Německá drahota, nemovitosti jsou u sousedů navzdory poklesu cen předražené

Domy a byty v Německu jsou navzdory nedávnému poklesu cen často stále předražené. Obzvláště patrné je to ve velkých městech. Ve své měsíční zprávě to uvádí německá centrální banka. Existují však podle ní náznaky, že vzestupný cenový trend je u konce.

„Nadhodnocení rezidenčních nemovitostí se v roce 2022 v průměru nesnížilo,” uvedla Deutsche Bundesbank, jak se německá centrální banka oficiálně nazývá, ve své dnes zveřejněné měsíční zprávě. „Podle současných odhadů byly ceny nemovitostí ve městech o 25 až 40 procent vyšší než cena indikovaná sociodemografickými a ekonomickými fundamenty,” upřesnila.

Ceny jsou podle ní nepřiměřeně vysoké i přesto, že ve druhé polovině roku byl vidět jejich pokles. Mnoha zájemcům omezily financování nákupů nemovitosti inflace a rostoucí úrokové sazby na hypotékách. Poptávka po bytech se snížila. Cenovou hladinu ale udržely vysokou rostoucí ceny ve stavebnictví a nedostatek bytů ve velkých městech.

Vzestup je u konce

„Pokles cen rezidenčních nemovitostí ve druhé polovině roku jen částečně vyrovnal velmi silnou inflaci až do poloviny roku,” shrnuje Bundesbank. Rezidenční nemovitosti byly v průměru za rok zhruba stejně nadhodnocené jako dříve.

Existují však náznaky, že dlouhodobý vzestup je u konce, píše Bundesbank, která před nadhodnocováním na trhu s nemovitostmi už roky varuje. Podle analýz byly nárůsty cen v průběhu roku nižší než v roce 2021.

Podle propočtů poskytovatele dat společnosti Bulwiengesa se ceny rezidenčních nemovitostí ve 127 německých městech za rok zvýšily v průměru o šest procent, tedy o něco méně než o rok dříve. V Berlíně, Düsseldorfu, Frankfurtu, Hamburku, Kolíně nad Rýnem, Mnichově a Stuttgartu byl nárůst cen o 6,2 procenta nižší než o rok dříve. V celém Německu vzrostly ceny domů a bytů loni podle propočtů Asociace německých bank specializovaných na financování nemovitostí a veřejného sektoru o devět procent, uvedla agentura DPA.