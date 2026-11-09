Chaty a chalupy zdražily za deset let o 220 procent
Rekreační nemovitosti v Česku se za deset let výrazně prodražily. Ukazatel jejich celkové nabídkové ceny vzrostl z 1,24 milionu korun v říjnu 2016 na 3,97 milionu korun v říjnu 2026, tedy o 219,8 procenta. Nejvyšší krajskou hodnotu vykazuje Liberecký kraj s 6,48 milionu korun.
V okresech Semily, Jablonec nad Nisou a Trutnov celková nabídková cena přesahuje osm milionů korun. Vyplývá to z nové analýzy projektu Realiťák roku, která zároveň upozorňuje na velké rozdíly mezi jednotlivými rekreačními lokalitami a na rizika spojená s nákupem chat či chalup.
Nová analýza projektu Realiťák roku přináší desetileté srovnání cen chat a chalup v zemi. Data umožňují hodnotit nejen nabídkovou cenu za metr čtvereční, ale také celkovou cenu rekreačních nemovitostí, jejich užitnou plochu a regionální rozdíly. Výsledky potvrzují, že rekreační bydlení již nelze automaticky považovat za levnější alternativu k běžným obytným nemovitostem.
České nemovitosti dál zdražují a ve třetím čtvrtletí se jejich ceny dostaly na nová maxima. Byty meziročně přidaly 9,3 procenta, rodinné domy 8,4 procenta a nejrychleji rostly ceny pozemků, které zdražily o více než desetinu. U bytů se ale tempo růstu začíná brzdit, mimo jiné kvůli dražším hypotékám a přísnějším podmínkám pro financování investičních nemovitostí.
Byty jsou opět dražší. Pozemky ale zdražují ještě rychleji
Reality
České nemovitosti dál zdražují a ve třetím čtvrtletí se jejich ceny dostaly na nová maxima. Byty meziročně přidaly 9,3 procenta, rodinné domy 8,4 procenta a nejrychleji rostly ceny pozemků, které zdražily o více než desetinu. U bytů se ale tempo růstu začíná brzdit, mimo jiné kvůli dražším hypotékám a přísnějším podmínkám pro financování investičních nemovitostí.
Výrazně se zvýšila cena za metr čtvereční. Z 12 355 korun za metr v říjnu 2016 vzrostla na 45 786 korun v říjnu 2026. Jen za poslední rok se celková nabídková cena zvýšila o 7,8 procenta a cena za metr čtvereční o 8,9 procenta.
Desetileté srovnání neznamená, že konkrétní chata koupená před deseti lety ztrojnásobila svou hodnotu. Jde o srovnání různých souborů inzerovaných nemovitostí, které se mohou lišit rozlohou, technickým stavem, velikostí pozemku i lokalitou. „Pro běžnou rodinu už chata nebo chalupa nemusí znamenat levný doplněk vlastního bydlení. V některých oblastech jde o rozhodnutí za několik milionů korun,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Nejdražší je Semilsko
Nejvyšší krajskou celkovou nabídkovou cenu chat a chalup zaznamenal v říjnu 2026 Liberecký kraj, kde dosahovala 6,48 milionu korun. Následoval Královéhradecký kraj s hodnotou 5,43 milionu korun. Třetí nejvyšší hodnotu vykazoval Středočeský kraj se 4,40 milionu korun, těsně následovaný Jihočeským krajem se 4,38 milionu korun.
Mezi okresy s alespoň šedesáti nabídkami vykazovaly v říjnu 2026 nejvyšší celkové nabídkové ceny Semily s cenou 8,40 milionu korun, Jablonec nad Nisou 8,25 milionu korun a Trutnov 8,15 milionu korun. Vedle samotné stavby často rozhoduje poloha, dostupnost turistických lokalit, velikost pozemku či možnost celoročního využití či potenciál pronajímání.
„Důležité není jen to, kolik dnes stojí chata v inzerátu. Kupující musí vědět, jaké opravy bude potřebovat a zda má právně vyřešený příjezd i technické zázemí,“ upozorňuje Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.