z toho i Češi
Zprávy z firem
Drony ovládají záběry z bojišť, tradiční zbrojovky však o zakázky nepřicházejí. Armády dál objednávají tanky, rakety i munici a současně potřebují technologie, které je ochrání před novými hrozbami. Výsledkem je další byznys pro zavedené výrobce. Růst hlásí také české skupiny CSG a Colt CZ.
CSG dál rozšiřuje výrobu
Skupina pokračuje také v rozšiřování kapacit. V Německu koupila průmyslový areál Gnaschwitz, kde chce investovat více než 100 milionů eur do výroby munice a energetických materiálů. V Polsku uzavřela kontrakty za více než 250 milionů eur, v Lotyšsku se zapojí do dodávek samohybných houfnic Morana a raketometných systémů a v americké Iowě zahájila výstavbu nového závodu na dělostřeleckou munici.
CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí a výrobní závody má v Evropě, Spojených státech i Indii. Mezi její klíčové firmy patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group a The Kinetic Group. Loni skupina utržila 6,7 miliardy eur. Od ledna se s jejími akciemi obchoduje na burzách v Amsterdamu a Praze.
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