Central Group znovu pouští bagry do Prahy. Na trh chce dodat dva tisíce bytů
Central Group po loňském odkladu znovu rozjíždí výstavbu. V Praze chce v příštích měsících zahájit více než dva tisíce bytů za zhruba 17 miliard korun, a to bez bankovního úvěru. Developer tvrdí, že stavební firmy ustoupily z přepálených cen.
Ještě letos na jaře zněla zpráva z Central Group poměrně jasně. Byty máme povolené, ale nestavíme. Šéf a zakladatel největšího českého rezidenčního developera Dušan Kunovský v rozhovoru pro Newstream popisoval, že firma vědomě odložila spuštění zhruba dvou tisíc povolených bytů. Ne kvůli slabé poptávce, ale kvůli ekonomice výstavby. „Růst za každou cenu pro nás není strategie,“ říkal Kunovský.
O několik měsíců později přichází obrat. Central Group oznámil, že v příštích měsících zahájí výstavbu rekordních více než dvou tisíc nových bytů v devíti projektech a sedmi pražských lokalitách. Tržní hodnota nové výstavby má dosáhnout zhruba 17 miliard korun a firma ji chce financovat výhradně z vlastních zdrojů, bez bankovního úvěru.
Central Group Dušana Kunovského výrazně zvedl zisk i obrat. Mateřská společnost největšího českého rezidenčního developera loni vydělala 1,7 miliardy korun, meziročně o 169 procent více, a Kunovský si z ní vyplatí dividendu 105 milionů. Skupina zároveň prodala rekordních 1200 bytů a v Praze připravuje projekty pro zhruba 40 tisíc nových jednotek.
Central Group loni prudce zvýšil zisk, Kunovský si vyplatí 105 milionů
Zprávy z firem
Central Group Dušana Kunovského výrazně zvedl zisk i obrat. Mateřská společnost největšího českého rezidenčního developera loni vydělala 1,7 miliardy korun, meziročně o 169 procent více, a Kunovský si z ní vyplatí dividendu 105 milionů. Skupina zároveň prodala rekordních 1200 bytů a v Praze připravuje projekty pro zhruba 40 tisíc nových jednotek.
Podstatná část projektů je právě ta výstavba, kterou firma na konci loňského roku odložila kvůli cenám stavebních dodávek. Central Group tehdy tvrdil, že za tehdejších podmínek by se vysoké náklady musely propsat do cen nových bytů pro kupující. Nyní podle firmy stavební trh částečně vystřízlivěl.
„Ceny stavebních dodávek už nejsou tak hystericky vysoké,“ říká Kunovský. Podle něj firma v minulých měsících jednala se šéfy deseti největších stavebních společností a hledala podmínky, za kterých bude možné výstavbu znovu rozjet.
Nejvíc bytů přibude na Žižkově
Největší část nové vlny výstavby připadne na Nový Žižkov v Praze 3, konkrétně na lokalitu Parková čtvrť. Central Group tam už dokončil dva městské bloky u Basilejského náměstí a ulice Želivského. Nyní chce zadat do výstavby další tři bloky se zhruba 900 byty.
Další projekty mají vzniknout v Hloubětíně, Vysočanech, Uhříněvsi, na Černém Mostě a v Hlubočepích. Menší prémiový projekt firma plánuje také na Břevnově. Vedle toho už staví v Malešicích a Horních Měcholupech, kde mají byty jít do prodeje letos na podzim.
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Developer chce dát stavařům větší jistotu
Nové zakázky ale nemají být návratem ke starému modelu. Central Group tvrdí, že stavebním firmám nabídne víc jistoty a flexibility. Počítá například s rozdělením výstavby do více etap, rychlejším přebíráním a placením prací, možností inflační doložky u víceetapových staveb nebo pružnějším harmonogramem. Developer se snaží snížit cenu nikoli jen tlakem na dodavatele, ale i tím, že jim dá předvídatelnější podmínky. To je důležité hlavně v době, kdy stavebnictví dál čelí nejistotě kolem cen materiálů, energií a kapacit.
Kunovský tvrdí, že právě kombinace objemu, rychlejších plateb a technické optimalizace může dostat ceny na přijatelnější úroveň. Firma chce podle něj díky tomu udržet své ceny o pět až deset procent pod průměrem pražského trhu.
Praha má v přípravě rekordních 157 tisíc bytů, na trh se ale dostávají pomalu. Podle Central Group výstavbu brzdí úřady, drahé stavební dodávky i nejistá pravidla. Majitel skupiny Dušan Kunovský varuje, že současný boom může brzy skončit.
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Praha má v přípravě rekordních 157 tisíc bytů, na trh se ale dostávají pomalu. Podle Central Group výstavbu brzdí úřady, drahé stavební dodávky i nejistá pravidla. Majitel skupiny Dušan Kunovský varuje, že současný boom může brzy skončit.
Vlastní peníze jako konkurenční výhoda
Central Group zároveň zdůrazňuje, že výstavbu financuje bez bankovních úvěrů. Za téměř 33 let na trhu postavil více než 20 tisíc bytů a v letech 2025 a 2026 má mít rozestavěnost přes 3200 bytů. Zároveň uvádí, že má nakoupené pozemky ve zhruba 60 lokalitách v Praze pro dalších více než 40 tisíc bytů.
Pro firmu je to v současném trhu důležité sdělení. V době dražšího financování a opatrnějších bank má developer, který není závislý na úvěru, větší prostor rozhodovat o načasování staveb. Kunovský to formuluje jednoduše: firma může stavět ve chvíli, kdy to dává ekonomický smysl, a ne ve chvíli, kdy ji k tomu tlačí banky nebo finanční trhy.
Dostupnost bydlení se nezlepší bez rychlejšího povolování
Samotné spuštění dvou tisíc bytů ale problém pražského bydlení nevyřeší. Kunovský dlouhodobě tvrdí, že hlavním limitem trhu není nedostatek developerské ambice, ale pomalé povolování. Praha podle něj potřebuje lepší podmínky pro přípravu a povolování projektů. Firma zmiňuje velkou novelu stavebního zákona a nový územní plán Prahy jako kroky, které mohou otevřít další lokality pro výstavbu.
Kunovský tvrdí, že rychlejší a předvídatelnější povolování by mohlo zvýšit nabídku bytů a zpomalit růst cen. Zatímco dnes podle něj ceny bytů rostou zhruba o deset procent ročně, při vyšší nabídce by tempo mohlo klesnout třeba na polovinu.
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