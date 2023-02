Metr čtvereční novostavby „jen“ za 125 tisíc? Seženete, i v Praze

Do konce příštího roku vyrostou v Kbelích dva nové bytové domy se stovkou bytů. Metr čtvereční v nich vyjde na 125 tisíc korun.

Reklama

Bytové domy developerské společnosti Skanska splňují přísné požadavky enviromentální certifikace BREEAM a dosahují velmi nízké energetické náročnosti. Oproti klasické budově vychází úsporněji o 46 procent.

„Zvažujeme už i komunitní fotovoltaiku. Obnovitelnou energií by tak mohli obyvatelé šetřit za elektřinu nejen ve společných prostorách, ale především v jednotlivých bytech. To by při zastropovaných cenách elektřiny představovalo roční úsporu až 266 tisíc korun a 20 tun CO2, což přibližně odpovídá emisím, které vyprodukují čtyři benzínová osobní auta za rok,“ uvedl Michal Kubát, projektový manažer Skanska Residential.

V projektu se počítá také se šetrným hospodařením s vodou a zároveň jsou veřejná prostranství navržena tak, aby dešťová voda zůstala v lokalitě. Shromažďovat se bude v akumulační nádrži o celkovém objemu 10 tisíc litrů a sloužit bude k zalévání veřejných i soukromých zelených ploch. Přebytek dešťové vody bude sváděn do vsakovacích průlehů, kde pomůže zlepšovat lokální mikroklima.

Metr čtvereční bytu se nabízí za 125 tisíc metrů čtverečních, což je pod průměrem trhu. Podle aktuální analýzy totiž metr čtvreční v Praze vyjde na 155 tisíc korun. Klienti rovněž mohou produkt dceřiné společnosti HypoSka a odložit si splátku 90procentní hypotéky až po kolaudaci nového domova.

Reklama

Banky nás milují, jsme nejzelenější ze zelených, říká developer Řežáb Reality Založili jsme obor udržitelného developmentu v Česku už někdy v roce 2000, říká zakladatel a majitel stavební a technologické společnosti JRD Jan Řežáb. „V té době tady ještě ani neexistovalo toto názvosloví,“ tvrdí muž, který na udržitelných technologiích postavil celý svůj byznys. On sám je přitom fanouškem nových, šetrných technologií či obnovitelných zdrojů. Samozřejmě již léta jezdí elektroautem a bydlí v pasivním domě, který postavila jeho firma. Dalibor Martínek Přečíst článek

Projekt Albatros Kbely nabídne v pěti etapách a 11 bytových domech celkem 652 bytových jednotek na ploše téměř 100 tisíc metrů čtverečních. Projekt dostal název podle legendárního cvičného letounu Aero L-39 Albatros, který je vystaven v nedalekém hangáru Leteckého muzea Kbely.

Vyčkávací válka. Lidé marně čekají na levnější byty, developeři je nezlevní Reality Nejenom ochlazení poptávky, ale i stavební zákon nebo Metropolitní plán Prahy budou letos rezonovat realitním trhem, shodli se odborníci v diskusi Realitního Clubu byznysového portálu Newstream. Nynější vyčkávání s koupí bytu, stejně jako pozastavení některých projektů kvůli ochlazení poptávky, by se podle nich rovněž mohlo v budoucnosti projevit dalším zvyšováním cen. Petra Jansová Přečíst článek

Jiří Pácal: Pořídit si vlastní byt není nárok. Mladí si na to budou muset zvyknout Reality Ke změnám na realitním trhu dochází, ale ty se podle Jiřího Pácala z Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí daly víceméně očekávat. Prostor pro pokles cen nemovitostí nevidí a nejvíce na aktuální situaci podle něj doplácí mladší generace. „Byt s první výplatou už není fenomén. Zdaleka ne tolik mladých si dnes může hypotéku dovolit. Je i méně těch, kteří si pořídí byt na investici. Ale bohatých s více investičními byty ve vlastnictví je stále dost,“ říká v rozhovoru pro Newstream Pácal. Petra Jansová Přečíst článek