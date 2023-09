Plzeň se dočká miliardové investice. Opraví třicet let chátrající lázně

Plzeňský kraj obdržel architektonickou studii adaptace a přestavby chátrajících městských lázní v Plzni. Památkově chráněnou budovu z roku 1931 koupil loni v říjnu za 120 milionů korun. V příštích týdnech studii s vizualizacemi, jež zpracoval tým pražského studia Evy Heyworthové, představí. Příští by mohlo být rok vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce, řekl hejtman Rudolf Špoták (Piráti). Její náklady se odhadují až na dvě miliardy korun.

„Uvidíme, jestli se nám podaří podepsat smlouvu s dodavatelem do konce příštího roku. Nejzazší termín, kdy bychom začali stavět, bude jaro 2025,“ počítá hejtman. Pokud se povede výběr zhotovitele na první pokus bez odvolání neúspěšných soutěžitelů, kraj podle hejtmana podepíše smlouvu už na podzim 2024. Pro přestavbu lázní zvolil kraj metodu Design & Build - vítězný dodavatel bude tedy projektovat i stavět.

Demolice zadní přístavby bývalé kotelny a páry by měly začít během letošní zimy. Podle radního pro ekonomiku Pavla Stroleného (ANO) má letos kraj na lázně připraveno 100 milionů korun a stejná suma by měla být v rozpočtu i na příští rok. „Aby se přípravné a demoliční práce mohly provést. Pokud by to vypadalo, že by se mohlo už příští rok stavět, tak si myslím, že bude vůle na schválení dalších peněz,“ uvedl.

Třicet let zmaru

Kraj stále pracuje s celkovými náklady na rekonstrukci ve výši 1,5 až dvě miliardy korun. "Ale uvidíme, za co se to vysoutěží," řekl Špoták. Podle Stroleného existují předběžné dotační přísliby, kraj chce využít dotační tituly z ministerstva kultury i třeba z EU na ekologickou a úspornou stavbu. "Zatím počítáme s tím, že 1,5 až dvě miliardy bude muset zaplatit kraj," uvedl.

V lázních, které 30 let chátraly, chce mít kraj multikulturní centrum. Má tam být hlavně Západočeská galerie, dále sál, klubovny a kanceláře pro krajské i neziskové organizace. Řadě architektů se nelíbí, že kraj nevyhlásil na lázně architektonickou soutěž, tedy že studii jedné z největších staveb svěřil napřímo Heyworthové. Metoda Design & Build, kterou kraj chápe jako nejefektivnější, se navíc podle nich využívá spíše na liniové stavby, kde jsou uživatelské a technické parametry přesně definovatelné. Předchozí vedení kraje, hlavně ODS a TOP 09, od roku 2005 připravovaly novostavbu regionální galerie v centru Plzně, která má stavební povolení. Současné vedení kraje ji ale stavět nechce.