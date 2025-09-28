Ostrava bude mít zbrusu novou městskou čtvrť Žofinka
V Ostravě vznikne do 20 let nová městská čtvrť Žofinka. Masterplan a první část projektu se na zdejším brownfieldu začne stavět podle vítězného konceptu zkušeného dánského studia ADEPT už v roce 2026. Podívejte se, jak se promění tvář centra Ostravy v dalších letech.
Další ostravský brownfield bude pokořen a promění se v rezidenční oblast. Na místě bývalé struskové haldy Žofinské huti na levém břehu řeky Ostravice by měla do 20 let postupně vyroste celá nová městská čtvrť Žofinka. Město Ostrava ve spolupráci s investorem společností Pod Žofinkou na toto území vyhlásilo mezinárodní architektonickou soutěž a v září oznámilo její vítěze. Masterplan a první část projektu vzniknou podle konceptu dánského studia ADEPT. Stavět se začne už v příštím roce na podzim.
Do architektonické soutěže vyhlášené investorem společnosti Pod Žofinkou Holding se zapojilo celkem 29 mezinárodních týmů z celého světa. Hlavním cílem zadavatele soutěže bylo najít nejlepší urbanistické řešení pro novou čtvrť na dosud nevyužívaném brownfieldu tak, aby se citlivě zapojila do organismu města. Odborná porota soutěže pak ze všech konceptů vybrala jako vítězné návrhy dánského studia ADEPT a českého ateliéru Pavel Hnilička Architects+Planners.
Nová čtvrť propojí centrum s další částí města
„Hledali jsme řešení, které zohlední charakter území, význam lokality pro město i potřeby jeho obyvatel. Vítězné návrhy tyto požadavky splňují. Nová čtvrť by kromě bytů měla obyvatelům nabídnout také školy, zeleň, kvalitní architekturu a prostory pro sousedský život. Součástí návrhů je rovněž dopravní infrastruktura s napojením na síť městské hromadné dopravy a rozvojem pěších i cyklistických tras,“ říká Tomáš Laštovka, člen správní rady společnosti Pod Žofinkou Holding a člen odborné poroty soutěže.
V nové městské čtvrti Žofinky vyrostou nejen bytové, ale i administrativní prostory, množství obchodů a prostor pro služby, a dále zde vznikne také nová škola a rozsáhlé veřejné plochy včetně parků a pěších tras. V první části výstavby vznikne podle projektu dánského studia ADEPT na 300 bytů a základní infrastruktura. Na podobě čtvrti ale budou spolupracovat s nimi také i čeští partneři ohboi, atelier.tečka, VEN.KU architekti, VECTURA Pardubice a AFRY. Investor plánuje dokončení celé čtvrti v horizontu 20 let.
Dánské studio ADEPT, které má zkušenosti z řady urbanistických projektů ve světě, ale nebude stavět v Ostravě poprvé. Už v roce 2024 zde totiž vyhrálo soutěž na Ostrava Towers Complex. Podle Martina Laursena, spoluzakladatele studia ADEPT, nová čtvrť získá unikátní městský charakter, který propojí přírodní kvality okolí, historické měřítko i specifika místa. „Masterplan vychází z tradiční struktury evropských měst s důrazem na lidské měřítko, kde obytné bloky se zelenými vnitrobloky jasně vymezují náměstí, ulice a průchody uzpůsobené každodennímu životu. Vznikne tak čtvrť pro pěší a cyklisty, plná zeleně a denního světla, jejímž centrem bude nová veřejná škola, sportovní hala a volnočasové prostory pro všechny generace. Tak si představujeme znovuzrození Žofinky,“ popisuje základní myšlenky návrhu Laursen.
Prohlédněte si jak bude vypadat nová ostravská čtvrť podle vítězného týmu dánského studia ADEPT:
