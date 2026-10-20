Plzeň čeká bytový boom a mrakodrapy. Developer chystá projekty za 5,6 miliardy
Plzeň čeká další velká vlna bytové výstavby. Skupina MIRAS chystá ve městě rezidenční projekty za zhruba 5,6 miliardy korun, v příštích dvou letech chce rozestavět téměř 400 bytů a připravuje také další výškovou budovu. Do roku 2029 má přibýt ještě rozsáhlejší projekt se zhruba 650 byty, obchody, kancelářemi a zdravotnickým střediskem.
Plzeňská stavební a developerská skupina MIRAS výrazně rozšiřuje své rezidenční aktivity. V příštích dvou letech plánuje zahájit výstavbu téměř 400 bytů v lokalitách Švabiny, Rychtářka a Lochotín a zároveň připravuje další výškovou polyfunkční budovu. Celková hodnota plánovaných projektů dosahuje přibližně 5,6 miliardy korun. Skupina chce zároveň více propojit akvizice pozemků, financování, vlastní architekturu a samotnou výstavbu.
Nejblíže realizaci jsou tři projekty za celkem zhruba 1,8 miliardy korun. DUO Švabiny v plzeňské Doubravce nabídne 117 bytů a investice do něj má dosáhnout přibližně půl miliardy korun. Podobnou částku má stát polyfunkční dům na Rychtářce v centru města se 101 byty, 14 kancelářemi a sedmi obchody. Stavební povolení má také projekt 168 bytů a tří obchodů poblíž Studentské ulice na Lochotíně, jehož náklady se mají pohybovat kolem 800 milionů korun.
Bývalý areál papírny u Radbuzy se mění v jednu z největších nových čtvrtí v Plzni. Developer BC Real tu chce během osmi let vybudovat 1500 bytů, obnovit památkově chráněné haly a doplnit je obchody, restauracemi, galeriemi, sportem i novou náplavkou. Prvních 350 bytů už stojí.
Plzeňský brownfield se mění k nepoznání. Nová Papírna nabídne 1500 bytů, park, náměstí i kulturní zázemí
Reality
Bývalý areál papírny u Radbuzy se mění v jednu z největších nových čtvrtí v Plzni. Developer BC Real tu chce během osmi let vybudovat 1500 bytů, obnovit památkově chráněné haly a doplnit je obchody, restauracemi, galeriemi, sportem i novou náplavkou. Prvních 350 bytů už stojí.
Plzeň má dostat další výškovou budovu
MIRAS zároveň připravuje další výraznou dominantu města. Do dvou let chce zahájit stavbu nové výškové polyfunkční budovy s investicí nejméně jednu miliardu korun. Její konečná výška, počet podlaží i způsob využití zatím nejsou rozhodnuté a skupina je chce dál diskutovat.
„Ekonomika výškových staveb se láme kolem dvanáctého podlaží. Při rozhodování, zda stavět do 70 či 120 metrů, proto neposuzujeme jen výšku, ale hlavně využití budovy, ekonomiku i jeho začlenění do struktury města,“ uvedl developer a investor Michal Fictum ze skupiny MIRAS. Firma chce v příštích týdnech zveřejnit architektonické studie a výslednou podobu projektu představit na začátku příštího roku.
Dalších 650 bytů má přijít v roce 2029
Ještě větší projekt připravuje MIRAS pro rok 2029. V Plzni chce tehdy začít stavět až 650 bytů doplněných o obchody, kanceláře a zdravotnické středisko. Investice má dosáhnout přibližně 2,8 miliardy korun. Skupina nyní pracuje na urbanistické studii a počítá s tím, že samotná projektová příprava potrvá zhruba tři roky.
Vedle bytů na prodej chce developer výrazněji rozšiřovat také nájemní bydlení. V Triangl Parku už pronajal více než polovinu z 54 vybavených bytů. Částečně zařízená garsoniéra tam stojí 11 tisíc korun měsíčně bez energií. Podle Fictuma se skupina inspiruje Německem a Rakouskem, kde má nájemní bydlení dlouhodobě silnější postavení.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Sisters roste, dvě věže mají mít až 94 metrů
MIRAS už v Plzni jednu výraznou výškovou stavbu realizuje. Obytný dům Sisters má po dokončení patřit mezi nejvyšší rezidenční domy v Česku. Projekt za 1,5 miliardy korun tvoří dvě věže vysoké 94 a 83 metrů, ve kterých vznikne celkem 174 bytů. Stavba má být dokončena do roku 2028 a aktuálně dosáhla osmi nadzemních podlaží.
„Začínají být viditelné z různých částí Plzně, většinu růstu ale mají před sebou,“ uvedl Fictum. Skupina se vedle velkých městských projektů věnuje také menší rezidenční výstavbě, nedávno například prodala 11 rodinných domů v Tlučné u Plzně.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.