Praha staví byty rekordním tempem. Kupující si ale mohou dovolit stále menší
Praha zažívá nejsilnější bytovou výstavbu od začátku sledování trhu v roce 2010. V polovině roku bylo v metropoli rozestavěno rekordních 23 300 bytů. Kupující ale zároveň sahají po stále menších jednotkách a ceny za metr čtvereční dál rostou, nejrychleji u nejmenších bytů.
Pražský rezidenční trh láme rekordy ve výstavbě. V polovině letošního roku bylo v hlavním městě rozestavěno 23 300 bytů, nejvíce od začátku sledování trhu v roce 2010. Jen během prvních šesti měsíců roku začala výstavba dalších 6520 jednotek, což je rovněž historicky nejvyšší pololetní objem.
„Stavební aktivita v hlavním městě výrazně zrychluje. Počet rozestavěných bytů meziročně vzrostl o 43 procent a proti prvnímu pololetí roku 2024 se zvýšil o více než 12 tisíc jednotek,“ uvedla ředitelka výzkumu trhu iO Partners Blanka Vačkova.
Největší stavební aktivita je v Praze 9, kde se nachází 23 procent všech rozestavěných bytů v metropoli.
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Crestyl může rozjet další velký rezidenční projekt v centru Brna. Pro Novou Ameriku poblíž hlavního nádraží získal platné stavební povolení. Ve čtyřech domech inspirovaných New Yorkem vznikne 243 bytů, developer do projektu investuje přes dvě miliardy korun.
Kupující ustupují do menších bytů
Vedle rekordní výstavby se výrazně mění i to, jaké byty si lidé pořizují. Průměrná plocha prodaného bytu klesla z 61,9 metru čtverečního v prvním pololetí roku 2023 na letošních 56,3 metru čtverečního. Za tři roky se tak průměrný prodaný byt zmenšil o více než pět metrů čtverečních, tedy přibližně o devět procent.
Největší zájem je o dispozice 2+kk, které tvoří zhruba 41 procent všech prodejů. Obliba menších bytů podle Vačkové souvisí především s jejich nižší celkovou pořizovací cenou a také s využitím pro investiční pronájem.
Za první pololetí letošního roku se v Praze prodalo celkem 3990 bytů.
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České nemovitosti jsou drahé, hypotéky zůstávají nákladné a konkurence mezi investory roste. Přesto podle realitního investora Libora Váky dává investiční byt stále smysl. Jen už nestačí koupit téměř cokoli a čekat, že hodnota automaticky poroste. Investor musí víc přemýšlet o lokalitě, financování i dlouhodobém horizontu.
Nejmenší byty zdražují nejrychleji
Zmenšování prodávaných bytů zároveň doprovází další růst cen za metr čtvereční. Nejrychleji zdražují nejmenší jednotky.
U dispozic 1+kk vzrostla cena za metr čtvereční meziročně téměř o 15 procent a překročila hranici 198 tisíc korun. Kupující tak sice častěji volí menší byt, za každý jeho metr ale platí stále více.
Data tak ukazují dvojí trend pražského rezidenčního trhu: nabídka nových bytů výrazně roste, současně se ale prodávané jednotky zmenšují a jejich jednotková cena pokračuje vzhůru.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.