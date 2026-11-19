Praha recykluje domy. Z kanceláří jsou studentské rezidence, staré činžáky míří do prémiového bydlení
Praha má málo bytů, studentům chybějí desetitisíce lůžek a část starších kanceláří přestává vyhovovat nájemcům. Developeři proto stále častěji hledají hodnotu v domech, které už ve městě stojí.
Ještě donedávna fungovala Táborská 31 v pražských Nuslích jako běžná kancelářská budova s obsazeností mezi 90 a 95 procenty. Přesto ji čeká kompletní změna. Investiční a developerská společnost Zeitgeist Asset Management promění objekt z počátku 60. let na moderní studentskou rezidenci s 394 lůžky.
Důvod není v tom, že by dům zůstal prázdný. Pro investora přestává být dlouhodobě perspektivní jeho původní funkce. Podle CEO Zeitgeist Asset Management Petera Noacka bylo z jednání s nájemci stále zřetelnější, že kancelářská budova standardu B nebude rostoucím požadavkům firem dlouhodobě stačit. Společnost proto zvažovala několik variant nového využití a nakonec vsadila na studentské bydlení.
A právě tam je v Praze mezera mimořádně velká. V hlavním městě studuje 137 700 vysokoškoláků. Z jiných krajů za studiem přijíždí 77 200 z nich, zatímco specializované studentské bydlení nabízí jen 27 900 lůžek. Rozdíl je téměř padesát tisíc míst, byť část studentů samozřejmě bydlí v běžných nájemních či sdílených bytech nebo u příbuzných.
„Poptávka z řad studentů je enormní a nabídka na ni zdaleka nestačí reagovat. Táborská 31 je příkladem toho, jak lze starší administrativní budovy využít k řešení reálného nedostatku bydlení a zároveň z nich vytvořit aktivum s dlouhodobě udržitelným výnosem,“ říká Michal Nečas, jednatel Zeitgeist Asset Management.
Soukromé koleje jsou drahé. A pořád jich je málo
Pro investory představuje studentské bydlení stále zajímavější segment. V Česku studuje 330 500 vysokoškoláků, kapacita specializovaného ubytování ale činí jen 68 100 lůžek. Soukromé rezidence přitom tvoří pouhých 11 procent nabídky a ani několik tisíc plánovaných nových míst současný nedostatek nevyřeší.
Největší prostor nabízí Praha, kde soukromé studentské bydlení dosahuje průměrného nájemného 13 800 korun za lůžko měsíčně, více než dvojnásobku oproti veřejným kolejím. Právě výrazný převis poptávky podle Cushman & Wakefield otevírá prostor pro další investice, jejich návratnost ale závisí především na lokalitě, stavebních nákladech a dosažitelném nájemném.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Táborská 31 ukazuje ještě jeden trend. Staré budovy nemusí automaticky mizet pod bagry. Při přestavbě se má zachovat a znovu využít co nejvíc z toho, co v domě už je, a to od luxfer přes část nábytku až po některé technické prvky. Výsledkem tak nemá být úplně nový dům, ale proměna stávající stavby pro nový způsob života.
Budoucí rezidence nabídne jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje i apartmány 1+kk a 2+kk. Přibudou společenské prostory, studovna, společné kuchyně a jídelna, fitness či místnost pro jógu. Kolaudace je naplánována na konec roku 2027, první studenti by se měli nastěhovat v únoru 2028.
Blíží se začátek semestru na vysokých školách a studenti hledají ubytování v univerzitních městech. To je určující okamžik pro vývoj nájmů během celého roku. „Je to standardní peak celé sezóny nájmů,“ říká Tomáš Jelínek, generální ředitel realitní společnosti Century 21.
Student je nejlepší nájemník, říká šéf Century 21 Tomáš Jelínek
Reality
Blíží se začátek semestru na vysokých školách a studenti hledají ubytování v univerzitních městech. To je určující okamžik pro vývoj nájmů během celého roku. „Je to standardní peak celé sezóny nájmů,“ říká Tomáš Jelínek, generální ředitel realitní společnosti Century 21.
Braník se vrací k bydlení
Úplně jinou cestou jde projekt Žít Braník společnosti PSN. Dům z roku 1932 během své historie nesloužil jen k bydlení. Vystřídala se v něm administrativa, kosmetický salon, restaurace i kino. Rekonstrukce nyní jeho funkci znovu sjednotí a vrátí mu především rezidenční charakter. Nové byty vzniknou také v částech domu, které dosud sloužily jinak, a v podkroví.
