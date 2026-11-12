Luxus na Letné. V novorenesanční dominantě Strossmayerova náměstí vznikne 21 bytů
Historický dům na pražském Strossmayerově náměstí čeká rekonstrukce, která propojí původní architekturu s novým bydlením. Společnost PSN v něm připravuje 21 bytů o velikosti až 167 metrů čtverečních, dvě nebytové jednotky a soukromé fitness. Část bytů si majitelé dokončí podle vlastních představ, nastěhování developer plánuje od konce roku 2029.
Nárožní věž, zdobená fasáda a více než stoletá historie. Dům na rohu Strossmayerova náměstí a Janovského ulice patří k výrazným stavbám pražských Holešovic. Společnost PSN jej nyní připravuje k rekonstrukci pod názvem Rezidence Strossmayer. Dle developera nabídne projekt 21 bytů s dispozicemi od 2+kk do 4+kk a výměrami od 57 do 167 metrů čtverečních. V přízemí je doplní dvě nebytové jednotky.
Historická fasáda zůstane, zázemí se promění
Dům vznikl v letech 1906 až 1910 podle návrhu architekta Richarda Klenky, ve stejné době, kdy se stavěl nedaleký kostel svatého Antonína, dokončený v roce 1914. Jeho novorenesanční podobu charakterizují štuková výzdoba, římsy a nárožní věž se stanovou střechou. Na původní návrh naváže obnova připravovaná ve spolupráci se studiem JKH Atelier. Zachování architektonického výrazu má určovat podobu fasády i rekonstruovaných společných prostor.
„U podobných domů je důležité dobře rozlišit, co potřebuje změnu a co má hodnotu právě tím, že přetrvalo. V Rezidenci Strossmayer chceme zachovat osobitost původní architektury a zároveň vyřešit praktické stránky každodenního bydlení. Vedle rekonstrukce společných prostor proto projekt zahrnuje sklepní kóje ke všem bytům i soukromé fitness,“ říká Lukáš Srch, ředitel developmentu PSN.
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Praha se mění k nepoznání. Na místě starých nádraží a průmyslových areálů rostou nové čtvrti, do kterých developeři investují miliardy korun. Jenže postavit tisíce bytů nestačí. Bez škol, parků, obchodů a kvalitní dopravy hrozí, že místo živého města vzniknou jen drahé rezidenční ostrovy. Jak se Praha poučila z minulosti a co rozhodne o budoucnosti jejích nových čtvrtí?
Hotový byt, nebo interiér podle sebe
Budoucí majitelé budou mít dvě možnosti dokončení. Projekt nabídne byty ve stavu shell & core, tedy k dotvoření interiéru podle vlastních představ, a v nejvyšším patře také dokončené byty ve standardu fit out. Rozpětí dispozic a výměr má oslovit jednotlivce, páry i větší domácnosti. Nastěhování PSN plánuje od čtvrtého čtvrtletí roku 2029, ceny bytů ani výši investice však zatím neuvádí.
„Strossmayerovo náměstí je pro mnoho lidí orientačním bodem, který znají z každodenních cest Prahou. Rezidence nabízí možnost mít zde vlastní domov, k jehož přednostem patří vedle samotné architektury také poloha: obchody, kavárny, kultura i městská doprava jsou součástí bezprostředního okolí,“ doplňuje Jaroslav Macháč, ředitel obchodu PSN.
Kdysi se tu prodávalo zboží, za socialismu fungovala prodejna Pramen a později rodinný bufet. Pak historický dům na krumlovském Latráně na dlouhá léta osiřel. Dnes za jeho obnovenou fasádou vznikla rezidence se sedmi apartmány, wellness a soukromou zahradou. Při rekonstrukci stavbaři odkryli část středověkého opevnění a pod domem vyhloubili šest vrtů pro vytápění a chlazení.
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Kdysi se tu prodávalo zboží, za socialismu fungovala prodejna Pramen a později rodinný bufet. Pak historický dům na krumlovském Latráně na dlouhá léta osiřel. Dnes za jeho obnovenou fasádou vznikla rezidence se sedmi apartmány, wellness a soukromou zahradou. Při rekonstrukci stavbaři odkryli část středověkého opevnění a pod domem vyhloubili šest vrtů pro vytápění a chlazení.
Adresa mezi Letnou a Holešovicemi
Projekt stojí v lokalitě s dostupnou městskou dopravou i kulturním zázemím. V pěší vzdálenosti se nacházejí Veletržní palác Národní galerie Praha a kino Bio Oko, k odpočinku a sportu slouží nedaleká Stromovka, Letenské sady či nábřeží Vltavy. Tramvaje zastavují přímo na náměstí, poblíž je také stanice metra Vltavská.
Rekonstrukce rozšiřuje pražské rezidenční aktivity PSN, která na českém trhu působí od roku 1991. Vedle obnovy činžovních domů se věnuje novostavbám a přeměnám bývalých průmyslových areálů, například továrního komplexu Koh-i-noor ve Vršovicích. Se společností Penta Real Estate také připravuje polyfunkční budovu na místě někdejšího Transgasu na Vinohradech. Ve vlastním portfoliu drží mimo jiné Tančící dům, Dům Módy na Václavském náměstí a budovu City Empiria na Pankráci.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.