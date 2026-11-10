Allwyn bere hru do vlastních rukou. Za miliardy
Mezinárodní skupina Allwyn chce mít sportovní sázení pod větší kontrolou. S technologickou společností Kambi uzavřela dohodu za 50 milionů eur, která jí umožní vybudovat vlastní sázkovou platformu. Zároveň plánuje za 120 milionů dolarů odkoupit zbývající třicetiprocentní podíl ve vývojáři digitálních her Instant Win Gaming. Skupina tak sází na vlastní technologie a herní obsah, od nichž si slibuje rychlejší vývoj produktů i další expanzi.
Mezinárodní skupina Allwyn chce být ve sportovním sázení méně závislá na externích dodavatelích. Dosud využívané technologie hodlá postupně doplnit vlastní platformou, kterou vybuduje na základě licence od společnosti Kambi. Za přístup ke zdrojovému kódu a související služby zaplatí během tří let 50 milionů eur. Současně se chystá získat plnou kontrolu nad společností Instant Win Gaming (IWG), která vyvíjí digitální hry s okamžitou výhrou. Odkoupení zbývajícího třicetiprocentního podílu ji má vyjít přibližně na 120 milionů dolarů.
Allwyn přitom už nyní patří mezi významné hráče v oblasti sportovního sázení. Jeho hrubé herní výnosy z této části podnikání, označované jako GGR, přesahují 800 milionů eur. Vlastní technologická platforma má skupině umožnit sjednotit aktivity na jednotlivých trzích, efektivněji využívat společnou infrastrukturu a lépe přizpůsobovat nabídku místním zákazníkům. Zároveň očekává synergie s dalšími oblastmi podnikání, zejména internetovými kasinovými hrami.
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Allwyn chce vlastní sázkovou technologii
Klíčovým krokem je dohoda s technologickou společností Kambi, jejíž systémy pro sportovní sázení využívají partneři ve více než stovce jurisdikcí po celém světě. Allwyn získá globální trvalou licenci ke zdrojovému kódu Kambi, na jehož základě bude moci vyvíjet vlastní sázkovou platformu. Pro Kambi jde o vůbec první transakci tohoto typu.
Švédská technologická společnost bude v přechodném období zajišťovat také vývojové a implementační služby. Následně do Allwynu přejde specializovaný tým Kambi, který bude pokračovat ve vývoji nové platformy. Ta má sloužit jak internetovému sázení, tak kamenným pobočkám a vytvořit technologický základ pro další růst skupiny.
„Naše dohoda se společností Kambi, díky níž využijeme její osvědčené a škálovatelné technologie a zkušenosti s jejich zaváděním k rozvíjení vlastní platformy pro sportovní sázení, představuje důležitý krok v této strategii. Získáme tak větší volnost při rozvoji naší nabídky, budeme moci lépe přizpůsobovat produkty jednotlivým značkám a trhům a zároveň vytvoříme škálovatelný základ pro urychlení dalšího růstu,“ uvedl generální ředitel Allwyn Digital Kresimir Spajic.
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Investice za 50 milionů eur a víc
Za licenci a související služby společnosti Kambi má Allwyn během tří let do roku 2029 zaplatit celkem 50 milionů eur. Přibližně polovina této částky připadne na rok 2027. Skupina zároveň počítá s dalšími výdaji na budování vlastních kapacit v oblasti sportovního sázení, například na stanovování kurzů, řízení sázek nebo kontrolu rizik.
Od roku 2027 se proto očekává zvýšení centrálních nákladů o nižší desítky milionů eur ročně. Allwyn však předpokládá, že vyšší počáteční výdaje postupně vyváží úspory v jednotlivých částech podnikání a rychlejší růst sázkových aktivit. Další finanční přínosy by mělo přinést propojení sportovního sázení s ostatními herními produkty.
Podle generálního ředitele Kambi Wernera Bechera dohoda potvrzuje hodnotu technologie, kterou společnost vyvíjí více než 15 let. „Skutečnost, že si globální lídr, jakým je Allwyn, zvolil naši technologii ke sjednocení svých aktivit v oblasti sportovního sázení, svědčí o kvalitě našeho produktu, našich odborných znalostech a dlouhodobě prokázané schopnosti úspěšně působit ve velkém měřítku na regulovaných trzích,“ uvedl Becher.
Další akvizice za 120 milionů dolarů. Allwyn ovládne celou IWG
Vedle rozvoje sázkových technologií se Allwyn chystá dokončit převzetí společnosti Instant Win Gaming. V současnosti vlastní 70 procent firmy a nyní plánuje odkoupit zbývající třicetiprocentní podíl od menšinových akcionářů. Hodnota transakce dosahuje přibližně 120 milionů dolarů, což podle oznámení odpovídá 107 milionům eur. Konečná částka se ještě může změnit v závislosti na obvyklých úpravách při vypořádání obchodu, včetně výše pracovního kapitálu.
IWG patří mezi významné dodavatele digitálních her s okamžitou výhrou. Její produkty využívají loterijní společnosti ve Spojených státech, Evropě i dalších regionech. Firma má více než dvacetileté zkušenosti a každoročně vyvíjí přes 250 nových her. V roce 2025 navíc zvýšila upravený provozní zisk EBITDA meziročně o 30 procent.
Transakce navazuje na uplatnění prodejní opce menšinovými akcionáři IWG a její dokončení se očekává v prvním čtvrtletí roku 2027. Zakladatelé společnosti mají i po převzetí zůstat ve svých výkonných funkcích. Allwyn tím získá plnou kontrolu nad vývojářem digitálního herního obsahu a zároveň zjednoduší svou vlastnickou strukturu.
Herní obsah i technologie pod jednou střechou
Obě oznámené transakce zapadají do dlouhodobé strategie Allwynu, která počítá s větším podílem vlastních technologií a herního obsahu. Skupina tak chce získat větší kontrolu nad vývojem produktů, rychlostí jejich uvádění na trh i podobou nabídky v jednotlivých zemích. Namísto spoléhání na externí technologické dodavatele hodlá více klíčových činností zajišťovat prostřednictvím vlastních týmů.
Allwyn působí prostřednictvím svých značek na řadě trhů v Evropě a Severní Americe. Hlavním pilířem jeho podnikání zůstávají loterie, skupina však zároveň rozvíjí sportovní sázení a digitální herní produkty. Její akcie se obchodují na burze Euronext Athens.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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