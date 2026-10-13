Hypotéky budou zdražovat, říká Zetek z ČSOB. Ceny bytů proto porostou pomaleji, už jsou u stropu
Developeři předpokládají další zdražování bytů, ale pomalejší. V současnosti plánuje 89 procent developerských společností navyšovat ceny, a to v průměru o 6,2 procenta. V prvním pololetí počítaly s růstem cen o 7,8 procenta, vyplývá ze studie analytické společnosti CEEC Research. Růst cen zpomaluje, ceny už jsou u svého stropu. Hlavně proto, že zdražují hypotéky a lidé na bydlení nedosáhnou.
Ceny bytů v Praze budou dál růst. Ale pomaleji, než se dříve očekávalo. Hlavním důvodem je růst ceny financování. Stále méně zájemců dosáhne na hypotéku a tím na čím dál dražší bydlení. Cena novostaveb v Praze už přesáhla 185 tisíc korun za metr, cena hypoték přitom stoupá. A dál bude stoupat.
Úroky hypoték jsou nyní podle Miroslava Zetka, místopředsedy představenstva Hypoteční banky, kolem pěti procent. Nicméně, cena financování pro banky, od které se odvíjí úročení hypoték, roste. „Tříletý swap vzrostl na 4,95 procenta. Průměrná sazby hypoték jsou kolem pěti procent. Takže úroky hypoték budou růst,“ říká Zetek. Vyčkávání na výhodnější hypotéku podle něj nedává smysl.
V roce 2027 zůstane poptávka po hypotékách podle Zetka silná. Probíhá přesun obyvatel do Prahy, což je tlak na cenu. Růst cen bytů zpomaluje, jelikož stále méně lidí dosáhne na hypotéku. Letos bude růst cena bydlení v Praze meziročně asi o osm procent. Důležitým trendem podle manažera ČSOB je, že lidé budou více dojíždět. Hypoteční trh podle odhadů ČSOB letos dosáhne 550 miliard korun, což je o deset miliard méně, než bylo v rekordním roce 2021. Průměrná hypotéka je 4,5 milionu korun, u novostaveb přes pět milionů. Nejoblíbenější fixační období se zkrátilo z pěti na tři roky.
Byty v Praze budou zdražovat, ale pomaleji
„Pozitivní zprávou je, že aktuálně očekávané tempo zdražování rezidenčního bydlení je nižší, než ukazoval průzkum z prvního pololetí. Zájem o vlastní bydlení je stále výrazný, avšak nabídka nových bytů dlouhodobě nedokáže na tuto poptávku dostatečně reagovat,“ říká ředitel CEEC Research Michal Vacek.
Podle studie žádný z oslovených developerů nepozoruje plošný pokles investičního zájmu o byty. Momentálně investoři více zvažují pořizovací cenu, náklady na financování a očekávanou návratnost. Podle Vacka tedy více zvažují hodnotu nemovitosti a s tím spojené náklady.
„Poptávka po novém bydlení zůstává vysoká. Nabídka ale může stagnovat nebo i mírně klesnout, protože se postupně vyčerpává zásoba dříve povolených projektů. A nové projekty kvůli pomalému povolování nepřibývají dostatečně rychle. To bude dál tlačit ceny nahoru a zhoršovat dostupnost bydlení,“ říká Dušan Kunovský, zakladatel a generální ředitel společnosti Central Group.
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Koberce, tapety, zaprášené záclony a místnosti zaplněné nábytkem. Tak vypadal velký byt v centru Prahy před rekonstrukcí. Architekti ze studia Facha ho rozebrali téměř na kostru a znovu poskládali jako dvě samostatná bydlení. Původní dveře a parkety přitom nechali vedle modré kuchyně, oranžové sedačky a současného umění.
„Nejde tedy o to, že by investoři z trhu plošně odcházeli. Jsou ale výrazně citlivější na cenu, náklady financování a očekávanou návratnost. Je možné, že se pomalu blížíme pomyslnému stropu cen nemovitostí, za které jsou investoři ochotni kupovat,“ dodává Vacek z CEEC Research.
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Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
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Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.