Výsledkem má být 72 jednotek. Dům si ponechá původní architektonický charakter, zároveň ale dostane technologie a komfort odpovídající současnému bydlení. Rekonstrukcí projde fasáda a krov, přibudou nové balkony a tři výtahy. Vymění se také rozvody elektřiny, vody a kanalizace, plynové vytápění nahradí elektrické a součástí standardu bude podlahové vytápění i lokální rekuperace.
„Žít Braník je přesně ten typ projektu, kde má smysl pracovat s tím, co už ve městě existuje,“ říká ředitel obchodu PSN Jaroslav Macháč. Dokončení rekonstrukce je plánováno na prosinec 2027 a předávání bytů na první čtvrtletí roku 2028.
Malé byty pro investory i singles
Družstevní 5 v Nuslích představuje další model. Tady se funkce domu nemění. Tradiční činžák projde rozsáhlou rekonstrukcí a na trh zamíří 32 jednotek, převážně 1+kk a 2+kk. PSN projekt otevřeně cílí jak na lidi hledající vlastní bydlení, tak na kupující, kteří byt pořizují jako investici.
Jednotky budou předávány ve stavu shell & core, takže si nový majitel dokončí interiér podle vlastní představy. Ke každé bude patřit sklep a některé byty dostanou terasy. Součástí projektu je i obnova společného dvora s posezením a grilem. Dokončení je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2028.
I tady je dobře vidět, že nový realitní produkt nemusí znamenat novou budovu. Starý činžák lze technicky a dispozičně přizpůsobit dnešní poptávce a na trh vrátit v úplně jiném standardu.
Historie jako součást luxusu
Nejvíc s historickou hodnotou budovy pracuje Rezidence Strossmayer. Dům na rohu Strossmayerova náměstí a Janovského ulice vznikl v letech 1906 až 1910 podle návrhu architekta Richarda Klenky. Jeho bohatě zdobená fasáda, štuky a výrazná nárožní věž jsou samy o sobě součástí výsledného realitního produktu.
Historický dům na pražském Strossmayerově náměstí čeká rekonstrukce, která propojí původní architekturu s novým bydlením. Společnost PSN v něm připravuje 21 bytů o velikosti až 167 metrů čtverečních, dvě nebytové jednotky a soukromé fitness. Část bytů si majitelé dokončí podle vlastních představ, nastěhování developer plánuje od konce roku 2029.
Luxus na Letné. V novorenesanční dominantě Strossmayerova náměstí vznikne 21 bytů
Reality
Historický dům na pražském Strossmayerově náměstí čeká rekonstrukce, která propojí původní architekturu s novým bydlením. Společnost PSN v něm připravuje 21 bytů o velikosti až 167 metrů čtverečních, dvě nebytové jednotky a soukromé fitness. Část bytů si majitelé dokončí podle vlastních představ, nastěhování developer plánuje od konce roku 2029.
„U podobných domů je důležité dobře rozlišit, co potřebuje změnu a co má hodnotu právě tím, že přetrvalo,“ říká ředitel developmentu PSN Lukáš Srch.
Po rekonstrukci zde vznikne 21 bytů o dispozicích od 2+kk do 4+kk a výměrách od 57 do 167 metrů čtverečních. Obnoví se společné prostory, dřevěná špaletová okna i původní dveře. Přibude soukromé fitness a novou podobu získá také dvorek.
Část bytů bude nabízena ve stavu shell & core, nejvyšší patro v dokončeném standardu fit out. Nastěhování je plánováno od posledního čtvrtletí roku 2029.
Lidé a firmy si konečně začínají uvědomovat, že nám ubývají suroviny. Ale vytěžovat druhotné suroviny se v Česku teprve učíme. Systém je ale nastavený nešťastně a k tomu ochota poskytovat nové služby související s recyklací od odpadářských firem je zatím nízká. To pak může ovlivňovat cenu materiálů s použitými recykláty, říká v rozhovoru pro Newstream Iveta Králová, projektová manažerka pro architekty a projektanty společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ Česká republika a místopředsedkyně představenstva České rady pro šetrné budovy.
Zbourat dům je snadné. Vrátit jeho materiály do výroby už tolik ne
Zprávy z firem
Lidé a firmy si konečně začínají uvědomovat, že nám ubývají suroviny. Ale vytěžovat druhotné suroviny se v Česku teprve učíme. Systém je ale nastavený nešťastně a k tomu ochota poskytovat nové služby související s recyklací od odpadářských firem je zatím nízká. To pak může ovlivňovat cenu materiálů s použitými recykláty, říká v rozhovoru pro Newstream Iveta Králová, projektová manažerka pro architekty a projektanty společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ Česká republika a místopředsedkyně představenstva České rady pro šetrné budovy.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.